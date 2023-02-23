Soccer.ru
ГлавнаяНовостиВокруг футболаФранция. Лига 1 2022/2023

Неймару предсказали успешную карьеру в покере

сегодня, 11:40

Три профессиональных игрока в покер заявили, что у нападающего ПСЖ Неймара есть неплохие шансы стать их полноправным коллегой в будущем. Один из экспертов так описал стиль и уровень игры бразильца:

У него есть потенциал. У него есть подходящее мышление, потому что он играет в футбол на элитном уровне. С того момента, как вы выходите на поле на самом высоком уровне, мне кажется, что у вас уже есть очень важное преимущество перед вашими оппонентами. Он через многое прошёл в футболе, он может бороться, несмотря на трудности.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Зуев подал заявку на получение гражданства Казахстана
19 февраля
Зидан стал амбассадором команды «Формулы-1»
17 февраля
Неймар сыграл на покерном турнире сразу после поражения от «Баварии»
16 февраля
Имя Лео стало на 350% популярнее в Великобритании
14 февраля
В «Химках» сообщили о взломе клубного YouTube-канала
14 февраля
Клубы Англии выступили против участия в Суперлиге
11 февраля
Сортировать
Все комментарии
311
311
сегодня в 14:34
Хорошая карьера в покере, пока есть деньги)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 14:25
Лучше б ему предсказали покер в футбольной карьере, чем карьеру в покере....
Ironigor
Ironigor ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 14:04
А можно ему ещё пургена подсыпать в бокал !)))
ДСА
ДСА
сегодня в 13:28
Один раз оступиться и станешь просто нищим.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ 76gwz7thrmz5 (раскрыть)
сегодня в 13:02
)
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 12:54, ред.
Пыль в глаза тем, кто не знает игру и таким тщеславным богатеям, как Неймар.

Кто действительно играет в покер на интерес, тот знает, что хороший выигрыш там возможен при командной игре и наличии глупца/глупцов, которые верят, что каждый кто сидит за столом, играет "ЗА СЕБЯ".
Будь у тебя даже каре из четырёх тузов, - если к примеру трое против одного фигачат, имея общий интерес, то они его по любому сделают..., не в этой, так в следующих раздачах. Вопрос времени. Как там в Захаровской киноленте "Убить дракона" (?)...: "Коллектив - это сила!" )
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 12:49
Попрошу озвучить - пятикарточный, семикарточный?)
ОПС
ОПС
сегодня в 12:48
Покер и футбол - это не одно и то же.
76gwz7thrmz5
76gwz7thrmz5
сегодня в 12:47
Надо клуб переименовывать в Покер-Сен-Жермен
Caniggia
Caniggia
сегодня в 12:38
Ну а почему нет? Вон, Роналдо, его соотечественник, вроде, большие бабки на покере поднимает.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 12:18
А в русскую игру "дурака" он не умеет играть .
Самая интеллектуальная игра !)
Elliada
Elliada
сегодня в 11:56
Лучше гольф. Для здоровья полезнее
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 