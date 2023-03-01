Процесс продажи прав на «Манчестер Юнайтед» может оказаться длительным

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вчера, 12:25

Процесс продажи прав на «Манчестер Юнайтед» может потребовать больше времени, чем предполагалось изначально.

Семья Глейзеров, которая владеет «дьяволами», надеется получить около 6 миллиардов фунтов. Приобрести МЮ могут шейх из Катара Хамад бин Джасим бин Джабер Аль Тани, который готов отдать 4,5 млрд евро, и британский миллиардер Джим Рэтклифф, предложивший несколько меньше.

Глейзеры могут согласиться на продажу по сниженной цене, однако в их семье сейчас царит неопределенность по данному вопросу. У каждого из Глейзеров свои планы касательно этой сделки. Вероятно, продажа может быть оформлена не ранее окончания текущего сезона.