Рамос завершил карьеру в сборной Испании

Защитник сборной Испании Серхио Рамос объявил о завершении карьеры в национальной команде.
36-летний футболист дебютировал за «фурию роха» в 2005 году. Всего за сборную провёл 180 матчей (больше всех в истории команды). Рамос дважды выигрывал чемпионат Европы (2008, 2012), а также становился чемпионом мира (2010).
классных футболистов, в том числе и Рамосу, спасибо за футбол
на уровне сборной и все благ...!!!
классных футболистов, в том числе и Рамосу, спасибо за футбол
на уровне сборной и все благ...!!!