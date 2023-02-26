«Кристал Пэлас» и «Ливерпуль» голов не забили

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26 февраля 2023, 00:38

«Кристал Пэлас» и «Ливерпуль» сыграли вничью в матче 25-го тура АПЛ (0:0).

После поединка «орлы» занимают 12-е место (27 очков), «красные» идут на 7-й строчке (36 очков).

В следующем поединке «Кристал Пэлас» встретится с «Астон Виллой», а «Ливерпуль» сразится с «Вулверхэмптоном» в рамках перенесенного 7-го тура.