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Стало известно, почему Серхио Рамос закончил карьеру в сборной Испании

сегодня, 10:22

Вчера защитник ПСЖ Серхио Рамос объявил о завершении карьеры в сборной Испании.

По данным источника, причиной стало отношение к игроку со стороны нового главного тренера национальной команды Луиса де ла Фуэнте.

61-летний специалист сообщил Рамосу, что не рассчитывает на него. Он намерен строить сборную вокруг молодых футболистов.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 13:00
тренеры и ветераны ...
представители этих социальных групп очень часто по-разному представляют контуры будущего )
ДСА
ДСА
сегодня в 12:48
Ну и правильно, нечего напрягаться.
balalay
balalay
сегодня в 12:40
Рамос больше медийная персона, косячник, краснокарточник на ровном месте, матерацци-2...
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 12:25, ред.
Рамосу реально надо всё взвесить...

Какая сборная?

Он в ПСЖ иногда косячит, и видно невооруженным взглядом, что для него года играют роль, а может и отношение самого его к футболу, всё-таки наблюдать игру ЧМ с трибуны и со штрафной две большие разницы, и не каждый сможет это осилить.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 12:18
Луису де ла Фуэнте повезло, что Рамос не крутанул его в фуэте...
bacek15
bacek15
сегодня в 12:16
Летом можно будет подписать, например в Локомотив ))
pomor45
pomor45 ответ minai (раскрыть)
сегодня в 11:25
Судя по информации, под карьерой подводят черту.
minai
minai
сегодня в 10:29
Может потому, что его карьера подошла к концу ?
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