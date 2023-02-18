Умер обладатель «Золотой бутсы» 1969 года Петар Жеков

В возрасте 78 лет умер бывший нападающий сборной Болгарии Петар Жеков.
Форвард 5 раз выигрывал чемпионат Болгарии с ЦСКА (1969, 1971, 1972, 1973, 1975) и 4 раза поднимал над головой Кубок Советской Армии (1969, 1972, 1973, 1974). Игрок становился лучшим бомбардиром болгарской лиги в составе «Берое» и ЦСКА. В 1969-м Жеков стал обладателем «Золотой бутсы», забив 36 голов. За сборную Болгарии футболист провёл 44 матча, забив 25 голов. Участвовал в ЧМ-1966 и ЧМ-1970. Также Жеков выигрывал серебряные медали Олимпиады в Мексике в 1968 году.