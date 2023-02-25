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«Манчестер Сити» крупно обыграл «Борнмут»

25 февраля 2023, 22:24
БорнмутЛоготип футбольный клуб Борнмут1 : 4Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

«Борнмут» крупно уступил «Манчестер Сити» в матче 25-го тура АПЛ (1:4).

Счет открыл Хулиан Альварес на 15-й минуте. Удвоил преимущество команды Эрлинг Холанд на 29-й. Фил Фоден на 45-й забил третий мяч команды. Четвертый гол гостей произошел на 51-й минуте — в свои ворота забил Крис Мепхэм. У хозяев отличился Джефферсон Лерма на 83-й.

После поединка «вишни» занимают 19-е место (21 пункт), «горожане» идут на 2-й строчке (55 баллов).

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Источник: soccer.ru Фото: Сайт manchestereveningnews.co.uk
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Все комментарии
112910415
112910415
26 февраля в 05:08
как не хочется канониров отпускать !
ОПС
ОПС
26 февраля в 03:35
Другого просто и не ожидалось в этом матче.
протон
протон ответ Elliada (раскрыть)
26 февраля в 00:36
Как же я рад за Альвареса
Хоть и соперники слабые
Такие матчи дают возможность показать себя, не рискуя лишний раз очками
Может больше потом будут выпускать его в сложный матчах
ABir
ABir
25 февраля в 23:49
МС не отпускает в отрыв Арсенал в гонке за чемпионат, тем самым сохраняя интригу и оказывая психологическое воздействие на канониров
Брулин
Брулин
25 февраля в 22:32
С Победой,горожане!💙💪
Холанд - киборг!🤖
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
25 февраля в 22:28
По делу..
Elliada
Elliada
25 февраля в 22:27
Легкая победа Сити. Всех с победой. Альварес топ
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
25 февраля в 22:25
Борнмут хотябы гол престижа в концовке закатил и то молодцы,не то что некоторые!
Гость
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