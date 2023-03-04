Модрич ведёт переговоры с «Реалом» о продлении контракта .

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти сообщил, что полузащитник Лука Модрич ведёт переговоры о продлении контракта с клубом.
Модрич будет делать то, что считает нужным. Он ведёт переговоры с клубом. Ни у меня, ни у него нет проблем с этим. Он примет наиболее подходящее решение.
37-летний футболист выступает за мадридскую команду с 2012 года.
Можно смело утверждать что контракт с Лука Модричем будет продлён без каких-либо проблем. Лука Модрич в команде с 2012 года, а в сезоне 2013/2014 когда команду возглавил Карло Анчелотти, Лука стал основным игроком Реала. И с тех пор он неотъемлемая часть команды Реал, можно сказать главная определяющая часть.
Ведь Лука Модрич был признан одним из лучших полузащитников современности, который и по сей день, несмотря на свои тридцать семь лет, таковым остаётся и до сих пор.
Он нашёл свою команду, а команда на долгие годы нашла одного из своих лидеров. И глупо бы было не продлить контракт с таким игроком, с таким высоким КПД.
Можно смело утверждать что контракт с Лука Модричем будет продлён без каких-либо проблем. Лука Модрич в команде с 2012 года, а в сезоне 2013/2014 когда команду возглавил Карло Анчелотти, Лука стал основным игроком Реала. И с тех пор он неотъемлемая часть команды Реал, можно сказать главная определяющая часть.
Ведь Лука Модрич был признан одним из лучших полузащитников современности, который и по сей день, несмотря на свои тридцать семь лет, таковым остаётся и до сих пор.
Он нашёл свою команду, а команда на долгие годы нашла одного из своих лидеров. И глупо бы было не продлить контракт с таким игроком, с таким высоким КПД.
Задрали ценовую планку на Роналду в 200 лимонов, а теперь хотят остальных "прицепом" в пески за ломаный грош... Безусловно все кроме Месси внутренне согласны, что им жалованье должно быть поменьше чем у португальского гуру круглого, но не в разы!
Есть вещи которые иногда нельзя купить за деньги - это человеческая гордость.
Торг должен начинаться с одного Мудрика (напомню, это 100 мультов) + стоимость самооценки претендента на скакового верблюда в конюшне хозяина клуба!
Задрали ценовую планку на Роналду в 200 лимонов, а теперь хотят остальных "прицепом" в пески за ломаный грош... Безусловно все кроме Месси внутренне согласны, что им жалованье должно быть поменьше чем у португальского гуру круглого, но не в разы!
Есть вещи которые иногда нельзя купить за деньги - это человеческая гордость.
Торг должен начинаться с одного Мудрика (напомню, это 100 мультов) + стоимость самооценки претендента на скакового верблюда в конюшне хозяина клуба!