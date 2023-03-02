Головин – лучший российский футболист. «Монако» надеется на дорогой трансфер

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сегодня, 21:31

Продлили контракт до 2026 года.

Александр прекрасен не только в атаке

Тот случай, когда для оценки футболиста недостаточно голевой статистики, хотя она в порядке. И разбора ключевых эпизодов тоже мало, пусть речь об авторе лучшего гола месяца в Лиге 1. Головин набрал форму, стал еще важнее для «Монако», чем был раньше. Но его роль не ограничивается работой по зоне левого инсайда. Тренерский штаб и менеджеры монегасков понимают, что Александр примерно как Моутинью. Важность такого футболиста очевидна, когда у него не пошла игра.

Головин не спас «Монако» против «Байера», вылетел из Лиги Европы. Не спас в начале года в Кубке Франции от скромного соперника в серии пенальти. В итоге в полуфиналах не сыграют ПСЖ , «Монако» и «Марсель». К сожалению, Головин упустил хороший шанс выиграть трофей во Франции, ведь первый финал с «Монако» два года назад он проиграл ПСЖ . Но уже тогда провел весь поединок. У Александра немало успешной черновой работы. Спокойно смещается в центр, когда нужно.

В этом сезоне играет левее и выше в схемах «4-4-2» и «4-2-2-2». Когда Бен-Йеддер на поле и в ударе, то у Головина всегда есть адресат для последнего паса. По количеству созданных моментов в Лиге 1 Александр недалеко от Неймара – 42 против 49. А у Месси 51 созданный момент. Россиянин как минимум на пути к форме Кабелла, который тащит «Лилль». Играя в чемпионате с такими созидателями, Головину важно не пересидеть, ведь названные выше плеймейкеры – ветераны.

Монегаски не создают золотые клетки

У Головина отличная общая статистика за «Монако» — 23 гола и 32 ассиста в 166 матчах. Прекрасно, если учесть тренерские перемены и лихорадочные перепады формы всей команды. Так что Александр точно заинтересует покупателей. Важно не забывать об опасности игры за «Монако» слишком долго. Жоау Моутинью вспомнили не случайно. Второй человек в истории по количеству матчей за сборную Португалии играл в Монте-Карло до 32 лет. Понятно, почему перешел в «Вулверхэмптон», а не в «Барселону».

Лучше пользоваться опытом Бернарду Силвы, другого португальца. Как только атакующий хавбек получил приглашение от «Манчестер Сити», то с радостью его принял. Причем на тот момент у хавбека не было богатого международного опыта. Не было каких-то невероятных показателей в «Монако». Головину важно дать сигнал в скаутский космос, что его характеристики – умения обыгрывать вправо, хорошо поставленного удара, умных передач низом в стиле Зинченко, достаточно, чтобы за ним пришел гранд.

Новый контракт говорит не только об увеличении зарплаты Головина — в «Монако» показали, что ценят игрока, но и о желании заработать, когда начнутся переговоры с покупателями. Это обязательно случится, а пока все идет своим чередом. Игрок сборной Карпина в не самой стабильной банде Европы, но в достаточно сильном и успешном коллективе, чтобы побороться с агрессивным и неосторожным «Марселем» Жиго, Гендузи и Санчеса за престижное второе место в Лиге 1.

Головину важно прибавлять целый год

Нельзя играть отрезками, как любит «Монако». После серии из восьми матчей без поражений уступили «Байеру» в матче и в серии пенальти. А затем «Ницце», когда попробовали перейти на три центральных защитника. Головину не стоит обольщаться. У него до сих пор есть конкуренты, тренер не гарантировал место в основе. Один удачный отрезок может выдать даже Фабрегас в сорок лет, если в будущем ему взбрело бы в голову возобновить футбольную карьеру в Лиге 1.

Один удачный отрезок может быть во Франции у запасного форварда «Арсенала» Балогуна, который выступает в аренде за «Реймс», где забил 15 мячей. Головину нужна стабильность во всем. В отдельных матчах его игру можно охарактеризовать как «ничего необычного». А через неделю смотришь – парень уже созрел для нового вызова. Чувство пограничья нужно стереть из действий Александра, ведь сильные скауты не смотрят строго лучшие поединки.

В худших играх российский полузащитник делает то, на чем погорели Аршавин, Кокорин, Жирков и многие другие талантливые соотечественники Головина. Александру не хватает живой наглости, которая есть, например, у многих ребят из основы «Арсенала» Артеты. Или у Кварацхелии в «Наполи». Хавбеку «Монако» пора поверить в переход в высшую лигу. Не стоит вбивать себе в голову, что если в «Монако» к нему хорошо относятся, то надо играть там до старости.

Стоит задуматься о летнем трансфере

У монегасков есть четкий потолок. Но коллектив нормальный, тренера выбрали удачно. «Монако» нужно в Лигу чемпионов, а Головину стоит держать ушки на макушке. Уже летом может получить приглашение от крутого клуба. Или же останется важным игроком команды ЛЧ из Монте-Карло, что тоже неплохо. В отличие от десятков талантливых российских игроков, Головин не испугался уехать. Адаптировался к языку, пережил тренерскую чехарду.

Не сразу доказал важность для команды, иногда мешали травмы. Но зима у Головина выдалась такой, что в ответ на прошлый год, когда нельзя было назвать лучшего российского футболиста, получили лидера текущего рейтинга. Останавливаться Александру нельзя, но путь прошел сложный и успешный. Головин может побить свой трансферный рекорд, перейти в новый клуб дороже 30 млн евро, учитывая новый контракт на три года, который повысит стоимость.