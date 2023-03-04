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«Айнтрахт» может перехватить полузащитника «Лиона» у топ-клубов

вчера, 11:00

Полузащитник «Лиона» Уссем Ауар может перейти в «Айнтрахт», сообщает Sport1.de.

Действующий контракт игрока истекает в июне. По информации источника, спортивный директор немецкого клуба Маркус Крёше работает над подписанием футболиста в качестве свободного агента летом. Зарплата Ауара может составить 250 тысяч евро, также он получит бонус в размере 5 млн евро за подписание соглашения.

На футболиста претендуют также «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Рома», «Ювентус», «Милан», «Атлетико», «Арсенал» и «Тоттенхэм».

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Все комментарии
Рaтмир
Рaтмир
вчера в 15:22
Может перехватит, а может перехватка не сработает... посмотрим.
Mekail
Mekail
вчера в 15:04
Пока это все называется делить шкуру неубитого медведя
A.S.A
A.S.A
вчера в 13:48, ред.
Сломал карьеру Уссема жадный дядька Жан-Мишель Оля...несколько лет назад на игрока был спрос от больших клубов, но, увы, цену за игрока потребовали слишком завышенную, и после этого игра Ауара заметно поникла.

На момент завершения контракта Уссему будет всего лишь 25 лет, и шанс вернуться на преждний уровень у игрока еще есть, только тут главное подобрать правильный клуб и главное тренера с которым предстоит работать. Пожелаю ему удачи, и надеюсь еще порадует болельщиков своей игрой!
fgzmpqm4x4hd
fgzmpqm4x4hd
вчера в 11:41
Только если он не нужен топ-клубам.
Брулин
Брулин
вчера в 11:29
Как-то неумело распорядился Лион талантами. Тузар, Ауар, Фекир ... У всех были предложения от больших клубов, но Лион захотел больше денег. В итоге ничего не получил. Надеюсь с Гюсто, Какре и Шерки они поступят умнее.
Cympak-05
Cympak-05
вчера в 11:01, ред.
Кажется Ауар уже никому не интересен. Хотя может кто то из топов рискнёт, ведь свободный агент. Но думаю не найдётся желающих
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