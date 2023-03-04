Роберто Фирмино покинет «Ливерпуль» в конце сезона. Он был лучшей ложной девяткой своего поколения

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сегодня, 13:31

Бразилец выиграл все возможные трофеи в стане «красных».

Фирмино изъявил желание покинуть команду по истечению контракта

Контракт бразильца истекает ближайшим летом, и клуб не единожды предпринимал попытки продлить соглашение. Роберто является неотъемлемой частью успехов мерсисайдцев и всегда был важной частью команды. Не только на поле, но и за его пределами. Как сообщает немецкий журналист Флориан Плеттенберг, футболист принял для себя окончательное решение – он не продлит контракт и покинет «Ливерпуль» в качестве свободного агента.

По словам журналиста, Юрген Клопп был очень заинтересован в том, чтобы сохранить Фирмино. Немец на самом деле не скрывал своего намерения и не раз говорил об этом на пресс-конференциях. В начале февраля было последнее предложение от «красных». Сообщалось, что срок нового соглашения с игроком будет рассчитан до 2025 года с опцией продления еще на сезон.

Однако из-за возросшей конкуренции на его позиции, а также потере формы из-за различного рода факторов, Фирмино потерял место в основе. Сейчас на его позицию в центре нападения так или иначе претендуют Жота, Дарвин и Гакпо. Если в период с 2018 по 2021 год Роберто играл в среднем по 36 матчей за сезон, то в прошлой кампании число сыгранных матчей сократилось до 20, а в текущей он принял участие в 17 играх. Очевидно, что бразильцу хочется играть чаще, и об этом он сообщил Юргену Клоппу при встрече после одной из недавних тренировок.

В футболке «красных» Роберто провел 353 матча за 8 лет, а также выиграл 7 титулов – от Лиги чемпионов и Клубного чемпионата мира до всех внутренних трофеев Англии. Когда летом 2015 года он переходил из «Хоффенхайма» в «Ливерпуль» вряд ли кто-то мог предположить, что он проведет в команде 8 лет и станет безоговорочной легендой клуба.

С назначением Юргена Клоппа бразилец получил новую роль в клубе

Первые месяцы в команде у Фирмино не задались. «Красные» были не в самом лучшем положении, а к октябрю оказались без главного тренера Брендана Роджерса. На его место пришел Юрген Клопп, который был знаком с Фирмино еще по Бундеслиге.

Игрока использовали на позиции ложной девятки еще в «Хоффенхайме» при Маркусе Гисдоле. Тогдашний тренер немецкого клуба признал способности футболиста и решил поэкспериментировать с новой формацией, которая бы лучше соответствовала его силам. Команда обычно играла с двумя нападающими, но Гисдоль считал, что движение, креативность и скорость работы бразильца лучше подходят для более универсальной формации.

Скорость работы и прессинговые способности Фирмино имели решающее значение для системы высокого прессинга Клоппа, а его технические навыки и дальновидность сделали его идеальной ложной девяткой. Движение Роберто и его способность находить общий язык с товарищами по команде делают его трудным игроком для опеки, и он часто создавал шансы для других нападающих «Ливерпуля», таких как Мохамед Салах и Садио Мане.

Роль бразильца как ложной девятки сыграла решающее и жизненно важное значение в недавних успехах «Ливерпуля». Наблюдая за Фирмино, несколько других команд переняли для себя эту идею. Несколько ведущих европейских клубов, таких как «Барселона» и «Манчестер Сити», в последние годы использовали ложную девятку с разной степенью успеха.

Именно благодаря Бобби настолько успешно функционировала троица «Ливерпуля» и так часто забивали Салах и Мане. Бразилец показывал одноклубникам, когда начинать прессинг, опускался глубоко, уводя за собой защитников соперника, освобождал зоны и создавал пространство для своих партнеров. Фирмино в своей лучшей форме был идеальным игроком своей роли.

За время карьеры в «Ливерпуле» он собрал огромное множество комплиментов, но наиболее ёмко его описал бывший игрок «красных» Питер Крауч:

Он лучше всех в Премьер-Лиге действует на позиции ложного форварда. Салах и Мане забивают так много, потому что у них есть такой напарник. Кто-то недавно говорил, и мне это очень понравилось: «Если следишь за мячом, Фирмино не видно. Если смотришь за Роберто – видишь всю игру». Поэзия. Благодаря ему работает тактика «Ливерпуля».

У Роберто не возникнет сложностей с наличием вариантов на будущее

Ценность Фирмино для «Ливерпуля» тяжело переоценить. Он внес огромный вклад в игру команды за последние годы, это было видно невооруженным глазом. Естественно, все знали о предстоящем истечении контракта нападающего. Многие заинтересованные команды держали руку на пульсе.

Одним из главных претендентов на бразильца является миланский «Интер». Итальянский клуб хочет подписать Фирмино, чтобы заменить Ромелу Лукаку в случае, если его аренда из «Челси» не будет продлена. При этом La Gazzetta dello Sport отмечает, что сам нападающий очень заинтересован в переходе.

Сейчас зарплата Бобби составляет около 10 млн евро. Миланцы не готовы предложить такую сумму, но способны сделать футболиста одним из самых высокооплачиваемых игроков команды. В СМИ была информация о 8 млн евро в год, и обе стороны эта сумма устраивает.

Другим претендентом на нападающего является аравийский «Аль-Наср», который ранее заполучил Криштиану Роналду. В случае с Фирмино, саудовцы надеются, что их выгодное предложение в виде значительного увеличения зарплаты сможет убедить игрока переехать в их клуб ближайшим летом.