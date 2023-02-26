«Барселона» организует пресс-конференцию по «делу Негрейры»

«Барселона» организует пресс-конференцию, посвященную «делу Негрейры».
Вероятно, это случится 7 марта. Каталонцы постараются донести, что они не подкупали судей.
«Сине-гранатовые» заплатили вице-президенту испанского судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре 6,66 млн евро с 2001 года.
Этот шум создают любители желтухи, сливочные, разного рода ненавистники, ну такие же, которые бананы бросают в чернокожих футболистов)
В эль-класико выносили Реал разгромно, судьи что ли забивали по 4, 5 голов?
Этот шум создают любители желтухи, сливочные, разного рода ненавистники, ну такие же, которые бананы бросают в чернокожих футболистов)
В эль-класико выносили Реал разгромно, судьи что ли забивали по 4, 5 голов?
---------------------
Это вы не журналистам, а ПРОКУРОРУ донесите.
---------------------
Это вы не журналистам, а ПРОКУРОРУ донесите.