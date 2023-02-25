«Реал» и «Атлетико» сыграли вничью

«Реал» и «Атлетико» не выявили победителя в игре 23-го тура Ла Лиги (1:1).
Гости играли в меньшинстве с 64-й минуты — удален с поля был Анхель Корреа. Гости забили на 78-й — отличился Хосе Хименес. Хозяева ответили на 85-й минуте мячом Альваро Родригеса.
После матча «сливочные» идут на 2-м месте (52 балла), «матрасники» занимают 4-ю позицию (42 пункта).
Но при этом не дал желтую во втором за срыв атаки когда сфолили на Винисиусе и сорвали его прорыв в свободную зону в начале второго тайма, и наоборот дал ЖК Модричу за толчек плечо в плечо при том что атаки не была опасной - были защитники глубже.
Видать если видел умысел - добавлял плюс пол ЛВЛ за нарушение.
Главное что Папа Карло, юзер-лузер, после удаления и замены Атлетико взял да и именно по тупо пользовательски убрал защитника и выпустил видимо на угловые дылду-юношу, который может и умеет забивать вверху но не умеет обороняться, потому что именно он проиграл сразу же свою дуэлль Атлету и Реал пропустил первым.
Причем если даже в полных составах была уверенность что Реал точно забьет наконец, то после пропущенного гола стало ясно что сливочным очень повезет если заберут хотя бы очко.
Папа Карло красавец, слил Ла Лигу не безупречной на дистанции Барсе, даже при одной победе в Классико.
На старости лет видать поглупел старик.
Но при этом не дал желтую во втором за срыв атаки когда сфолили на Винисиусе и сорвали его прорыв в свободную зону в начале второго тайма, и наоборот дал ЖК Модричу за толчек плечо в плечо при том что атаки не была опасной - были защитники глубже.
Видать если видел умысел - добавлял плюс пол ЛВЛ за нарушение.
Главное что Папа Карло, юзер-лузер, после удаления и замены Атлетико взял да и именно по тупо пользовательски убрал защитника и выпустил видимо на угловые дылду-юношу, который может и умеет забивать вверху но не умеет обороняться, потому что именно он проиграл сразу же свою дуэлль Атлету и Реал пропустил первым.
Причем если даже в полных составах была уверенность что Реал точно забьет наконец, то после пропущенного гола стало ясно что сливочным очень повезет если заберут хотя бы очко.
Папа Карло красавец, слил Ла Лигу не безупречной на дистанции Барсе, даже при одной победе в Классико.
На старости лет видать поглупел старик.
В который раз одно и то же. Команда после матча ЛЧ не может полноценно восстановиться функционально к воскресному туру национального чемпа.
Реал сегодня - не исключение. Что Бенз, что Вини всю дорогу не добегали, не догоняли, не дооткрывались... Федя Вальверде, всегда стабильный и надёжный, то и дело фолил и проигрывал своим визави в центре. Антошка Рюдигер конечно артист ещё тот, - бестолочь Мансано купился, вытащил красную и состроил дельное рыло..., облегчив отчасти задачу "сливочным" на матч. Однако и этого для победы не хватило, - свежие Атлеты, которые полноценно отдыхали всю неделю, даже в 10-ром отменно кусались и забили...
P.S. Закономерный счёт и темп игры от ныне действующего обладателя ушастого.
В который раз одно и то же. Команда после матча ЛЧ не может полноценно восстановиться функционально к воскресному туру национального чемпа.
Реал сегодня - не исключение. Что Бенз, что Вини всю дорогу не добегали, не догоняли, не дооткрывались... Федя Вальверде, всегда стабильный и надёжный, то и дело фолил и проигрывал своим визави в центре. Антошка Рюдигер конечно артист ещё тот, - бестолочь Мансано купился, вытащил красную и состроил дельное рыло..., облегчив отчасти задачу "сливочным" на матч. Однако и этого для победы не хватило, - свежие Атлеты, которые полноценно отдыхали всю неделю, даже в 10-ром отменно кусались и забили...
P.S. Закономерный счёт и темп игры от ныне действующего обладателя ушастого.
С одной стороны Атлетико, вроде, молодцы, что такая оборона вязкая. С другой Реал, и это главное, не знал, что делать.
Судья помог, не похоже это на красную. Желтая - 100%, но красная.. в общем, Барселона еще шаг к чемпионству, 10 очков - это уже много.
Очень не хватало Родриго по такой вязкой игре, что он в кубковой игре с Атлетико и показал.
И, да, какого хрена мы весь год смотрим на потуги Реала в атаке, когда нет Бензема? То Модрич, то Азар, то Родриго центрфорварды, когда есть такой Альваро. Про Мариано молчу.
Представить, что раненная вылетом от МЮ Барселона проиграет минимум 4 раза с трудом могу.
С одной стороны Атлетико, вроде, молодцы, что такая оборона вязкая. С другой Реал, и это главное, не знал, что делать.
Судья помог, не похоже это на красную. Желтая - 100%, но красная.. в общем, Барселона еще шаг к чемпионству, 10 очков - это уже много.
Очень не хватало Родриго по такой вязкой игре, что он в кубковой игре с Атлетико и показал.
И, да, какого хрена мы весь год смотрим на потуги Реала в атаке, когда нет Бензема? То Модрич, то Азар, то Родриго центрфорварды, когда есть такой Альваро. Про Мариано молчу.
Представить, что раненная вылетом от МЮ Барселона проиграет минимум 4 раза с трудом могу.