Неймару предсказали успешную карьеру в покере

Три профессиональных игрока в покер заявили, что у нападающего ПСЖ Неймара есть неплохие шансы стать их полноправным коллегой в будущем. Один из экспертов так описал стиль и уровень игры бразильца:
У него есть потенциал. У него есть подходящее мышление, потому что он играет в футбол на элитном уровне. С того момента, как вы выходите на поле на самом высоком уровне, мне кажется, что у вас уже есть очень важное преимущество перед вашими оппонентами. Он через многое прошёл в футболе, он может бороться, несмотря на трудности.
Кто действительно играет в покер на интерес, тот знает, что хороший выигрыш там возможен при командной игре и наличии глупца/глупцов, которые верят, что каждый кто сидит за столом, играет "ЗА СЕБЯ".
Будь у тебя даже каре из четырёх тузов, - если к примеру трое против одного фигачат, имея общий интерес, то они его по любому сделают..., не в этой, так в следующих раздачах. Вопрос времени. Как там в Захаровской киноленте "Убить дракона" (?)...: "Коллектив - это сила!" )
Кто действительно играет в покер на интерес, тот знает, что хороший выигрыш там возможен при командной игре и наличии глупца/глупцов, которые верят, что каждый кто сидит за столом, играет "ЗА СЕБЯ".
Будь у тебя даже каре из четырёх тузов, - если к примеру трое против одного фигачат, имея общий интерес, то они его по любому сделают..., не в этой, так в следующих раздачах. Вопрос времени. Как там в Захаровской киноленте "Убить дракона" (?)...: "Коллектив - это сила!" )