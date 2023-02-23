Рамос завершил карьеру в сборной Испании

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сегодня, 20:30

Защитник сборной Испании объявил о завершении карьеры в национальной команде.

36-летний футболист дебютировал за «фурию роха» в 2005 году. Всего за сборную провёл 180 матчей (больше всех в истории команды). Рамос дважды выигрывал чемпионат Европы (2008, 2012), а также становился чемпионом мира (2010).