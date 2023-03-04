«Челси» близок к подписанию полузащитника «Лейпцига»

«Челси» намерен подписать полузащитника «РБ Лейпциг» Доминика Собослои.
По информации TuttoMercatoWeb, стороны близки к соглашению, которое может быть заключено в ближайшие несколько дней.
22-летний игрок сборной Венгрии в нынешнем сезоне провёл 32 матча, забил 5 голов и отдал 13 результативных передач.
У меня только возникает такой вопрос - для чего Челси столько вингеров? Они в эстафете 4×100 участвовать собрались или в футбол играть? Сейчас проблема синих в атаке - это отсутствие нормального форварда. Вот в этом направлении работать нужно!
У меня только возникает такой вопрос - для чего Челси столько вингеров? Они в эстафете 4×100 участвовать собрались или в футбол играть? Сейчас проблема синих в атаке - это отсутствие нормального форварда. Вот в этом направлении работать нужно!