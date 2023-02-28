«Рома» проиграла последней команде Серии А. Моуриньо был удалён

«Кремонезе» обыграл «Рому» (2:1) в матче 24-го тура Серии А.
На 17-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Кремонезе» Франк Цаджут. На 46-й минуте главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо получил красную карточку за оскорбление арбитра. На 71-й минуте защитник римского клуба Леонардо Спинаццола сравнял счёт, а на 82-й минуте форвард «Кремонезе» Даниэль Чиофани с пенальти принёс победу своей команде.
Благодаря этой победе «Кремонезе» поднялся на 19-е место (12 очков), «Рома» занимает 5-е место (44 очка).
https://www.youtube.com/watch?v=DsFvWapEQoI