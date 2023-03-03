Фирмино проинформировал Клоппа, что не продлит контракт с «Ливерпулем»

Нападающий Роберто Фирмино, скорее всего, покинет «Ливерпуль».
По данным источника, сегодня бразилец лично проинформировал главного тренера «красных» Юргена Клоппа, что не будет подписывать новую сделку, поэтому уйдёт из команды на правах свободного агента этим летом.
Фирмино выступает за «Ливерпуль» с 2015 года.
В свое время с приходом Мане и Салаха Фирмино присел на лавку и роль лидера атаки он потерял в команде.
Ушел Мане и Ориги приехал Нуньес и Гакпо, после чего маловероятно что он снова будет играть в основе.
В свое время с приходом Мане и Салаха Фирмино присел на лавку и роль лидера атаки он потерял в команде.
Ушел Мане и Ориги приехал Нуньес и Гакпо, после чего маловероятно что он снова будет играть в основе.