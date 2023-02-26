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Руководство «Локомотива» намерено купить «Велес». Переговоры ведутся

26 февраля 2023, 11:39

Руководство «Локомотива» ведёт переговоры о покупке московского «Велеса». Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Локомотив» хочет приобрести «Велес». Также руководство планирует приобрести клуб во Второй лиге. При этом пока не решено, с каким из клубов, в случае покупки, у «Локомотива» будет сквозная заявка.

«Локомотив» занимает 14-е место в РПЛ после 17 туров, имея в активе 13 очков. «Велес» находится на 14-й позиции в Первой лиге после 20 матчей, на счету команды 20 баллов.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
26 февраля в 18:28
Странная идея.
bacek15
bacek15
26 февраля в 13:19
Похоже у санкций есть и положительные стороны. Теперь можно и в российский спорт инвестировать. )
Брулин
Брулин
26 февраля в 13:18
Зачем тогда закрывали Казанку? Колитесь, сколько вам нужно ещё бабла, чтобы наконец то лопнуть?
Capral
Capral ответ d1metras (раскрыть)
26 февраля в 13:12
Локо постепенно находит свою игру, что и показал матч со Спартаком. Не надо хоронить команду, будет игра, будет результат. Локо еще заявит о себе!!!
d1metras
d1metras
26 февраля в 12:40
Я смотрю в Локо готовятся полным ходом в ФНЛ? У себя порядок не хотят сначала навести?
Остапчук 67
Остапчук 67
26 февраля в 12:34
Что, много денег?
Лучше бы тратили на развитие РЖД и снижали цены на билеты.
agent Smith
agent Smith
26 февраля в 12:29
Зачем покупать клуб Первой Лиги, если есть все шансы достичь этого самим?
AmIIIeR89
AmIIIeR89
26 февраля в 12:26
Откуда бабки?
adekvat
adekvat
26 февраля в 12:12
По ходу паровоз под откос уйдет с таким руководством.
112910415
112910415
26 февраля в 12:05
креативная идея
ритмичный стук колёс по рельсам пока наладить не удалось ...
а мысли витают в облаках
v7trvvhy65c6
v7trvvhy65c6
26 февраля в 12:02
Очень похоже, что конечная цель всех этих начинаний это организация в следующем сезоне Супердерби Всея Пердива Локомотив - Велес
4qhezj9t5zfx
4qhezj9t5zfx
26 февраля в 11:59
Сами руководители походу не понимают чего хотят
Capral
Capral ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
26 февраля в 11:56
Похоже уже наводят...
Варвар7
Варвар7
26 февраля в 11:47
Главное, что бы эти клубы в дальнейшем встречались бы в рамках одной лиги.
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
26 февраля в 11:46
Лучше бы в Локомотиве порядок навели… Хотят угнаться за двумя зайцами
Гость
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