«Спартак» имеет право разорвать контракт с Промесом, если его вину признают

По информации источника, «Спартак» может расторгнуть контракт с нападающим Квинси Промесом в одностороннем порядке, если футболист будет признан виновным и будет приговорён к тюремному заключению.
Также сообщается, что у москвичей в этом случае будет право прекратить плановые выплаты за переход игрока по соглашению с «Аяксом», за который голландец ранее выступал.
3 марта в Амстердаме прошло заседание суда о нападении Промеса на его двоюродного брата летом 2020 года. Прокуратура запросила у суда 2 года лишения свободы, обвинив футболиста в нападении при отягчающих обстоятельствах. Окончательное решение будет принято судом через две недели, финальное заседание состоится 17 марта.
Явная подстава на товарища с примерным поведением.
Промокашка даже на поле муху не обидит, а родную кровь тем более!
Поклеп на ровном месте!
Берем Квинси на поруки, а голландских прокуроров под руки!)
В главный голландский суд прошение - вынести решение, всем бледнолицым голландцам у телевизоров, перед игрой Квинси в РПЛ - на одно колено, очи в землю!
Явная подстава на товарища с примерным поведением.
Промокашка даже на поле муху не обидит, а родную кровь тем более!
Поклеп на ровном месте!
Берем Квинси на поруки, а голландских прокуроров под руки!)
В главный голландский суд прошение - вынести решение, всем бледнолицым голландцам у телевизоров, перед игрой Квинси в РПЛ - на одно колено, очи в землю!