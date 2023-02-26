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«Барселона» организует пресс-конференцию по «делу Негрейры»

26 февраля 2023, 18:07

«Барселона» организует пресс-конференцию, посвященную «делу Негрейры».

Вероятно, это случится 7 марта. Каталонцы постараются донести, что они не подкупали судей.

«Сине-гранатовые» заплатили вице-президенту испанского судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре 6,66 млн евро с 2001 года.

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Все комментарии
Сики Туранчокс
Сики Туранчокс
27 февраля в 19:30
Agamaga........
Agamaga........ ответ Gelious (раскрыть)
26 февраля в 22:29
А разве скандальные матчи были только у Барселоны? На самых крупных турнирах происходили вопиющие случаи, когда судьи просто игнорировали очевидные нарушения, голы..
Этот шум создают любители желтухи, сливочные, разного рода ненавистники, ну такие же, которые бананы бросают в чернокожих футболистов)
В эль-класико выносили Реал разгромно, судьи что ли забивали по 4, 5 голов?
Baggio R.
Baggio R.
26 февраля в 21:11
Это ж были официальные выплаты, задокументированные. Кто так подкупает?
dok66
dok66
26 февраля в 21:07
Даже точная сумма известна , как же будут отмазываться .
Варвар7
Варвар7
26 февраля в 20:16
А дело то действительно "не чистое" - ведь Негрейре заплатили 6,66 млн евро.....
112910415
112910415
26 февраля в 20:05
одной пресс-конференцией дело не решить ... это только начало
cska1948
cska1948 ответ Incredulous (раскрыть)
26 февраля в 19:59
В современном мире очень важно, через прессу, создать положительное о себе мнение, а затем, через СМИ, оказывать давление на суд. Чем Барса и хочет заняться.
Incredulous
Incredulous
26 февраля в 19:53
Зачем кому-то что-то доносить? Если вы не виновны, докажите это в суде и все вопросы отпадут сами собой.
cska1948
cska1948
26 февраля в 19:46
"...Каталонцы постараются донести, что они не подкупали судей..."
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Это вы не журналистам, а ПРОКУРОРУ донесите.
Futurista
Futurista
26 февраля в 19:07
Gelious
Gelious
26 февраля в 18:31, ред.
Ой, а то не догадывались все и без дела Негрейры после Челси и эпичных Класико. Ой, ну кто бы мог подумать. Просто так судьи, зная о просто вопиющей симуляции игроков в те времена, продолжали вестись.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
26 февраля в 18:30
Посмотрим, что у них получится. Может им и поверят...
Брулин
Брулин
26 февраля в 18:29
Аргументы будут скорее всего как в детском саду. Либо «мы этого не делали, поверьте нам на слово», либо «все так делают».
Гость
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