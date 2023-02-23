Ловрен завершил карьеру в сборной

Защитник «Лиона» завершил карьеру в сборной Хорватии. В прощальном письме футболиста сказано:

После долгих раздумий я принял это решение. Пришел тот день, когда я вынужден попрощаться со сборной, хотя я по-прежнему остаюсь страстным поклонником команды.

Прекраснейшая страница этой истории для меня – наши достижения за последние пять лет. Честно говоря, это до сих пор кажется мне одним большим сном. Эти моменты всегда будут в моем сердце.