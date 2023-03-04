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Стало известно, кем «Барселона» может заменить Кессье

вчера, 17:47

«Барселона» нашла возможную замену полузащитнику Франку Кессье, который может перейти в «Интер».

Полузащитник «Фиорентины» Софьян Амрабат имеет шансы пополнить состав каталонцев в том случае, если сделка состоится. Соглашение Амрабата с «фиалками» рассчитано до лета 2023 года, но итальянский клуб работает над продлением договора с футболистом до 2024-го. «Атлетико» также следит за данным исполнителем.

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Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 18:09
Да как вроде было сообщение, что Барсе наложено вето на подписание.... или я что то не так понял?
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 17:59, ред.
Это пока примерка как трусов, не подойдут - не возьмем)

Это всё возможные, теоретически варианты.
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:56
Опять двадцать пять, возможно, может быть ...
Чьи-то фантазии.
Гость
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