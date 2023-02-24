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Состоялась жеребьёвка 1/8 финала Лиги Конференций

сегодня, 15:27

Сегодня, 24 февраля, состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Конференций. По ее итогам были сформированы следующие пары:

«АЕК» Ларнака — «Вест Хэм»

«Фиорентина» — «Сивасспор»

«Лацио» — «АЗ Алкмаар»

«Лех» — «Юргорден»

«Базель» — «Слован» Братислава

«Шериф» — «Ницца»

«Андерлехт» — «Вильярреал»

«Гент» — «Истанбул Башакшехир»

Первые матчи 1/8 финала Лиги Конференций пройдут 9 марта, а ответные состоятся 16 марта.

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Sad Loip
Sad Loip
сегодня в 17:15
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agent Smith
agent Smith
сегодня в 15:52
Попробую сванговать и здесь:
1. АЕК - Вест Хэм. Англичане должны сделать результат в первом матче.
2. Фиорентина - Сиваспор. Фиорентина неудачно выступает в Серии А и, возможно, попробует пробиться в Лигу Европы через этот Еврокубок. Итальянцы фавориты.
3. Лацио - Алкмаар. Очень интересная пара. Считаю соперников близкими по уровню. Поставлю на проход римлян. Но легко им не будет.
4. Лех - Юргорден. Также равная пара. Только классом пониже. Поставлю на поляков.
5. Базель - Слован. Швейцарцы не должны испытать проблем со словаками.
6. Шериф - Ницца. Даже интересно насколько хватит "молдован". Думаю на Лазурном берегу для них всё закончится. Хотя как знать...
7. Андерлехт - Вильярреал. На мой взгляд, самая интересная пара. Обоим командам по силам было бы добраться до финала этого турнира. Но дальше пойдёт только один. Поставлю на более опытных испанцев. Но кровушки им бельгийцы попьют.
8. Гент - Истанбул. Поставлю на турков. На мой взгляд, они сильнее.
sova147
sova147
сегодня в 15:49
Все пары почти равные и будет решать удача!!!
adekvat
adekvat
сегодня в 15:30
Лацио — АЗ Алкмаар и фиорентина, остальное ни о чем.
Гость
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