Состоялась жеребьёвка 1/8 финала Лиги Конференций

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сегодня, 15:27

Сегодня, 24 февраля, состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Конференций. По ее итогам были сформированы следующие пары:

« АЕК » Ларнака — «Вест Хэм»

«Фиорентина» — «Сивасспор»

«Лацио» — « АЗ Алкмаар»

«Лех» — «Юргорден»

«Базель» — «Слован» Братислава

«Шериф» — «Ницца»

«Андерлехт» — «Вильярреал»

«Гент» — «Истанбул Башакшехир»

Первые матчи 1/8 финала Лиги Конференций пройдут 9 марта, а ответные состоятся 16 марта.