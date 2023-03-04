«Айнтрахт» может перехватить полузащитника «Лиона» у топ-клубов

Полузащитник «Лиона» Уссем Ауар может перейти в «Айнтрахт», сообщает Sport1.de.
Действующий контракт игрока истекает в июне. По информации источника, спортивный директор немецкого клуба Маркус Крёше работает над подписанием футболиста в качестве свободного агента летом. Зарплата Ауара может составить 250 тысяч евро, также он получит бонус в размере 5 млн евро за подписание соглашения.
На футболиста претендуют также «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Рома», «Ювентус», «Милан», «Атлетико», «Арсенал» и «Тоттенхэм».
На момент завершения контракта Уссему будет всего лишь 25 лет, и шанс вернуться на преждний уровень у игрока еще есть, только тут главное подобрать правильный клуб и главное тренера с которым предстоит работать. Пожелаю ему удачи, и надеюсь еще порадует болельщиков своей игрой!
На момент завершения контракта Уссему будет всего лишь 25 лет, и шанс вернуться на преждний уровень у игрока еще есть, только тут главное подобрать правильный клуб и главное тренера с которым предстоит работать. Пожелаю ему удачи, и надеюсь еще порадует болельщиков своей игрой!