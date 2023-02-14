Пике: «Я завершил карьеру и закрылся от чемпионата мира»

Экс-защитник «Барселоны» не поздравлял аргентинского нападающего ПСЖ Лионеля Месси с победой на чемпионате мира.

Нет, не поздравил. Это странно, но я завершил карьеру и закрылся от чемпионата мира. Я не смотрел никаких поединков, только финал, однако не до конца. Я хотел отключиться от этого, поехал в отпуск на несколько дней.

Мои последние несколько месяцев карьеры были очень непростыми, и мне очень нужно было отключиться от футбола.