Два английских клуба следят за молодым игроком «Реала»

Молодой нападающий «Кастильи» Икер Браво попал в сферу интересов клубов АПЛ.
Речь идет о «Ливерпуле» и «Ньюкасле». Англичан привлекает возраст игрока и его невысокая трансферная стоимость.
«Реалу» всерьез предстоит задуматься о будущем футболиста, ибо команды Премьер-Лиги планируют совершить данную сделку летом.
пара мужиков стояла,
пожирают взглядом,вражины,
пацанёнка из "Реала";
то один оближет губы,
то другой глазами хлопал-
привлекла их,скажем грубо,
аппетитненькая попа.
пара мужиков стояла,
пожирают взглядом,вражины,
пацанёнка из "Реала";
то один оближет губы,
то другой глазами хлопал-
привлекла их,скажем грубо,
аппетитненькая попа.