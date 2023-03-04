«Челси» близок к подписанию полузащитника «Лейпцига»

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вчера, 09:04

«Челси» намерен подписать полузащитника «РБ Лейпциг» .

По информации TuttoMercatoWeb, стороны близки к соглашению, которое может быть заключено в ближайшие несколько дней.

22-летний игрок сборной Венгрии в нынешнем сезоне провёл 32 матча, забил 5 голов и отдал 13 результативных передач.