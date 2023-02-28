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«Рома» проиграла последней команде Серии А. Моуриньо был удалён

вчера, 22:32
КремонезеЛоготип футбольный клуб Кремонезе (Кремона)2 : 1Логотип футбольный клуб Рома (Рим)РомаМатч завершен

«Кремонезе» обыграл «Рому» (2:1) в матче 24-го тура Серии А.

На 17-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Кремонезе» Франк Цаджут. На 46-й минуте главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо получил красную карточку за оскорбление арбитра. На 71-й минуте защитник римского клуба Леонардо Спинаццола сравнял счёт, а на 82-й минуте форвард «Кремонезе» Даниэль Чиофани с пенальти принёс победу своей команде.

Благодаря этой победе «Кремонезе» поднялся на 19-е место (12 очков), «Рома» занимает 5-е место (44 очка).

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Стадион «Джованни Дзини»
Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК «Рома»
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Все комментарии
ОПС
ОПС
сегодня в 03:44
Значит все таки что то было. Судьи, они и в Италии судьи.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 02:51
Маур вышел на второй тайм разгневанный и разгорячённый после "разноса" своих футболистов в перерыве, а вскоре и судья не кстати под "горячую руку подвернулся".
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:00
Ну что Ромалэ , табор Моуриньо уходит в небо !??)
Futurista
Futurista
вчера в 23:19
Фото и видео удаления Моуриньо...

Romeo 777
Romeo 777
вчера в 22:38
Старый добрый Маур…
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