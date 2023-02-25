«Манчестер Сити» крупно обыграл «Борнмут»

«Борнмут» крупно уступил «Манчестер Сити» в матче 25-го тура АПЛ (1:4).
Счет открыл Хулиан Альварес на 15-й минуте. Удвоил преимущество команды Эрлинг Холанд на 29-й. Фил Фоден на 45-й забил третий мяч команды. Четвертый гол гостей произошел на 51-й минуте — в свои ворота забил Крис Мепхэм. У хозяев отличился Джефферсон Лерма на 83-й.
После поединка «вишни» занимают 19-е место (21 пункт), «горожане» идут на 2-й строчке (55 баллов).
Хоть и соперники слабые
Такие матчи дают возможность показать себя, не рискуя лишний раз очками
Может больше потом будут выпускать его в сложный матчах
Хоть и соперники слабые
Такие матчи дают возможность показать себя, не рискуя лишний раз очками
Может больше потом будут выпускать его в сложный матчах
Холанд - киборг!🤖
Холанд - киборг!🤖