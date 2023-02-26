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«Кристал Пэлас» и «Ливерпуль» голов не забили

26 февраля 2023, 00:38
Кристал ПэласЛоготип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)0 : 0Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

«Кристал Пэлас» и «Ливерпуль» сыграли вничью в матче 25-го тура АПЛ (0:0).

После поединка «орлы» занимают 12-е место (27 очков), «красные» идут на 7-й строчке (36 очков).

В следующем поединке «Кристал Пэлас» встретится с «Астон Виллой», а «Ливерпуль» сразится с «Вулверхэмптоном» в рамках перенесенного 7-го тура.

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam
26 февраля в 12:13
Дело не в Клоппе, а в том, что игроки измучены до предела: 2 кубка, чемпионат, ЛЧ и ЧМ в декабре!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
26 февраля в 08:39
Ливерпуль уже остерегается забивать....тут на днях парочку забил...за 14 минут...
Потом ничего хорошего из этого не последовало..
ДСА
ДСА
26 февраля в 07:38
Ливерпуль похоже уже просто доигрывает чемпионат. Особых задач уже нет.
npjy2vr9ssc6
npjy2vr9ssc6
26 февраля в 07:35
Пора Клоппяре на выход
adekvat
adekvat
26 февраля в 07:16
В ЛЧ не попадут, Клоппа точно выгонят.
Василий 50
Василий 50
26 февраля в 06:29
Ливерпулю пора просыпаться.
112910415
112910415
26 февраля в 05:06
Ливерпуль на данном этапе не дееспособен (
IKER-RAUL
IKER-RAUL
26 февраля в 02:25
в игре красных Никакого просвета, смотреть на их мучения без валидола нельзя...
какая на ф.г погоня за еврокубковой зоной?!? еще хорошо, что очки вначале сумели набрать и можно не переживать, что вылетят в чемпионшип...
Брулин
Брулин
26 февраля в 01:15
Лучше обратить внимение на то что если бы игрок КП с убойной позиции сегодня не попал бы в перекладину то было бы поражение)
ABir
ABir
26 февраля в 01:14
И Салах уже не помогает
Capral
Capral
26 февраля в 00:56, ред.
Мда, как же все-таки ужасен и примитивен футбол Клоппа. Просто болото, трясина. Но даже над болотами, иногда выходит солнце, а вот у футбола Клоппа- солнца нет... Салах, которого Клопп никак не может доконать, ведет команду, креативит игру из последних сил. Руководство хочет Салаха продать?! Лучше Клоппа! Юрген остановился в своем развитии, но Салах еще прогрессирует, несмотря ни на что!!! А КП понравился!!! Техничная, заводная команда! Класса конечно не хватает, но играет в симпатичный, веселый футбол. А еще, я заметил, каким примитивным стал прессинг Клоппа. На 61мин., КП успешно выйдя из под прессинга Ливерпуля, едва не наказал соперника за издержки прессинга. Вобщем, не хочет Клопп меняться, а жаль. Был способный тренер, интересный, но нежелание стремиться к совершенству привело к печальному итогу...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
26 февраля в 00:45, ред.
Можно подводить субботнее резюме.
"Коматозники" из Ливерпуля и Реала наконец отмучились..., "ударно" завершив трудовую неделю в национальном первенстве.
Вот вам и разница между андердогом, который за сезон в одном турнире участвует, и тем же Ливером, у которого скоро как у того осла ... копыта от ноши разъедутся.

P.S. Не знаю какой там ФИФА дополнительный турнир в виде клубного ЧМ из 32-х тим придумывает..., но то, что парней из АПЛ после этого придётся кормить внутривенно - совершенно очевидно.
В погоне за дополнительным баблом скоро футбол начнёт терять в качестве, равно как сами игроки - в здоровье.
Перес - не дурак. Дед давно смекнул, что пора линять из этого вертепа (УЕФА), и проводить полную - совместную (!) реструктуризацию графиков национальных чемпионатов и еврокубков. Иначе впереди кабздец и полный хаос.
Варвар7
Варвар7
26 февраля в 00:41
"Боевая" ничья, и опять невнятная игра Ливера.
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