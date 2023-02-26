Руководство «Локомотива» намерено купить «Велес». Переговоры ведутся

Руководство «Локомотива» ведёт переговоры о покупке московского «Велеса». Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Локомотив» хочет приобрести «Велес». Также руководство планирует приобрести клуб во Второй лиге. При этом пока не решено, с каким из клубов, в случае покупки, у «Локомотива» будет сквозная заявка.
«Локомотив» занимает 14-е место в РПЛ после 17 туров, имея в активе 13 очков. «Велес» находится на 14-й позиции в Первой лиге после 20 матчей, на счету команды 20 баллов.
Лучше бы тратили на развитие РЖД и снижали цены на билеты.
Лучше бы тратили на развитие РЖД и снижали цены на билеты.
ритмичный стук колёс по рельсам пока наладить не удалось ...
а мысли витают в облаках
ритмичный стук колёс по рельсам пока наладить не удалось ...
а мысли витают в облаках