Сын Роналдиньо официально подписал контракт с «Барселоной»

«Барселона» объявила о подписании контракта с 18-летним Жоао Мендесем, который является сыном легендарного игрока «сине-гранатовых» Роналдиньо.
Мендес будет выступать за молодёжную команду «Барселоны» U19.
«Барселона» объявила о подписании контракта с 18-летним Жоао Мендесем, который является сыном легендарного игрока «сине-гранатовых» Роналдиньо.
Мендес будет выступать за молодёжную команду «Барселоны» U19.
Еще раз спасибо за внимание, тема закрыта.
Еще раз спасибо за внимание, тема закрыта.
Так говорить об этой теме запрещено, такие комментарии удаляются либо как флуд, либо как личное оскорбление, если такое имеется.
Ваш собеседник так же как и Вы был наказан за это, не он удалил тот комментарий, тот комментарий был удалён модератором.
Надеюсь что мне удалось прояснить ситуацию.
На Ваш вопрос я ответил, и обсуждать здесь больше нечего, посему вопрос закрыт.
Так говорить об этой теме запрещено, такие комментарии удаляются либо как флуд, либо как личное оскорбление, если такое имеется.
Ваш собеседник так же как и Вы был наказан за это, не он удалил тот комментарий, тот комментарий был удалён модератором.
Надеюсь что мне удалось прояснить ситуацию.
На Ваш вопрос я ответил, и обсуждать здесь больше нечего, посему вопрос закрыт.