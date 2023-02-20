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Левандовски забил 15 голов в Ла Лиге. Только Роналду сделал это быстрее

сегодня, 10:58
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона2 : 0Логотип футбольный клуб КадисКадисМатч завершен

Нападающий Роберт Левандовски забил 15 голов в своих первых 19 матчах Ла Лиги.

Как сообщает Opta, в 21-м веке только форвард Криштиану Роналду смог за более короткий срок отметиться таким количеством забитых мячей — за 17 игр в составе «Реала» в сезоне 2009/10.

Левандовски вчера отличился во встрече 22-го тура чемпионата Испании с «Кадисом» (2:0).

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 16:49
восхитительно результативен !
а возраста у него нет !
Мessi 10
Мessi 10
сегодня в 15:28
Рону было 25 лет, поляку - 34.
Слабовато для португалочки
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 15:00
Но Роналду не сразу стал в реале напом. В мю он полузащитником был и тут поначалу тоже. А Лева это нападающий. Но отличный нападающий. Не хотел принизить его этим коментом
Juventus CR7
Juventus CR7
сегодня в 12:07
Вот что означает уровень игрока. И время для адаптации вообще не понадобился. Игрок своими действиями на поле доказывает что его можно считать Топовым звездным игроком. Для Хави он очень кстати появился в команде. Он один из главных механизмов философии которую хочет донести до игроков Хави. И он один из первых кто начал ее воплощать в реальность. Ещё несколько сезонов он будет феерить в Примере а также в ЛЧ в составе Барселоны и под руководством одного из лучших тренеров современности. А Хави это уже постепенно начинает доказывать своей работой!
shlomo
shlomo
сегодня в 11:42
Только Левандовский это сделал в преклонном возрасте , а Кринжуха переходил типо на пике Это говорит о том, что Левандовски топ. Как рыба в воде в любой команде. И кстати, незаслуженно лишённый ЗМ. Бенз тоже хорош, но..( будь Левандовски французом, уже было бы 2 ЗМ....:)))).

Ну а так что, есть ощущенпе, что Левандовски запретили по возможности забить 25 за Барсу ,чтобы не платить Баварии доп. очень большие деньги. Иначе его безгооевую серию до сегодня объяснить не могу. Так не бывает с мастером такого уровня. И не бывало с ним....
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 11:34
Вывод: Роналду всё же чуть лучше.
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