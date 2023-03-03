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Фирмино проинформировал Клоппа, что не продлит контракт с «Ливерпулем»

вчера, 15:18

Нападающий Роберто Фирмино, скорее всего, покинет «Ливерпуль».

По данным источника, сегодня бразилец лично проинформировал главного тренера «красных» Юргена Клоппа, что не будет подписывать новую сделку, поэтому уйдёт из команды на правах свободного агента этим летом.

Фирмино выступает за «Ливерпуль» с 2015 года.

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Все комментарии
Alex-Odobryaet
Alex-Odobryaet
вчера в 23:51
А шо ш такэ? Микроклимат в команди нэ понравился чи шо?
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ VeniaminS (раскрыть)
вчера в 17:39
Наверное не хватает игрового времени.
В свое время с приходом Мане и Салаха Фирмино присел на лавку и роль лидера атаки он потерял в команде.
Ушел Мане и Ориги приехал Нуньес и Гакпо, после чего маловероятно что он снова будет играть в основе.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 16:33
Наверно хочет поднять себя в цене.
Ron09
Ron09 ответ ДАША Д (раскрыть)
вчера в 16:18, ред.
Каутинью уже нашел выгоду аж Фирмино встал в очередь
Capral
Capral ответ ДАША Д (раскрыть)
вчера в 15:42, ред.
А я думаю- еще один бежит от Клоппа...
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 15:33
Игрок явно ищет выгоды, так что ждет нового улучшенного предложения.
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