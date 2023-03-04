«Айнтрахт» может перехватить полузащитника «Лиона» у топ-клубов

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вчера, 11:00

Полузащитник «Лиона» может перейти в «Айнтрахт», сообщает Sport1.de.

Действующий контракт игрока истекает в июне. По информации источника, спортивный директор немецкого клуба Маркус Крёше работает над подписанием футболиста в качестве свободного агента летом. Зарплата Ауара может составить 250 тысяч евро, также он получит бонус в размере 5 млн евро за подписание соглашения.

На футболиста претендуют также «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Рома», «Ювентус», «Милан», «Атлетико», «Арсенал» и «Тоттенхэм».