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ГлавнаяНовостиКонтрактыФранция. Лига 1 2022/2023

Месси отклонил первое предложение ПСЖ о продлении контракта

вчера, 12:11

Нападающий ПСЖ Лионель Месси отклонил первое предложение клуба о продлении контракта, которое было неделю назад. Об этом сообщает La Vanguardia.

По информации источника, парижане предложили аргентинцу пойти на понижение зарплаты в связи с предстоящим сокращением зарплатного фонда на 30 процентов, но оно его не устроило, после чего отец и агент Месси Хорхе отправился в Барселону на встречу с президентом «сине-гранатовых» Жоаном Лапортой. Также отмечается, что у футболиста в приоритете продолжение выступлений на высоком уровне, поэтому переход в клуб МЛС маловероятен.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 22:06
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1 ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 20:03, ред.
    Почитайте комментарии пользователей к этой новости, и вы убедитесь в правоте моих слов. Или вы предлагаете мне воспроизводить их дословно ? Зачем ? Лично я перед тем, как что-то комментировать, знакомлюсь с мнениями всех пользователей, поэтому с полным правом могу что - то утверждать, как в этом случае.
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin
    вчера в 20:01
    Начались разводы на бабло. А потом снова будет типа плакать, что счастлив тут остаться. Только для начала предложите больше.
    Capral
    Capral ответ sir_Alex (раскрыть)
    вчера в 17:08
    Отыграть то он может, вопрос- как...
    sir_Alex
    sir_Alex
    вчера в 17:06
    Месси ещё лет 10 может отыграть за "Барселону".
    Agamaga........
    Agamaga........
    вчера в 16:06
    Месси изучает варианты возвращения в Барселону. Сейчас рано ему переподписать контракт с ПСЖ.
    Ему по силам провести ещё год в Ла Лиге и закончить европейскую карьеру, провести прощальный матч, тогда можно и в МЛС.
    Capral
    Capral ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
    вчера в 15:39
    Юра, а почему ты никогда и ничего не конкретизируешь- всё вокруг да около. Говори ясно и четко- кто прохаживается, где...
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 15:37
    Надо возвращаться в Барселону.
    Сварожич
    Сварожич
    вчера в 15:33
    Есть чувство что навострил лыжи обратно в Барсу
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 15:04
    Договорились. )
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    вчера в 15:04
    И я бы на его месте не спешил с принятием окончательного решения. Куда и зачем спешить ? До окончания контракта с "ПСЖ" предложения ещё будут, и не одно. Следовательно, можно и нужно выбирать самое выгодное. И это правильно ! Любой бы на его месте поступил так же. В том числе и те, кто "прохаживается" по его адресу, обвиняя непонятно в чём.
    Capral
    Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    вчера в 15:00
    Я, в силу возраста, могу многое забыть или перепутать. Поэтому, поправляй по возможности. Помню, что было 40 лет назад и забываю, что было "вчера". Склероз, по ходу...
    КЭТиК
    КЭТиК
    вчера в 15:00
    Похоже ехать ему в Саудовскую Аравию с его финансовыми запросами.
    marut
    marut
    вчера в 14:51
    Будут еще предложения....так что он точно без работы не останется
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Elliada (раскрыть)
    вчера в 14:46, ред.
    Даже летом могут произойти миллион событий, которые способны менять решения и желания Мбаппе. Вот разругается к примеру Перес с Анчелотти... и перейдёт Карло в ПСЖ рулить, чё тогда ?
    Мбаппе не дурак, - если он и будет линять из ПСЖ в другой клуб, то только в тот, где есть тренер, способный привести команду к Европейскому триумфу. Поэтому гипотетически тот же Ливерпуль или МС вполне дееспособны заарканить Килиана...
    Elliada
    Elliada ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    вчера в 14:34
    Я и не говорю, что ПСЖ нужно принимать решение сейчас. Для этого есть лето. Но по моему даже победа в ЛЧ не остановит Мбаппе от ухода.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Elliada (раскрыть)
    вчера в 14:31, ред.
    ...Nobody knows
    Whats gonna happen tomorrow...

    Песня - хит Дюран Дюран актуальна данной теме.
    Кто знает о чём Мбаппе будет думать через год, если ПСЖ, примеру, возьмёт "ушастого" ?! Как Мбаппе захотел..., так и расхотел... Ты чё, не знаешь о непостоянстве "лягушонка" ? )
    Capral
    Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    вчера в 14:27
    Можно сказать иначе. ПСЖ без Мбаппе- как шприц без иглы.
    Elliada
    Elliada ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    вчера в 14:25
    Мбаппе нужно продать не ради Месси, а чтобы бесплатно через год его не отпускать. ПСЖ его не удержит. Мбаппе не хочет оставаться.
    ЦСКА 06
    ЦСКА 06 ответ Elliada (раскрыть)
    вчера в 14:23
    Ты прав но возможно псж уже хотят менять вектор. Подпишут месси на год с понижением хорошо не подпишут ничего страшного. А мбаппе не игрок псж как бы он не старался. Насильно (даже с деньгами) мил не будешь.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Elliada (раскрыть)
    вчера в 14:21
    Смысл продавать Мбаппе ради Месси ?
    Нет резона в удочке, при отсутствии крючка..., как и наоборот.
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    вчера в 14:20
    Если у него бабки на первом месте до сих пор, увидем его у арабов, если славная карьера, тогда согласится
    Capral
    Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    вчера в 14:19, ред.
    Ты про игру Бавария-Баселона 4:0 и 3:0? Помню, как после игры, один из руководителей Бавария воскликнул: "Ущипните меня!!! Я не верю!!!"
    Ну так Барсе и не привыкать! В 1997 от киевлян получили такой же результат.
    Capral
    Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    вчера в 14:15
    Я вспомнил игру на СК Испании, где ди Мария забил второй мяч, а Реал победил-2:1. В каком году это было не припомню...
    Elliada
    Elliada ответ ЦСКА 06 (раскрыть)
    вчера в 14:12
    Я не говорю, что Месси нужно продлевать на 5 лет. Год-два и всё. Просто сейчас перед Парижем стоит задача сократить зарплатный фонд на 30%. Глупо предлагать Месси пойти на сокращение зарплаты, если можно продав Мбаппе не только сократить расходы, но и прилично заработать.

    Допустим, Месси не согласится на понижение и уйдет из ПСЖ. На его место нужен будет другой футболист. А это расходы на трансфер + зарплата. В итоге выйдет дороже, чем если просто предложить Месси контракт с нынешней зарплатой.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 14:11, ред.
    Уважаемый.
    Семь лет назад не было в мире клуба, который бы рвал Барселону.
    Барселона лет 7-8 назад рвала Реал, как бобик тряпку. Реал же, если и выигрывал у Барселоны, то лишь с разницей в 1 - на крайняк 2 мяча (и то, если повезёт !)

    По Ди Марии отчасти с вами согласен, но по Неймару вы абсолютно не правы. Бразилец как никто иной всецело обязан Лео своим ростом, как футболист.
    lobsterdam
    lobsterdam
    вчера в 14:09
    Рыба ищет где глубже, а Месси - где больше!
    ЦСКА 06
    ЦСКА 06 ответ Elliada (раскрыть)
    вчера в 14:01
    Через год и месси уйдет. Ты говоришь как будто месси ровесник мбаппе. Псж придётся заново строить клуб. Месси и мбаппе через год уйдут 100 процентов. Неймар часто травмируется. В полузащите кроме возрастного вератти особо никого нет. .
    Capral
    Capral ответ Elliada (раскрыть)
    вчера в 13:58
    Дело в том, что я в этой бухгалтерии ничего не понимаю. Мне эти цифры ни о чем не говорят. Зачем гадать? Посмотрим, для начала, как ПСЖ сыграет ответку в Мюнхене. Думаю, эта игра- даст продолжение всем разговорам, или положит им конец...
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 13:58
    Делай -РАЗ!
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