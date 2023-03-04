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Два английских клуба следят за молодым игроком «Реала»

вчера, 17:11

Молодой нападающий «Кастильи» Икер Браво попал в сферу интересов клубов АПЛ.

Речь идет о «Ливерпуле» и «Ньюкасле». Англичан привлекает возраст игрока и его невысокая трансферная стоимость.

«Реалу» всерьез предстоит задуматься о будущем футболиста, ибо команды Премьер-Лиги планируют совершить данную сделку летом.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 17:30
У одной замочной скважины
пара мужиков стояла,
пожирают взглядом,вражины,
пацанёнка из "Реала";

то один оближет губы,
то другой глазами хлопал-
привлекла их,скажем грубо,
аппетитненькая попа.
ДСА
ДСА
вчера в 17:21
Сейчас золотой дождь из долларов прольётся на футболиста.
Гость
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