Диетолог Роналду: «С приходом Криштиану все стали больше тренироваться»

Испанский диетолог Хосе Блеса раз в месяц летает в Саудовскую Аравию, чтобы консультировать нападающего клуба «Аль-Наср» . Специалист дал комментарий касательно влияния португальца на своих одноклубников:

Криштиану очень помогает мне, потому что теперь мне не нужно его ничему учить. Он создал настоящую «школу», и другие игроки делают то же, что и он, чтобы улучшить свои результаты. С приходом Роналду все стали больше тренироваться и придерживаться более строгой диеты. Я никогда не видел такого клуба, где игроки улучшают практически 90 процентов своего телосложения каждый раз, когда я их вижу. У них меньше жира, больше мышц, и они выполняют все упражнения, которые делает Роналду.