Левандовски забил 15 голов в Ла Лиге. Только Роналду сделал это быстрее

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сегодня, 10:58

Нападающий забил 15 голов в своих первых 19 матчах Ла Лиги.

Как сообщает Opta, в 21-м веке только форвард смог за более короткий срок отметиться таким количеством забитых мячей — за 17 игр в составе «Реала» в сезоне 2009/10.

Левандовски вчера отличился во встрече 22-го тура чемпионата Испании с «Кадисом» (2:0).