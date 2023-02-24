Стало известно, почему Серхио Рамос закончил карьеру в сборной Испании

Вчера защитник ПСЖ Серхио Рамос объявил о завершении карьеры в сборной Испании.
По данным источника, причиной стало отношение к игроку со стороны нового главного тренера национальной команды Луиса де ла Фуэнте.
61-летний специалист сообщил Рамосу, что не рассчитывает на него. Он намерен строить сборную вокруг молодых футболистов.
Какая сборная?
Он в ПСЖ иногда косячит, и видно невооруженным взглядом, что для него года играют роль, а может и отношение самого его к футболу, всё-таки наблюдать игру ЧМ с трибуны и со штрафной две большие разницы, и не каждый сможет это осилить.
Какая сборная?
Он в ПСЖ иногда косячит, и видно невооруженным взглядом, что для него года играют роль, а может и отношение самого его к футболу, всё-таки наблюдать игру ЧМ с трибуны и со штрафной две большие разницы, и не каждый сможет это осилить.