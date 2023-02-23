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Диетолог Роналду: «С приходом Криштиану все стали больше тренироваться»

сегодня, 14:52

Испанский диетолог Хосе Блеса раз в месяц летает в Саудовскую Аравию, чтобы консультировать нападающего клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду. Специалист дал комментарий касательно влияния португальца на своих одноклубников:

Криштиану очень помогает мне, потому что теперь мне не нужно его ничему учить. Он создал настоящую «школу», и другие игроки делают то же, что и он, чтобы улучшить свои результаты. С приходом Роналду все стали больше тренироваться и придерживаться более строгой диеты. Я никогда не видел такого клуба, где игроки улучшают практически 90 процентов своего телосложения каждый раз, когда я их вижу. У них меньше жира, больше мышц, и они выполняют все упражнения, которые делает Роналду.

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Все комментарии
Elliada
Elliada
сегодня в 15:43
Правильнее было сказать, что все тренируются по системе, одобренной Роналду (больше тренировок и строже диета), пока сам Роналду танцует с саблей.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 15:21
Цирк приехал и в пески.Раньше там были только бега верблюдов и ишаков.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 15:16
И зачем тогда нужен диетолог, если есть Роналду?
Гость
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