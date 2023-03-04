«Спартак» имеет право разорвать контракт с Промесом, если его вину признают

1677923950

вчера, 12:59

По информации источника, «Спартак» может расторгнуть контракт с нападающим в одностороннем порядке, если футболист будет признан виновным и будет приговорён к тюремному заключению.

Также сообщается, что у москвичей в этом случае будет право прекратить плановые выплаты за переход игрока по соглашению с «Аяксом», за который голландец ранее выступал.

3 марта в Амстердаме прошло заседание суда о нападении Промеса на его двоюродного брата летом 2020 года. Прокуратура запросила у суда 2 года лишения свободы, обвинив футболиста в нападении при отягчающих обстоятельствах. Окончательное решение будет принято судом через две недели, финальное заседание состоится 17 марта.