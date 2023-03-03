Фирмино проинформировал Клоппа, что не продлит контракт с «Ливерпулем»

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вчера, 15:18

Нападающий , скорее всего, покинет «Ливерпуль».

По данным источника, сегодня бразилец лично проинформировал главного тренера «красных» , что не будет подписывать новую сделку, поэтому уйдёт из команды на правах свободного агента этим летом.

Фирмино выступает за «Ливерпуль» с 2015 года.