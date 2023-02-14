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Пике: «Я завершил карьеру и закрылся от чемпионата мира»

вчера, 21:51

Экс-защитник «Барселоны» Жерар Пике не поздравлял аргентинского нападающего ПСЖ Лионеля Месси с победой на чемпионате мира.

Нет, не поздравил. Это странно, но я завершил карьеру и закрылся от чемпионата мира. Я не смотрел никаких поединков, только финал, однако не до конца. Я хотел отключиться от этого, поехал в отпуск на несколько дней.

Мои последние несколько месяцев карьеры были очень непростыми, и мне очень нужно было отключиться от футбола.

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Все комментарии
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
вчера в 23:50
Закрыться от футбола тебе надо было ещё лет десять назад... И тебе бы за это апплодировали... А так 0:4 от Ливера и 2:8 от Баварии - это на твоей совести..
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 22:47, ред.
    Elliada
    Elliada ответ ЦСКА 06 (раскрыть)
    вчера в 22:39
    Я не вру по вторникам и пятницам.

    Поздравление проигравшего победителю - это проявление уважения, джентельменское и спортивное поведение. Такое сплошь и рядом. И это не я поднял эту тему, а журналисты, они посчитали это недостойным поведением со стороны Роналду.

    Такой нарцисс, как Роналду, ничего не делает тайком. Он любит внимание и обожание окружающих, поэтому все поступки делает публично. Если бы он поздравил, он сделал бы всё, чтобы об этом узнали.

    Месси ушел не из-за проблем Барселоны. Он был согласен на понижение ЗП на 50%. Пике убедил Лапорту, что пора строить новую Барселону без Месси.
    ЦСКА 06
    ЦСКА 06 ответ Elliada (раскрыть)
    вчера в 22:30
      Loko57
      Loko57
      вчера в 22:25
      Странное пояснение. Просто видимо не особо рад за бывшего одноклубника.
      ЮЗИК
      ЮЗИК
      вчера в 22:24
      Они последнее время, играя за Барселону, уже не дружили, помню ту историю об отказе сокращения зарплаты
      Elliada
      Elliada ответ ЦСКА 06 (раскрыть)
      вчера в 22:24
      Потому что Месси с Пике в ссоре. Пике один из тех, кто поспособствовал тому, что Месси пришлось уйти из Барселоны. А Роналду должен был поздравить, но он слишком эгоистичен и нарциссичен
      ЦСКА 06
      ЦСКА 06 ответ Elliada (раскрыть)
      вчера в 22:20
      Но почему-то ты упрекал роналду что тот не поздравил его. А тут ты говоришь что это личное дело каждого. Двойные стандарты. Ну в принципе от хейтера роналду другого не стоит ожидать
      Elliada
      Elliada
      вчера в 22:16
      Журналисты достали всех с вопросами о поздравлениях Месси. Это личное дело каждого.
      Варвар7
      Варвар7
      вчера в 22:01
      Ну это его личное дело - поздравлять или нет.
      Гость
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