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«Тоттенхэм» планирует продлить контракт с Кейном

вчера, 13:13

«Тоттенхэм» рассчитывает удержать в своём составе нападающего Харри Кейна.

По данным источника, лондонский клуб намерен предложить форварду новую сделку до 2026 года.

В подписании Кейна заинтересованы английские топ-клубы.

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Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 15:42
Засиделся Кейн в Тоттенхеме, если продлит контракт, то так и останется без трофеев. Пора бы попробовать себя в топ клубе.
DEIVID_577
DEIVID_577
вчера в 15:18
Надеюсь, он уйдёт в МЮ.
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:27
«Тоттенхэм» планирует продлить контракт с Кейном .
В этом случае на мой субъективный взгляд, двух мнений быть и не может. Это тот случай когда команда нашла своего игрока , а игрок стал основной состовляющей этого механизма под названием Тоттенхэм . Глупо бы было не продлить контракт с Кейном . Да и самому Кейну искать счастье в другой команде тоже фифти / фифти , получится ли в другом клубе как это получается в Тоттенхэм. Да и возраст к тридцатке , для чего ему эти риски ,если всё идёт как по накатанной в Тоттенхэм. Я думаю руководство клуба и сам Харри Кейн найдут общий язык и подпишут новый контракт . Как говорится, от добра добра не ищут .
Asper
Asper
вчера в 13:25
А Кейн планирует так и остаться бестрофейником?
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 13:22
Что-то в Англии все засуетились и начали продлевать контракты с игроками задолго до их истечения.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 13:18
Уж больно неадекватные болельщики у "шпор" по отношению к Кейну.
shlomo2
shlomo2
вчера в 13:15
Думаю, что шпоры и Кейн это навсегда....
dr8d64cepgwa
dr8d64cepgwa
вчера в 13:14
Похоже там он до пенсии и доиграет
Гость
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