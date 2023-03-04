Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

«Спартак» имеет право разорвать контракт с Промесом, если его вину признают

вчера, 12:59

По информации источника, «Спартак» может расторгнуть контракт с нападающим Квинси Промесом в одностороннем порядке, если футболист будет признан виновным и будет приговорён к тюремному заключению.

Также сообщается, что у москвичей в этом случае будет право прекратить плановые выплаты за переход игрока по соглашению с «Аяксом», за который голландец ранее выступал.

3 марта в Амстердаме прошло заседание суда о нападении Промеса на его двоюродного брата летом 2020 года. Прокуратура запросила у суда 2 года лишения свободы, обвинив футболиста в нападении при отягчающих обстоятельствах. Окончательное решение будет принято судом через две недели, финальное заседание состоится 17 марта.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Фирмино: «„Ливерпуль“ был самым успешным временем в моей жизни»
Вчера, 20:28
Ройс прокомментировал ситуацию касательно контракта с клубом
Вчера, 20:19
Слухи«Интер» вновь попытается продлить контракт с де Вреем
Вчера, 17:34
Модрич ведёт переговоры с «Реалом» о продлении контракта
Вчера, 15:50
СлухиМесси отклонил первое предложение ПСЖ о продлении контракта
Вчера, 12:11
СлухиЧалханоглу продлит контракт с «Интером» до 2026 года
Вчера, 09:16
Сортировать
Все комментарии
pomor45
pomor45 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:58
Гражданский суд Промес проиграл.
Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:21
Вот, пусть Спартак и думает. А у меня ДИНАМО есть- та еще, головная боль.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:18
А у Спартака нет ни одной возможности решить эту проблему в свою пользу. Ты же знаешь пословицу что быаает, когда. Пытаются .... ть против ветра?
VobescckJ323
VobescckJ323
вчера в 19:04
Выдать и посадить уголовника наркоторговца....
или к ефремову алкашу-наркоману-убийце в сокамерники!!!
Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 18:42
Толя, это проблемы Спартака- он и будет их решать. Я только высказал свое скромное мнение. Думаю, разберутся и без меня...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ dok66 (раскрыть)
вчера в 18:39
Просто по завершении контракта он будет выслан из РФ и все. Как и все госарбайтеры.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
вчера в 18:37
Именно так, и РФС совсем не при чем.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:37
Я извиняюсь , что вмешался в вашу дискуссию. Вы, господа увели дискуссию в сторону. А суть в следующем. С учетом предстоящих прений сторон, вынесения приговора, апелляций, а они будут с обеих сторон несомненно, сроков их рассмотрения и окончательного приговора, ооооочень много воды утечет. А у Промеса в 2024 г. заканчивается контракт. Я думаю , что контракт никто продлять не будет, а значит его пребывание в РФ станет незаконным и он подлежит экстрадиции. Это уже дело миграционной службы. Я не вижу в этой цепочке места для РФС, которую вы за уши притянули. Все будет решено без РФС. Если приговор будет оправдательным, что маловероятно (не забывайте, что есть еще одно дело по наркоте, которое еще даже не рассматривалось), то шансы на продление контракта у него минимальные. а , значит, неминуемая экстрадиция. В какую страну ? Не знаю. Удачи Вам, господа. Рассуждайте впредь здраво и хладнокровно. Спасибо за внимание.
PS. А игрок он прекрасный, я его оцениваю по уровню выше бразильцев Зенита.
Capral
Capral ответ Dinamo (раскрыть)
вчера в 18:32
Возможно я и стар, но слово "рецидивист" пишу правильно, в отличии от некоторых. И футбол понимаю и вижу больше, и лучше остальных, которые, всё что могут- это только плазму гробить...
Dinamo
Dinamo ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:08, ред.
Вот ещё цитата плоскоземельщика Лозы: "Все стрельбы на большие расстояния ведутся, отталкиваясь от закона плоской Земли. Самолеты летают по карте плоской Земли, корабли плавают так же. На этом принципе устроен и строительный уровень: благодаря ему у нас стоят ровные стены"
Capral
Capral ответ Dinamo (раскрыть)
вчера в 17:05, ред.
    Capral
    Capral ответ Dinamo (раскрыть)
    вчера в 16:44
      ABir
      ABir
      вчера в 16:40
      Думаю, Спартак не опуститься до расторжения контракта с любимым игроком команды, а Россия не выдаст Промеса в страну, воюющую против нас, разрешающую употребление наркотиков и однополые браки.
      Шуnя771
      Шуnя771
      вчера в 16:39
      Да как родственники могли поссориться и довести дело до суда?
      Явная подстава на товарища с примерным поведением.
      Промокашка даже на поле муху не обидит, а родную кровь тем более!
      Поклеп на ровном месте!
      Берем Квинси на поруки, а голландских прокуроров под руки!)
      В главный голландский суд прошение - вынести решение, всем бледнолицым голландцам у телевизоров, перед игрой Квинси в РПЛ - на одно колено, очи в землю!
      Capral
      Capral ответ makkie (раскрыть)
      вчера в 16:28
      В любом случае- удачи Спартаку!!! Без Промеса- ПЛ потеряет свой блеск и привлекательность...
      Squirrel96
      Squirrel96 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
      вчера в 16:12
      Спасибо, исправлено
      Dinamo
      Dinamo ответ Capral (раскрыть)
      вчера в 16:09
      Надоели - не читай. Лучше Юрия Лозу цитируй :))
      makkie
      makkie ответ Capral (раскрыть)
      вчера в 16:05
      Добрый вечер, Виктор!

      Стелятся, но я не думаю, что эти вещи как-то взаимосвязаны. Надо ждать итогов судебного заседания и смотреть по факту, кого, куда и на сколько.
      112910415
      112910415
      вчера в 15:41
      футбол, только футбол !
      Capral
      Capral ответ Dinamo (раскрыть)
      вчера в 15:24
        dok66
        dok66
        вчера в 15:21
        Пока суд , да дело , апелляции и тд. у Промеса контракт закончится . А дальше Квинси сам будет разбираться с нидерландским правосудием . И Спартак будет уже не причем .
        Capral
        Capral ответ makkie (раскрыть)
        вчера в 15:13
        Приветствую, Максим!
        Промес конечно украшение российского футбола и Спартака в частности, но ты же видишь, как РФС стелится перед ФИФА, УЕФА. Поэтому, я бы не стал говорить о том, кто, что должен. Политика, сам понимаешь...
        Caniggia
        Caniggia
        вчера в 15:08
        Походу, не укрыться Промеске в России. С гражданством отказано, теперь вот контракт расторгнуть могут. Не до футбола ему сейчас уже будет. А может самому сдаться, ведь не оставят его в покое эти травокуры, даже в России!
        Алексей Коротеев
        Алексей Коротеев
        вчера в 15:07
        Уши от мёртвого осла они получат , а не Промеса !!! )))))))))
        ПЕТЛЯ
        ПЕТЛЯ ответ Jeck Denielse (раскрыть)
        вчера в 15:02, ред.
        Не, чувак. Это Питерское метро: народ читает о перспективах лимита на легионеров после предоставления гражданства Клаудиньо и Малькому. )
        Jeck Denielse
        Jeck Denielse
        вчера в 14:52
        Голландское метро....когда утренние газеты написали что прокурор просит арестовать Промеса....
        aMur
        aMur
        вчера в 14:45
        Знаем мы голландские суды
        dadrail
        dadrail
        вчера в 14:39
        Уже немного напрягает вся эта эпопея с Промесом
        ANATOLY KANDAUROV
        ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
        вчера в 14:15, ред.
        Я тебе еще прошлым летом говорил, что ты рано радуешься, там только гражданский иск отклонили. А два уголовных дела остались. А второе по наркоте более тяжёлое, там пятерка светит. Но я думаю что этот сезон он доиграет
        Dinamo
        Dinamo ответ makkie (раскрыть)
        вчера в 14:13
        У нас сейчас уголовники, агрессия и зло в почёте. На России Куинси будет как рыба в воде.
        Гость
        Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
        Отправить
         