Защитник «Лиона» Деян Ловрен завершил карьеру в сборной Хорватии. В прощальном письме футболиста сказано:
После долгих раздумий я принял это решение. Пришел тот день, когда я вынужден попрощаться со сборной, хотя я по-прежнему остаюсь страстным поклонником команды.
Прекраснейшая страница этой истории для меня – наши достижения за последние пять лет. Честно говоря, это до сих пор кажется мне одним большим сном. Эти моменты всегда будут в моем сердце.
Ловрен играл за национальную команду Хорватии с 2009 года, провел 78 матчей. В составе коллектива игрок стал вице-чемпионом мира в 2018 году и бронзовым призером мундиаля 2022 года.