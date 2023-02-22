Де Брюйне стареет. Кевин не сыграет в ЛЧ и не страхует от осечек

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сегодня, 08:32

Гвардиола привыкает жить без бельгийца.

Плеймейкер провел 3 полных матча из 12

Игра против «Лейпцига» станет двенадцатой для «горожан» в новом году. Де Брюйне нет в заявке. А пригодился бы против бывшей команды Тедеско, нового тренера сборной Бельгии. Но Гвардиола заявил, что Де Брюйне почувствовал себя неважно.

Хотя Кевина не будет лишь в трех играх нового года с учетом матча в Лиге чемпионов, несколько раз тренер оставлял бельгийца на лавке, что раньше представить было сложнее. В прошлом плеймейкер пропускал поединки из-за травм, а теперь Гвардиола объясняет свое решение иначе:

Мы прекрасно знаем друг друга семь лет. Всегда понимаю, когда Кевин готов, а когда нет. Это нормально. Бывают разные матчи, иногда на его позиции нам нужен футболист другого типа. Порой важно насытить штрафную площадь, а Кевину порой сложно сыграть в штрафной. От Де Брюйне все ждут голевых передач. А сколько он отдает промежуточных пасов, которые не создают голы сразу, но по факту являются ключевыми? У нас большая конкуренция в команде. Иногда нужны игроки с особыми качествами, которых у Кевина недостаточно.

Сказано вежливо, но одновременно много критики. То не делает, это не умеет. А параллельно дискуссия о Холанде, Бернарду и Гюндогане. Правильно ли интегрировали Эрлинга? Грамотно ли поступает, когда ротацией толкает хавбеков к переговорам с другими клубами?

Де Брюйне раньше тоже подумывал об уходе, особенно когда «Реал» выигрывал ЛЧ сериями, а «Манчестер Сити» проигрывал. Контракт у бельгийца до 2025-го. В январе упоминали, что «Атлетико» интересовался планами Кевина и его семьи на жизнь в ближайшие годы.

Не забывайте, как жена Ди Марии называла пролетарский Манчестер. Это не любимый город богатых дам, в отличие от буржуазного Мадрида. Конечно, Де Брюйне по-прежнему важный. Но в новом году у него будет семь неполных матчей, не считая замен на последних минутах.

Причем в четырех играх с Кевином на поле «Манчестер Сити» потерял очки, три поражения и ничья. Осечки – одна из причин ротации. Вот только в важнейшей игре против «Арсенала» у Де Брюйне гол плюс пас. И против «Ноттингем Форест» создал больше, чем остальные.

Только Де Брюйне в клубе дольше, чем тренер

Хосеп достаточно долго в «Манчестер Сити» и АПЛ , чтобы только Клопп имел больший опыт труда без перерыва с одним клубом. Но Де Брюйне был до Хосепа, это восьмой сезон бельгийца в Манчестере. В юности не заиграл в «Челси», но стал героем АПЛ , многократным чемпионом и человеком, которого ценят абсолютно все специалисты.

Кевин в прошлом сезоне забил 15 мячей и сделал 8 голевых передач в АПЛ , невзирая на пропуск восьми туров. А теперь собрал 4 гола и отдал 12 результативных передач, что тоже неплохо для 31-летнего игрока в сезоне со сложным ЧМ . Работа с Холандом подходит бельгийцу. Но одновременно Гвардиолу тревожит, что у него сразу два человека, которые не любят черновую работу.

Норвежцу прощают и неточные передачи, и ленивый прессинг, ведь Эрлинг – центральный нападающий. А вот Де Брюйне, хотя с места его гениальные диагонали в обход ног защитников по-прежнему приносят пользу, работает в полузащите. Даже когда Гвардиола сходит с ума, используя схему «3-2-4-1», а Кевин располагается в четвертке атакующих хавбеков, на нем ответственность за работу команды без мяча. И у бельгийца один перехват в среднем за пять матчей.

Хотя Де Брюйне – главный ветеран команды после ухода Фернандиньо и Стерлинга, у Гвардиолы нельзя не работать на общее благо. Вспомните судьбу Агуэро, который не раз оказывался на скамейке. Потом брат Серхио обижался на Хосепа, что игнорировал самого результативного иностранца в истории АПЛ , но тренер стоял на своем.

Гвардиола готовится к спадам и травмам ветерана

Хосеп ерничает, что оценки его работы меняются от «гений и храбрец» до «высокомерный тип, который любит перемудрить». Но забыл добавить, какой финансовый перевес был у «Манчестер Сити» годами. Проще быть гением, если у тебя на лавке парни за 50-80 млн евро. Но Гвардиола немножко манипулирует. Одно дело поставить Бернарду левым защитником, а другое – дразнить Де Брюйне ротацией, когда Кевин тысячу раз показывал, какой у него непростой характер.

Бельгиец толкался с Артетой, поэтому после замены фанаты «Арсенала» бросали в него бутылки и пластиковые стаканы. И хотя Гвардиола пытается объяснить свои решения порой играть без ключевого плеймейкера – команде нужно успешнее прессинговать, чаще входить в штрафную площадь и быть свежее, чем ветеран, вряд ли Кевина радует новая реальность с появлением вариантов игры без него в роли дирижера.

«Манчестер Сити» одержим Лигой чемпионов. О задаче выиграть турнир говорят открыто, больше нет кокетства от Гвардиолы, что АПЛ якобы важнее. Но в главном турнире клубной Европы несколько фаворитов, не только англичане. У «Лейпцига», конечно, мизерные шансы выбить «Манчестер Сити». Но так оценивали вероятность побед «Тоттенхэма», «Лиона» и «Монако». Гвардиола вылетал не только от «Ливерпуля» и «Реала», а Кевин не тот, кто поведет за собой и перевернет решающий матч в Европе.

Хавбек требует, требует и еще раз требует от других совершенства, ведь сам многое умеет. Мужчина с претензиями к окружающим. Острее это заметно в сборной Бельгии, которая не получила в лице хавбека идеального вожака. Но «Манчестер Сити» в футбольном смысле остается таким, как Де Брюйне. Если все получается, то у игрока и команды шикарная статистика. Но против «Саутгемптона», МЮ , «Тоттенхэма» и «Ноттингем Форест» подходов оказалось мало, как и ассиста Кевина в дерби.

Пока «Манчестер Сити» точно без Де Брюйне хуже, чем с ним. Но Гвардиола держит в уме уход бельгийца и помнит историю с Канселу. Хосеп не всегда получает поддержку звездных игроков, когда применяет ротацию. Испанец не всегда видит Де Брюйне в старте, хотя отсутствие Кевина по естественным причинам тоже не делает команду сильнее, ведь он чередует средние матчи с великолепными, когда у него в груди горит огонь.