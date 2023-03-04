Два английских клуба следят за молодым игроком «Реала»

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вчера, 17:11

Молодой нападающий «Кастильи» попал в сферу интересов клубов АПЛ .

Речь идет о «Ливерпуле» и «Ньюкасле». Англичан привлекает возраст игрока и его невысокая трансферная стоимость.

«Реалу» всерьез предстоит задуматься о будущем футболиста, ибо команды Премьер-Лиги планируют совершить данную сделку летом.