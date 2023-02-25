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«Реал» и «Атлетико» сыграли вничью

25 февраля 2023, 22:30
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)1 : 1Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

«Реал» и «Атлетико» не выявили победителя в игре 23-го тура Ла Лиги (1:1).

Гости играли в меньшинстве с 64-й минуты — удален с поля был Анхель Корреа. Гости забили на 78-й — отличился Хосе Хименес. Хозяева ответили на 85-й минуте мячом Альваро Родригеса.

После матча «сливочные» идут на 2-м месте (52 балла), «матрасники» занимают 4-ю позицию (42 пункта).

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Все комментарии
Сики Туранчокс
Сики Туранчокс ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
26 февраля в 13:45
А я удивлен переходом на личности. С твоей стороны.
Если есть доказательная база в пользу Анчелотти кроме "он все выиграл" и "в твоем дворе", защищай свою точку зрения.А не меня обсуждай.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ Сики Туранчокс (раскрыть)
26 февраля в 10:35
Поглупел старик?
Мне так смешно всегда бывает, когда эксперты 21 века 41ют человека, который добился всего и который является действующим чемпионом Лиги Чемпионов и действующим победителем Ла Лиги, так же действующим победителем чемпионата мира по клубному футболу.
Когда же он успел поглупеть? Или что надо, чтоб в твоих глазах он не был глупцом? Выиграть чемпионат в твоём дворе?

Удивлён, что редакция подобные комменты делает лучшими.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
26 февраля в 06:26
Реал сделал ставку на ЛЧ.
УЕСКА
УЕСКА
26 февраля в 01:24
Отличный результат. Барса все ближе к чемпионству. Сегодня могут увеличить отрыв до 10-ти очков.
амурец
амурец
26 февраля в 01:10
Да что де такое, опять потрея очков, теперь уже с матрасами так и Барселону не догнать
S.L.I.P.
S.L.I.P.
26 февраля в 01:06
Матч-разочарование почти во всех смыслах.

С одной стороны Атлетико, вроде, молодцы, что такая оборона вязкая. С другой Реал, и это главное, не знал, что делать.

Судья помог, не похоже это на красную. Желтая - 100%, но красная.. в общем, Барселона еще шаг к чемпионству, 10 очков - это уже много.

Очень не хватало Родриго по такой вязкой игре, что он в кубковой игре с Атлетико и показал.

И, да, какого хрена мы весь год смотрим на потуги Реала в атаке, когда нет Бензема? То Модрич, то Азар, то Родриго центрфорварды, когда есть такой Альваро. Про Мариано молчу.

Представить, что раненная вылетом от МЮ Барселона проиграет минимум 4 раза с трудом могу.
w2a72kpty342
w2a72kpty342 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
26 февраля в 01:03
бестолочь Мансано купился... Не он один - ВАР смотрел и согласился.
протон
протон
26 февраля в 00:53
В прошлом дерби и позапрошлом тоже влепили удаление Атлетико)) Как раз все удаления в ключевые моменты матча, схема проста: 1) видят Реал не справляется - удаляем игрока, 2) видим Реал справляется, но Атлетико давит и может сравнять счет? удаляем игрока.
Игроку Реала никогда не дадут за такое красную.
Agamaga........
Agamaga........
25 февраля в 23:46
Хороший результат в пользу Барсы. Оба потеряли по два очка! Каталонцы просто обязаны воспользоваться осечкой сливочных и увеличить отрыв.
Amiralla
Amiralla
25 февраля в 23:25
Судья помог Реалу. Атлетико молодцы. Рад за Барсу.
Брулин
Брулин
25 февраля в 23:14
    ABir
    ABir
    25 февраля в 23:09
    Барселона все дальше уходит от Реала в чемпионской гонке. Отрыв от Барселоны становится все более угрожающим. Но не стоит опускать руки, спад может случится и у каталонцев, поэтому Реалу важно брать очки в каждом матче.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
    25 февраля в 23:06, ред.
    Ничего удивительного.
    В который раз одно и то же. Команда после матча ЛЧ не может полноценно восстановиться функционально к воскресному туру национального чемпа.
    Реал сегодня - не исключение. Что Бенз, что Вини всю дорогу не добегали, не догоняли, не дооткрывались... Федя Вальверде, всегда стабильный и надёжный, то и дело фолил и проигрывал своим визави в центре. Антошка Рюдигер конечно артист ещё тот, - бестолочь Мансано купился, вытащил красную и состроил дельное рыло..., облегчив отчасти задачу "сливочным" на матч. Однако и этого для победы не хватило, - свежие Атлеты, которые полноценно отдыхали всю неделю, даже в 10-ром отменно кусались и забили...

    P.S. Закономерный счёт и темп игры от ныне действующего обладателя ушастого.
    Romeo 777
    Romeo 777
    25 февраля в 23:02
    Реал спасся играя в большинстве.
    После удаления думал им станет легче, но в итоге Атлетико забили первыми и вышли вперед.
    112910415
    112910415
    25 февраля в 23:01
    забирай золото, Барселона !
    AlexDen
    AlexDen
    25 февраля в 22:53
    Реальные парни не успели восстановиться, всё таки ливер заставил их потратить силён ок, как физических, так и моральных! Для сливочных страшного ничего не произошло, кстати, барсе ещё нужно будет выиграть свой матч, при том, что они изрядно попотели с красными дьяволами
    A.S.A
    A.S.A
    25 февраля в 22:47
    Обычно Мадридское дерби очень скучное и грубое, но сегодняшняя игра была более открытой и футбол был как с одной так и с другой стороны! Реал был чуть интересней, но ничья скорее справедливый результат
    Маг_тм
    Маг_тм
    25 февраля в 22:46
    Реал в ЛЧ и в Ла лиге две разные команды) ps: как я рад что Атлетико выкинули с ЛЧ, и не надо будет смотреть их отвратительую игру, сами не играют, и людям не дают
    Сики Туранчокс
    Сики Туранчокс
    25 февраля в 22:43
    Но главная новость не в том что за умышленную грубость -дабл удар локтем и обратной стороной кулака рефери мог в принципе ограничится желтой. Хотя по букве закона и красная тоже имеет право быть.
    Но при этом не дал желтую во втором за срыв атаки когда сфолили на Винисиусе и сорвали его прорыв в свободную зону в начале второго тайма, и наоборот дал ЖК Модричу за толчек плечо в плечо при том что атаки не была опасной - были защитники глубже.
    Видать если видел умысел - добавлял плюс пол ЛВЛ за нарушение.
    Главное что Папа Карло, юзер-лузер, после удаления и замены Атлетико взял да и именно по тупо пользовательски убрал защитника и выпустил видимо на угловые дылду-юношу, который может и умеет забивать вверху но не умеет обороняться, потому что именно он проиграл сразу же свою дуэлль Атлету и Реал пропустил первым.
    Причем если даже в полных составах была уверенность что Реал точно забьет наконец, то после пропущенного гола стало ясно что сливочным очень повезет если заберут хотя бы очко.
    Папа Карло красавец, слил Ла Лигу не безупречной на дистанции Барсе, даже при одной победе в Классико.
    На старости лет видать поглупел старик.
    eleven LC
    eleven LC
    25 февраля в 22:41
    ЛаЛигу уже не выиграть,Реал должен сконцентрироваться на кубке Испании и Лиге Чемпионов
    Эти титулы вполне по силам взять!
    НЕЭГО И СТ
    НЕЭГО И СТ
    25 февраля в 22:39
    Реал прав... Нечего им делать на The Best...
    Сики Туранчокс
    Сики Туранчокс
    25 февраля в 22:34
    Эту оранжевую карточку проплатили из Барселоны
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец.
    25 февраля в 22:34
    Матрасники удивили)
    В меньшинстве даже умудрились забить, ничья очень достойный результат по такому матчу.
    Честно сказать, не ожидал от них)
    Барселоне нужно воспользоваться осечкой и увеличить отрыв.
    Гость
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