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Сын Роналдиньо официально подписал контракт с «Барселоной»

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КЭТиК
КЭТиК
02 марта в 19:53
А почему фамилия другая? Непорядок.
Gourcuff Yohanne
Gourcuff Yohanne
02 марта в 19:37
Родной сын или двоюродный?
Malhira
Malhira ответ Joseph Dredd (раскрыть)
02 марта в 19:10
Спасибо за ответ. Прояснить ситуацию не удалось, так как был разговор двух людей с разными мнениями о теме. У него свой взгляд, у меня свой. Причем здесь флуд не понятно. Я на него не обиделся, чтоб ему бан давать, а на меня и не было причин обижаться так как оскорбительного ничего не писал. А третьим лицам было в принципи это все равно. Тема была простая и футбольная, ладно бы политика или еще что.
Еще раз спасибо за внимание, тема закрыта.
shur
shur ответ ЦСКА 06 (раскрыть)
02 марта в 17:39
...по крайней мере УЛЫБКА точно отцовская, удачи!!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
02 марта в 17:29
А можно мне продлить вип вместо приза,а то вломы ходить на почту,а так хоть чтото!?
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Malhira (раскрыть)
02 марта в 17:05
Здравствуйте. Ваш собеседник допустил то же нарушение что и Вы - провокация пользователя на тему опции игнорирования.

Так говорить об этой теме запрещено, такие комментарии удаляются либо как флуд, либо как личное оскорбление, если такое имеется.

Ваш собеседник так же как и Вы был наказан за это, не он удалил тот комментарий, тот комментарий был удалён модератором.

Надеюсь что мне удалось прояснить ситуацию.

На Ваш вопрос я ответил, и обсуждать здесь больше нечего, посему вопрос закрыт.
Вoлхв
Вoлхв
02 марта в 17:04
Пожелаю ему удачи... есть на кого равняться в футболе... да и папа если что посоветует что делать
ЦСКА 06
ЦСКА 06
02 марта в 17:02
Кто знает похож он хоть немного на отца?
Гость
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