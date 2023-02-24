Определились соперники по 1/8 финала ЛЕ. Тяжелейший противник для Черчесова, испанское турне МЮ

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сегодня, 16:11

Интригующее продолжение второго по значимости еврокубка.

«Унион» – «Юнион Сент-Жиллуаз»

Команды уже пересекались в групповой стадии Лиги Европы, так что имеют представление друг о друге. Интриги противостоянию добавляет предельное равенство в обоих предыдущих встречах – каждая завершилась со счетом 1:0. В первом круге победа досталась бельгийскому коллективу, а во втором – немцам.

Кроме того, и «Унион», и «Юнион» находятся в отличной форме и продолжают погоню за лидерами своих чемпионатов. Только вот берлинцам в этом плане повезло больше – они дышат в спину «Баварии», в активе обоих клубов по 43 очка. При этом подопечные Урса Фишера в последних девяти встречах не проиграли ни разу. Тем временем коллектив из Брюсселя отстал от «Генка» на 7 баллов, а в недавнем матче со «Стандартом» потерпел поражение. И все же до этого команда в 17 играх подряд набирала очки.

«Севилья» – «Фенербахче»

Хорхе Сампаоли удалось добиться прогресса испанского клуба – при Хулене Лопетеги «мингиянцы» в ЛЧ не смогли навязать сопротивление ни дортмундской «Боруссии», ни «Манчестер Сити».

На пути к 1/8 финала ЛЕ «красно-белые» оказались сильнее ПСВ , хотя голландцы были близки к сенсации – после гостевого поражения 0:3 они переиграли «Севилью» 2:0 на своем поле.

Пара получилась предельно равной. Севильцы в Ла Лиге поднялись на 12 место и допускают разовые осечки (1:2 от «Жироны», 0:3 с «Барсой»), попутно выигрывая по 1-2 матча. В противниках – серебряный призер чемпионата Турции, который в новом розыгрыше первенства снова идет на второй строчке. Группу ЛЕ «Фенербахче» прошел без больших проблем – по два раза обыграл киевское «Динамо» и « АЕК Ларнака», дважды поделил очки с «Ренном».

«Ювентус» – «Фрайбург»

На удивление, отобранные очки положительно сказались на итальянском гранде – с тех пор «бьянконери» потерпели 1 поражение, дважды сыграли вничью и одержали 5 побед. Подопечные Массимилиано Аллегри стремительно приближаются к зоне еврокубков – а в стыках ЛЕ на классе прошли «Нант». Хватило домашних 1:1 и гостевой уверенной победы (3:0).

Играть престоит с командой, которая располагается в трех очках от команд из топ-3 Бундеслиги (в том числе от «Баварии»), а в группе еврокубка не потерпела ни единого поражения.

«Байер» – «Ференцварош»

Для «фармацевтов» текущий сезон получается крайне насыщенным. Начали с постоянных поражений и места в зоне вылета Бундеслиги, а в ЛЧ обыграли только «Атлетико». На финишной прямой смогли обойти «матрасников» благодаря двум ничьим к ряду. А в стыковом раунде Лиги Европы выдали перестрелку с «Монако», победитель которой определился в серии пенальти ответной встречи.

Венгры в этом плане ничуть не уступают своему сопернику. Кто бы мог подумать, что «Ференцварош» в группе с более статусными «Монако», «Трабзонспором» и примерно равной «Црвеной Звездой» финишируют на первом месте! Станислав Черчесов наверняка настроит своих подопечных и на первую встречу плей-офф – «Байеру» придется нелегко.

«Спортинг» – «Арсенал»

«Канониры» начали февраль крайне неуверенно и едва не упустили лидерство в АПЛ – и даже так это крайне опасный соперник, который выиграл 5 из 6 матчей в групповой стадии. У «Спортинга» гораздо меньше козырей в рукаве, но в обеих встречах с «Тоттенхэмом» португальцы набирали очки, так что «Арсеналу» стоит подойти к этому противостоянию серьезно.

«Львам» повезло попасть на «Мидтьюлланд» в стыковом раунде – за счет крупной победы в гостях «Спортинг» прошел дальше. Накал в поединках с «пушкарями» явно будет нешуточный.

«Манчестер Юнайтед» – «Бетис»

Манкунианцам очень везет на испанские команды в Лиге Европы – в группе они дважды сыграли с «Реалом» из Сосьедада (потерпели одно поражение), в поединке за право пройти в 1/8 финала сошлись с «Барселоной». И в принципиальнейших матчах «красные дьяволы» одержали победу. Теперь подопечные Эрика тен Хага встретятся с «Бетисом».

«Белые» держат уровень пятой команды Ла Лиги, а в квартете с ХИКом, «Лудогорцем» и «Ромой» заняли первое место – в двух поединках с римлянами испанцы так и не проиграли.

«Рома» – «Реал Сосьедад»

При том, что в своем квартете итальянцы пропустил вперед «Бетис», они спокойно набирали очки с командами ниже классом. «Зальцбург», несмотря на яркое выступление в ЛЧ , оказался одной из них – поэтому подопечные Жозе Моуриньо на классе прошел австрийский коллектив.

Сейчас у итальянцев не такой напряженный календарь, поэтому к играм с «Сосьедадом» получится восстановиться. Но и недооценивать соперника не стоит — «бело-голубые» даже сильнее, чем «Бетис», идут в тройке лидеров Ла Лиги, да и в Лиге Европы обыгрывали «Манчестер Юнайтед».

«Шахтёр» – «Фейеноорд»

«Горняки» справились с «Ренном» — и теперь статус соперников будет все выше и выше. И в то же время украинский гранд лишился своего лучшего бомбардира в текущем чемпионате – Михаил Мудрик подписал контракт с «Челси». От сделки получилось выручить 70 миллионов евро, однако на позицию левого вингера так никого и не приобрели.