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Рамос завершил карьеру в сборной Испании

сегодня, 20:30

Защитник сборной Испании Серхио Рамос объявил о завершении карьеры в национальной команде.

36-летний футболист дебютировал за «фурию роха» в 2005 году. Всего за сборную провёл 180 матчей (больше всех в истории команды). Рамос дважды выигрывал чемпионат Европы (2008, 2012), а также становился чемпионом мира (2010).

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Все комментарии
DEIVID_355
DEIVID_355
сегодня в 22:53
От этого днаря уж лет 5 толку не было.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 21:39
Ну очень долго он там играл, не то что Дзюба.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 20:57
Прощай шпага тореадора привет Саудовская Аравия?
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
сегодня в 20:52
Не завершил, а выперли..
ndxqt7364ybh
ndxqt7364ybh
сегодня в 20:46
Поиграл и теперь надо писать мемуары
Dima salev
Dima salev
сегодня в 20:38
Рамос вошёл в истории как самый грязные футболист в ряде Пепе
Elliada
Elliada
сегодня в 20:37
Жаль, что не поехал на ЧМ. Всё-таки, у Рамоса была великая карьера.
shlomo
shlomo
сегодня в 20:37
Имеет полное право ... много сделал для сборной
shur
shur
сегодня в 20:34, ред.
...приходит время нового списания на берег очень знаменитых и
классных футболистов, в том числе и Рамосу, спасибо за футбол
на уровне сборной и все благ...!!!
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