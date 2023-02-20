Левандовски забил 15 голов в Ла Лиге. Только Роналду сделал это быстрее

Нападающий Роберт Левандовски забил 15 голов в своих первых 19 матчах Ла Лиги.
Как сообщает Opta, в 21-м веке только форвард Криштиану Роналду смог за более короткий срок отметиться таким количеством забитых мячей — за 17 игр в составе «Реала» в сезоне 2009/10.
Левандовски вчера отличился во встрече 22-го тура чемпионата Испании с «Кадисом» (2:0).
а возраста у него нет !
а возраста у него нет !
Слабовато для португалочки
Слабовато для португалочки
Ну а так что, есть ощущенпе, что Левандовски запретили по возможности забить 25 за Барсу ,чтобы не платить Баварии доп. очень большие деньги. Иначе его безгооевую серию до сегодня объяснить не могу. Так не бывает с мастером такого уровня. И не бывало с ним....
Ну а так что, есть ощущенпе, что Левандовски запретили по возможности забить 25 за Барсу ,чтобы не платить Баварии доп. очень большие деньги. Иначе его безгооевую серию до сегодня объяснить не могу. Так не бывает с мастером такого уровня. И не бывало с ним....