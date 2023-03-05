Мбаппе стал лучшим бомбардиром в истории ПСЖ

ПСЖ выиграл у «Нанта» в матче 26-го тура Лиги 1 (4:2).
Один из голов забил нападающий парижан Килиан Мбаппе, став таким образом лучшим бомбардиром в истории клуба. На счету футболиста теперь 201 забитый мяч, Мбаппе обошёл по этому показателю Эдинсона Кавани.
Мбаппе 6 лет в Париже, а Месси второй год. Кто ему мешал до этого выиграть ЛЧ? К тому же, кому ПСЖ платит 200 млн в год? Месси свои 38 млн отрабатывает в Париже полностью.
Мбаппе 6 лет в Париже, а Месси второй год. Кто ему мешал до этого выиграть ЛЧ? К тому же, кому ПСЖ платит 200 млн в год? Месси свои 38 млн отрабатывает в Париже полностью.