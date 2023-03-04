Месси отклонил первое предложение ПСЖ о продлении контракта

Нападающий ПСЖ Лионель Месси отклонил первое предложение клуба о продлении контракта, которое было неделю назад. Об этом сообщает La Vanguardia.
По информации источника, парижане предложили аргентинцу пойти на понижение зарплаты в связи с предстоящим сокращением зарплатного фонда на 30 процентов, но оно его не устроило, после чего отец и агент Месси Хорхе отправился в Барселону на встречу с президентом «сине-гранатовых» Жоаном Лапортой. Также отмечается, что у футболиста в приоритете продолжение выступлений на высоком уровне, поэтому переход в клуб МЛС маловероятен.
Про сказку о Барселоне можно вообще забыть. Тут скорее всего дилемма , между арабами Катара ПСЖ и Саудитами, которые хотят его видеть во внутреннем чемпионате СаудовскойАравии.
Ну а если не срастётся, то можно подумать и о МЛС . Скорее всего именно так и будут развиваться события .
Про сказку о Барселоне можно вообще забыть. Тут скорее всего дилемма , между арабами Катара ПСЖ и Саудитами, которые хотят его видеть во внутреннем чемпионате СаудовскойАравии.
Ну а если не срастётся, то можно подумать и о МЛС . Скорее всего именно так и будут развиваться события .
Его весомый вклад в победы будет даже в том случае, если Лео будет выступать не в полную силу (в плане физической выкладки).
P.S. Торгашество Хелаифи в этом вопросе уже само по себе неуместно и глупо.
Его весомый вклад в победы будет даже в том случае, если Лео будет выступать не в полную силу (в плане физической выкладки).
P.S. Торгашество Хелаифи в этом вопросе уже само по себе неуместно и глупо.