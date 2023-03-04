Стало известно, кем «Барселона» может заменить Кессье

«Барселона» нашла возможную замену полузащитнику Франку Кессье, который может перейти в «Интер».
Полузащитник «Фиорентины» Софьян Амрабат имеет шансы пополнить состав каталонцев в том случае, если сделка состоится. Соглашение Амрабата с «фиалками» рассчитано до лета 2023 года, но итальянский клуб работает над продлением договора с футболистом до 2024-го. «Атлетико» также следит за данным исполнителем.
Это всё возможные, теоретически варианты.
Это всё возможные, теоретически варианты.
Чьи-то фантазии.
Чьи-то фантазии.