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Модрич ведёт переговоры с «Реалом» о продлении контракта

вчера, 15:50

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти сообщил, что полузащитник Лука Модрич ведёт переговоры о продлении контракта с клубом.

Модрич будет делать то, что считает нужным. Он ведёт переговоры с клубом. Ни у меня, ни у него нет проблем с этим. Он примет наиболее подходящее решение.

37-летний футболист выступает за мадридскую команду с 2012 года.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 19:12
нужен, по-прежнему нужен !
Сики Туранчокс
Сики Туранчокс
вчера в 17:46
Модрича надо еще на годик продлить а потом тренером сразу в Реал.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 16:55, ред.
Вот зря шейхи хотят посвятить в футбольные бедуины таких ребят как Рамос, Модрич, Месси... (прости Господи, что не первым написал последнего)
Задрали ценовую планку на Роналду в 200 лимонов, а теперь хотят остальных "прицепом" в пески за ломаный грош... Безусловно все кроме Месси внутренне согласны, что им жалованье должно быть поменьше чем у португальского гуру круглого, но не в разы!
Есть вещи которые иногда нельзя купить за деньги - это человеческая гордость.
Торг должен начинаться с одного Мудрика (напомню, это 100 мультов) + стоимость самооценки претендента на скакового верблюда в конюшне хозяина клуба!
A.S.A
A.S.A
вчера в 16:50
Тут думаю все стороны будут только за! Игрок все еще приносит пользу клубу, а самому клубу такой дядька в команде нужен, к него и авторитет огромный, и мастерство на уровне
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:21, ред.
Модрич ведёт переговоры с «Реалом» о продлении контракта .

Можно смело утверждать что контракт с Лука Модричем будет продлён без каких-либо проблем. Лука Модрич в команде с 2012 года, а в сезоне 2013/2014 когда команду возглавил Карло Анчелотти, Лука стал основным игроком Реала. И с тех пор он неотъемлемая часть команды Реал, можно сказать главная определяющая часть.

Ведь Лука Модрич был признан одним из лучших полузащитников современности, который и по сей день, несмотря на свои тридцать семь лет, таковым остаётся и до сих пор.

Он нашёл свою команду, а команда на долгие годы нашла одного из своих лидеров. И глупо бы было не продлить контракт с таким игроком, с таким высоким КПД.
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:01
В любом случае Лука заслуживает по крайней мере находится в структуре клуба.
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