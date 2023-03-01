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Процесс продажи прав на «Манчестер Юнайтед» может оказаться длительным

вчера, 12:25

Процесс продажи прав на «Манчестер Юнайтед» может потребовать больше времени, чем предполагалось изначально.

Семья Глейзеров, которая владеет «дьяволами», надеется получить около 6 миллиардов фунтов. Приобрести МЮ могут шейх из Катара Хамад бин Джасим бин Джабер Аль Тани, который готов отдать 4,5 млрд евро, и британский миллиардер Джим Рэтклифф, предложивший несколько меньше.

Глейзеры могут согласиться на продажу по сниженной цене, однако в их семье сейчас царит неопределенность по данному вопросу. У каждого из Глейзеров свои планы касательно этой сделки. Вероятно, продажа может быть оформлена не ранее окончания текущего сезона.

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Все комментарии
dok66
dok66
вчера в 17:29
Так еще там Маск озвучил свои 4.5 млрд. за покупку МЮ . Будет торг .
Борислaв
Борислaв
вчера в 16:00
Пока будут разбираться между собой и покупатели исчезнут
Колобокforever
Колобокforever
вчера в 15:01
Кто еврея обдурит , тот три дня не проживет !
Elliada
Elliada
вчера в 14:31
6 млрд? На эти деньги лучше Реал купить
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 13:42
В моей семье тоже "царит неопределенность", когда я приношу зарплату. Но 4,5 млрд евро разрешили бы все споры.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:19
Когда в товарищах согласия нет... далее сами помните...
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:49, ред.
Загнули конечно же цену семейка Глейзеров !)
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