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Ловрен завершил карьеру в сборной

сегодня, 15:14

Защитник «Лиона» Деян Ловрен завершил карьеру в сборной Хорватии. В прощальном письме футболиста сказано:

После долгих раздумий я принял это решение. Пришел тот день, когда я вынужден попрощаться со сборной, хотя я по-прежнему остаюсь страстным поклонником команды.

Прекраснейшая страница этой истории для меня – наши достижения за последние пять лет. Честно говоря, это до сих пор кажется мне одним большим сном. Эти моменты всегда будут в моем сердце.

Ловрен играл за национальную команду Хорватии с 2009 года, провел 78 матчей. В составе коллектива игрок стал вице-чемпионом мира в 2018 году и бронзовым призером мундиаля 2022 года.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:29
В клубах ещё попылит...
dok66
dok66
сегодня в 17:10
Но в футбол-то не закончил играть . Так что еще услышим о нем .
Futurista
Futurista
сегодня в 16:49
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 16:34
Что то рановато закончил,мог бы еще поиграть.
s6sca3e742wb
s6sca3e742wb ответ КЭТиК (раскрыть)
сегодня в 16:32
Зенит многим помогает
Dima salev
Dima salev
сегодня в 16:02, ред.
Благодаря Зениту он попал в сборной и вошёл в истории. В Европе он сидел бы в скамейке запасных, без игровой практики его в сборной не звали бы
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 15:36
Спасибо Зениту, помог в карьере.
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