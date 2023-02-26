Руководство «Локомотива» намерено купить «Велес». Переговоры ведутся

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26 февраля 2023, 11:39

Руководство «Локомотива» ведёт переговоры о покупке московского «Велеса». Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Локомотив» хочет приобрести «Велес». Также руководство планирует приобрести клуб во Второй лиге. При этом пока не решено, с каким из клубов, в случае покупки, у «Локомотива» будет сквозная заявка.