Мбаппе стал лучшим бомбардиром в истории ПСЖ

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05 марта 2023, 08:20

ПСЖ выиграл у «Нанта» в матче 26-го тура Лиги 1 (4:2).

Один из голов забил нападающий парижан , став таким образом лучшим бомбардиром в истории клуба. На счету футболиста теперь 201 забитый мяч, Мбаппе обошёл по этому показателю Эдинсона Кавани.