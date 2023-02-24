Стало известно, почему Серхио Рамос закончил карьеру в сборной Испании

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сегодня, 10:22

Вчера защитник ПСЖ объявил о завершении карьеры в сборной Испании.

По данным источника, причиной стало отношение к игроку со стороны нового главного тренера национальной команды .

61-летний специалист сообщил Рамосу, что не рассчитывает на него. Он намерен строить сборную вокруг молодых футболистов.