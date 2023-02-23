Неймару предсказали успешную карьеру в покере

Три профессиональных игрока в покер заявили, что у нападающего ПСЖ есть неплохие шансы стать их полноправным коллегой в будущем. Один из экспертов так описал стиль и уровень игры бразильца:

У него есть потенциал. У него есть подходящее мышление, потому что он играет в футбол на элитном уровне. С того момента, как вы выходите на поле на самом высоком уровне, мне кажется, что у вас уже есть очень важное преимущество перед вашими оппонентами. Он через многое прошёл в футболе, он может бороться, несмотря на трудности.