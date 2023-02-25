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«Барса» заплатит «Баварии» дополнительную сумму за 25 голов Левандовского

25 февраля 2023, 15:00

«Барселоне» придётся сделать дополнительные выплаты «Баварии» по трансферу нападающего Роберта Левандовского.

В соглашении между клубами был пункт, если поляк забьет 25 голов в нынешнем сезоне, то «сине-гранатовые» должны заплатить мюнхенцам 1,25 млн евро. Данное условие распространяется на четыре сезона, поэтому в общей сложности «Бавария» может получить 5 млн евро дополнительно за трансфер Левандовского.

В нынешнем сезоне Роберт уже забил 25 голов. Его переход обошёлся «Барселоне» в 45 млн евро (без учета бонусов).

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Все комментарии
galem72
galem72
26 февраля в 10:31
Грамотная трансферная политика Мюнхена. Что тут ещё добавить...
112910415
112910415
25 февраля в 17:47
закон суров, но он закон
ДАША Д
ДАША Д
25 февраля в 15:57
На правильно составленном договоре можно неплохо заработать дополнительно.
2cp3nyuza4mt
2cp3nyuza4mt
25 февраля в 15:43
И тут Барса попадает, в этот раз на бабло
Elliada
Elliada ответ УЕСКА (раскрыть)
25 февраля в 15:34
Не согласен. Поляк забивает только слабым. Где он был в матчах с Баварией, Интером, Реалом, МЮ? Уверен, что без него Барселона показывала тот же результат, а может и лучший. Посмотрим на него в Кубке Испании.
УЕСКА
УЕСКА
25 февраля в 15:26
Поляк свои деньги отрабатывает. Удачный трансфер. Наконец-то у Барсы появился нормальный центрфорвард.
adekvat
adekvat
25 февраля в 15:17
Немцы молодцы знают как деньги зарабатывать.
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