«Рома» проиграла последней команде Серии А. Моуриньо был удалён

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вчера, 22:32

«Кремонезе» обыграл «Рому» (2:1) в матче 24-го тура Серии А.

На 17-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Кремонезе» Франк Цаджут. На 46-й минуте главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо получил красную карточку за оскорбление арбитра. На 71-й минуте защитник римского клуба Леонардо Спинаццола сравнял счёт, а на 82-й минуте форвард «Кремонезе» Даниэль Чиофани с пенальти принёс победу своей команде.

Благодаря этой победе «Кремонезе» поднялся на 19-е место (12 очков), «Рома» занимает 5-е место (44 очка).