«Тоттенхэм» планирует продлить контракт с Кейном .

«Тоттенхэм» рассчитывает удержать в своём составе нападающего Харри Кейна.
По данным источника, лондонский клуб намерен предложить форварду новую сделку до 2026 года.
В подписании Кейна заинтересованы английские топ-клубы.
«Тоттенхэм» рассчитывает удержать в своём составе нападающего Харри Кейна.
По данным источника, лондонский клуб намерен предложить форварду новую сделку до 2026 года.
В подписании Кейна заинтересованы английские топ-клубы.
В этом случае на мой субъективный взгляд, двух мнений быть и не может. Это тот случай когда команда нашла своего игрока , а игрок стал основной состовляющей этого механизма под названием Тоттенхэм . Глупо бы было не продлить контракт с Кейном . Да и самому Кейну искать счастье в другой команде тоже фифти / фифти , получится ли в другом клубе как это получается в Тоттенхэм. Да и возраст к тридцатке , для чего ему эти риски ,если всё идёт как по накатанной в Тоттенхэм. Я думаю руководство клуба и сам Харри Кейн найдут общий язык и подпишут новый контракт . Как говорится, от добра добра не ищут .
В этом случае на мой субъективный взгляд, двух мнений быть и не может. Это тот случай когда команда нашла своего игрока , а игрок стал основной состовляющей этого механизма под названием Тоттенхэм . Глупо бы было не продлить контракт с Кейном . Да и самому Кейну искать счастье в другой команде тоже фифти / фифти , получится ли в другом клубе как это получается в Тоттенхэм. Да и возраст к тридцатке , для чего ему эти риски ,если всё идёт как по накатанной в Тоттенхэм. Я думаю руководство клуба и сам Харри Кейн найдут общий язык и подпишут новый контракт . Как говорится, от добра добра не ищут .