Модрич ведёт переговоры с «Реалом» о продлении контракта .

Главный тренер «Реала» сообщил, что полузащитник ведёт переговоры о продлении контракта с клубом.

Модрич будет делать то, что считает нужным. Он ведёт переговоры с клубом. Ни у меня, ни у него нет проблем с этим. Он примет наиболее подходящее решение.