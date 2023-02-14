Пике: «Я завершил карьеру и закрылся от чемпионата мира»

Экс-защитник «Барселоны» Жерар Пике не поздравлял аргентинского нападающего ПСЖ Лионеля Месси с победой на чемпионате мира.
Нет, не поздравил. Это странно, но я завершил карьеру и закрылся от чемпионата мира. Я не смотрел никаких поединков, только финал, однако не до конца. Я хотел отключиться от этого, поехал в отпуск на несколько дней.
Мои последние несколько месяцев карьеры были очень непростыми, и мне очень нужно было отключиться от футбола.
Поздравление проигравшего победителю - это проявление уважения, джентельменское и спортивное поведение. Такое сплошь и рядом. И это не я поднял эту тему, а журналисты, они посчитали это недостойным поведением со стороны Роналду.
Такой нарцисс, как Роналду, ничего не делает тайком. Он любит внимание и обожание окружающих, поэтому все поступки делает публично. Если бы он поздравил, он сделал бы всё, чтобы об этом узнали.
Месси ушел не из-за проблем Барселоны. Он был согласен на понижение ЗП на 50%. Пике убедил Лапорту, что пора строить новую Барселону без Месси.
Поздравление проигравшего победителю - это проявление уважения, джентельменское и спортивное поведение. Такое сплошь и рядом. И это не я поднял эту тему, а журналисты, они посчитали это недостойным поведением со стороны Роналду.
Такой нарцисс, как Роналду, ничего не делает тайком. Он любит внимание и обожание окружающих, поэтому все поступки делает публично. Если бы он поздравил, он сделал бы всё, чтобы об этом узнали.
Месси ушел не из-за проблем Барселоны. Он был согласен на понижение ЗП на 50%. Пике убедил Лапорту, что пора строить новую Барселону без Месси.