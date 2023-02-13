Играл за «Спартак», ЦСКА, «Динамо» и «Зенит». Жирков – легенда РПЛ и сборной

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Юрий Валентинович официально завершил карьеру.

2001-й. Дебют за «Спартак» из Тамбова

Родился в семье рабочего завода, а мама трудилась почтальоном. В однокомнатной квартире жило шесть человек. Юра часто играл в футбол допоздна, хотя долгое время не выделялся. Его не забрали в школу крутого клуба. Зато запомнился людям из местного «Спартака». Именно в его составе дебютировал и выступал несколько лет, будучи крайне результативным хавбеком. Сейчас игрока второго дивизиона с 10 голами сразу бы забрали на повышение, а в год погромов в Москве после приключений сборной на ЧМ -2002 Жиркова никто не подписал. Юрий был «спартаковцем» два с половиной сезона, а еще получил диплом электрика. Но остался в футболе на двадцать с лишним лет.

2004-й. Главный трансфер в карьере игрока

Клуб из Тамбова получил 300 тысяч евро в пересчете. Спустя пять лет «Челси» заплатил в семьдесят раз больше. Но к этому еще вернемся, а пока вспомним дебют за ЦСКА . В первой же официальной игре Жирков выиграл трофей, опередил московский «Спартак» в Суперкубке. Первый гол случился чуть позже, в чемпионате в ворота «Зенита»… В 2005-м хавбек уже был чемпионом, обладателем Кубка и Суперкубка. А еще выиграл первый российский еврокубок. В финале против «Спортинга» в Лиссабоне на счету Юрия победный второй мяч.

2008-й. Среди номинантов на «Золотой мяч»

Хиддинк завел сборную в полуфинал Евро-2008, а Жирков получил награду игроку года. Попал в символическую сборную чемпионата континента вместе с Ламом, Пуйолем и другими защитниками. Дополнительно оказался в списке номинантов на «Золотой мяч». Конечно, за Юрия не проголосовали, но был в чудесной компании. Тони, Бензема, Ван дер Варт и Пепе тоже не набрали баллов. Сам факт, что увидели двух российских игроков – Аршавин занял шестое место, говорит о том, как Жиркова оценивали на пике формы.

2009-й. Хотел в «Баварию», а попал в «Челси»

Юрий Валентинович сам рассказал, как предложили выбрать между Мюнхеном, где играл Олич, и Лондоном, где жил Абрамович. Жирков выбрал «Баварию», на что получил реакцию: «Ясно, едешь в „Челси“». Сразу писали, что это ошибка. Что нет Юрию места в команде, что будет не хватать игровой практики. Также не стоит забывать, что речь о человеке, которого скорее можно назвать домоседом, чем любителем жить, а не отдыхать за рубежом. В «Челси» карьера хавбека не сложилась, хотя его пытались пристроить в центре поля.

2011-й. Жирков стал частью проекта «Анжи»

Клуб из Махачкалы заполучил Роберто Карлоса и Это’О. После этого готовы были увидеть в «Анжи» кого угодно. Приезд Жиркова не удивил. Юрий стал частью проекта, который прожил недолго, не сумел вырвать чемпионство из цепких когтей других клубов, но собрал под знамена много интересных и характерных персонажей. После «Челси» Жиркову хотелось поиграть в нормальный футбол, старался набрать форму. А когда проект распался, семья решила вернуться в Москву.

2013-й. В «Динамо» от Юрия ждали большего

Вмешивались травмы, универсальный игрок левого фланга не стал лидером «Динамо». Кокорин, Денисов и Жирков вместе перешли в команду, где Игорь заявил о борьбе за чемпионство, а позже устроил перепалку с Черчесовым. Тренер предложил пойти в душ, чтобы «сломать хавбеку шею». Жирков не такой дикий в общении. После лучшего второго по счету сезона в «Динамо» играл, как умеет, но команда развалилась. Юрия забрали в «Зенит», а московский клуб впервые в истории покинул РПЛ .

2015-й. «Зенит» заполучил нового Семака

Жиркова можно сравнить с нынешним тренером «Зенита». Сергей Богданович попал в Санкт-Петербург, имея за плечами славное прошлое в ЦСКА . Семак играл на разных позициях, как и Жирков. Но в силу возраста и готовности будущий тренер провел меньше сезонов, два с половиной вместо пяти с половиной в случае с Юрием. Оба увеличили коллекцию трофеев. К двум победам с ЦСКА и английскому чемпионству с «Челси» Жирков приплюсовал три «золота» с «Зенитом». Причем под руководством тренера Семака. Ветеран помог сбалансировать игру.

2021-й год. Фактическое завершение карьеры

Жирков лишь сейчас, когда победил на Кубке Легенд, выжал из себя фразу, которую можно с натяжкой назвать объявлением о завершении карьеры. Не играл два года. В «Химках» провел несколько матчей, но мешала мышечная травма. А пять лет назад выступал на чемпионате мира, пока снова не получил повреждение в плей-офф. Также, хотя завершил карьеру в сборной, вернулся, успел сыграть 100-й матч. На Евро-2020 снова влезла травма… С другой стороны, Жиркову сейчас пятьдесят семь лет, чего ждали?

На самом деле всего тридцать девять, но для российских футболистов такая любовь к игре – редкость. Если говорить о Жиркове на пике формы, то получите футболиста мирового класса. Причем на двух позициях, Юрий умел атаковать и защищаться. Жаль, что не раскрыт атакующий потенциал, мог забивать чаще. Но такова его игровая природа. Жирков понимает футбол, работал на команду, в отличие от диспетчера Аршавина.

Андрею важно было не только на людей посмотреть, но и себя показать. Юрий проще в подаче себя, но его карьеру с множеством трофеев, полуфиналом Евро и голом в финале еврокубка точно можно назвать выдающейся. Заслуженно удачной. Были травмы, после которых другие не возвращаются, а Жирков справлялся. Были обстоятельства, которые других ломали психологически, а Юрий после выиграл много трофеев.