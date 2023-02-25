«Реал» и «Атлетико» сыграли вничью

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25 февраля 2023, 22:30

«Реал» и «Атлетико» не выявили победителя в игре 23-го тура Ла Лиги (1:1).

Гости играли в меньшинстве с 64-й минуты — удален с поля был Анхель Корреа. Гости забили на 78-й — отличился Хосе Хименес. Хозяева ответили на 85-й минуте мячом Альваро Родригеса.

После матча «сливочные» идут на 2-м месте (52 балла), «матрасники» занимают 4-ю позицию (42 пункта).