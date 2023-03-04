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«Челси» близок к подписанию полузащитника «Лейпцига»

вчера, 09:04

«Челси» намерен подписать полузащитника «РБ Лейпциг» Доминика Собослои.

По информации TuttoMercatoWeb, стороны близки к соглашению, которое может быть заключено в ближайшие несколько дней.

22-летний игрок сборной Венгрии в нынешнем сезоне провёл 32 матча, забил 5 голов и отдал 13 результативных передач.

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Все комментарии
Stalker-ato
Stalker-ato ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 14:07
И я так подумал а куда его сувать? ну куда этих вингеров валом.Нападающий нужен то же согласен,а ещё нужен правый защитник без него никак,ну может кого то из вингеров переделают в защитника.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 10:32
Неплохой полузащитник,может усилить Челси.
Василий 50
Василий 50
вчера в 09:35
Челси нужна перезагрузка
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:23
А разве через несколько дней специально для Челси "приоткроют форточку"?
A.S.A
A.S.A
вчера в 09:17, ред.
Доминик конечно же многообещающий игрок, и в свои 22 года уже является лидером сборной Венгрии. Парень отлично играет как на левом фланге так и на провом, но лучше конечно же на позиции левого вингера. Хорошо исполняет штрафные, так что, думаю, приживется в АПЛ.

У меня только возникает такой вопрос - для чего Челси столько вингеров? Они в эстафете 4×100 участвовать собрались или в футбол играть? Сейчас проблема синих в атаке - это отсутствие нормального форварда. Вот в этом направлении работать нужно!
q7cypep9ya2m
q7cypep9ya2m
вчера в 09:13
Челси ведёт себя как ошалевшая баба на шоппинге
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