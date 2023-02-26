«Кристал Пэлас» и «Ливерпуль» голов не забили

«Кристал Пэлас» и «Ливерпуль» сыграли вничью в матче 25-го тура АПЛ (0:0).
После поединка «орлы» занимают 12-е место (27 очков), «красные» идут на 7-й строчке (36 очков).
В следующем поединке «Кристал Пэлас» встретится с «Астон Виллой», а «Ливерпуль» сразится с «Вулверхэмптоном» в рамках перенесенного 7-го тура.
"Коматозники" из Ливерпуля и Реала наконец отмучились..., "ударно" завершив трудовую неделю в национальном первенстве.
Вот вам и разница между андердогом, который за сезон в одном турнире участвует, и тем же Ливером, у которого скоро как у того осла ... копыта от ноши разъедутся.
P.S. Не знаю какой там ФИФА дополнительный турнир в виде клубного ЧМ из 32-х тим придумывает..., но то, что парней из АПЛ после этого придётся кормить внутривенно - совершенно очевидно.
В погоне за дополнительным баблом скоро футбол начнёт терять в качестве, равно как сами игроки - в здоровье.
Перес - не дурак. Дед давно смекнул, что пора линять из этого вертепа (УЕФА), и проводить полную - совместную (!) реструктуризацию графиков национальных чемпионатов и еврокубков. Иначе впереди кабздец и полный хаос.
"Коматозники" из Ливерпуля и Реала наконец отмучились..., "ударно" завершив трудовую неделю в национальном первенстве.
Вот вам и разница между андердогом, который за сезон в одном турнире участвует, и тем же Ливером, у которого скоро как у того осла ... копыта от ноши разъедутся.
P.S. Не знаю какой там ФИФА дополнительный турнир в виде клубного ЧМ из 32-х тим придумывает..., но то, что парней из АПЛ после этого придётся кормить внутривенно - совершенно очевидно.
В погоне за дополнительным баблом скоро футбол начнёт терять в качестве, равно как сами игроки - в здоровье.
Перес - не дурак. Дед давно смекнул, что пора линять из этого вертепа (УЕФА), и проводить полную - совместную (!) реструктуризацию графиков национальных чемпионатов и еврокубков. Иначе впереди кабздец и полный хаос.