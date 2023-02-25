«Барса» заплатит «Баварии» дополнительную сумму за 25 голов Левандовского

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25 февраля 2023, 15:00

«Барселоне» придётся сделать дополнительные выплаты «Баварии» по трансферу нападающего .

В соглашении между клубами был пункт, если поляк забьет 25 голов в нынешнем сезоне, то «сине-гранатовые» должны заплатить мюнхенцам 1,25 млн евро. Данное условие распространяется на четыре сезона, поэтому в общей сложности «Бавария» может получить 5 млн евро дополнительно за трансфер Левандовского.

В нынешнем сезоне Роберт уже забил 25 голов. Его переход обошёлся «Барселоне» в 45 млн евро (без учета бонусов).