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Мбаппе стал лучшим бомбардиром в истории ПСЖ

05 марта 2023, 08:20
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)4 : 2Логотип футбольный клуб НантНантМатч завершен

ПСЖ выиграл у «Нанта» в матче 26-го тура Лиги 1 (4:2).

Один из голов забил нападающий парижан Килиан Мбаппе, став таким образом лучшим бомбардиром в истории клуба. На счету футболиста теперь 201 забитый мяч, Мбаппе обошёл по этому показателю Эдинсона Кавани.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Elliada (раскрыть)
05 марта в 16:00
По твоей логике, да- все претензии только к Мбаппе, который и забивает больше всех. Месси, мы не трогаем- он особенный.
Elliada
Elliada ответ Capral (раскрыть)
05 марта в 15:09
Судя по твоей логике, какие могут быть претензии к человеку, забившему 800 голов? Я не говорю, что требования только к Мбаппе. К нему требования больше, чем к остальным.
Capral
Capral ответ Elliada (раскрыть)
05 марта в 14:58
Какие вообще могут быть претензии к человеку забившему 201 мяч? Он забивает, то-есть, качественно выполняет свою работу. Он делает то, что должен делать нападающий и делает это с блеском!!! Я понимаю и знаю, что ты большой поклонник Месси, и всегда защищаешь его. Но это футбол- играет вся команда, каждый на своем месте. Ты мог бы иметь претензии к Мбаппе, если бы он забивал мало. Но это же не так.
Elliada
Elliada ответ Capral (раскрыть)
05 марта в 14:05
Я уже сказал, что к Мбаппе больше требований, чем к Месси, потому что он моложе и получает больше. К тому же, игра ПСЖ строится через Мбаппе. Все играют на Мбаппе, даже Месси больше играет на него, чем сам бьет по воротам. Вот если Месси был бы ключевой фигурой в ПСЖ, к нему тоже можно было такие же требования предъявлять. Аргентина построила игру вокруг Месси и 3 титула в кармане. Месси играет за сборную лучше, так как игра идет через него и у него больше свободы в решениях, а в ПСЖ от него требуют, чтобы он играл на Мбаппе.
Capral
Capral ответ Elliada (раскрыть)
05 марта в 13:51
Я не перевожу стрелки, я только спрашиваю: почему, Месси, за два года в команде, со своим авторитетом- не помог ПСЖ выиграть ЛЧ, и почему, один Мбаппе должен всё делать сам? Футбол- командная игра, все в равной степени делают одно общее дело, а личные симпатии и антипатии, в этом случае не канают...
Elliada
Elliada ответ Capral (раскрыть)
05 марта в 13:47
Зачем переводить стрелки? Месси свои ЛЧ уже выиграл.

Мбаппе 6 лет в Париже, а Месси второй год. Кто ему мешал до этого выиграть ЛЧ? К тому же, кому ПСЖ платит 200 млн в год? Месси свои 38 млн отрабатывает в Париже полностью.
Capral
Capral ответ Elliada (раскрыть)
05 марта в 13:29
А разве только Мбаппе, один играет в команде? А Месси- где он?
Шуnя771
Шуnя771
05 марта в 13:12
Щас в Париже попрёт, без очереди, имя "Килиан" в свидетельства о рождении парижан.
Elliada
Elliada ответ Capral (раскрыть)
05 марта в 13:10
Так Мбаппе и нужно продать. 200 голов это круто, но толку-то? ЛЧ не выиграл, а чемпионат до него ПСЖ много раз брал.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
05 марта в 13:08
Мбаппе нужен другой клуб.
Capral
Capral ответ Elliada (раскрыть)
05 марта в 12:55
Вот видишь, а ты хотел его продать.
Caniggia
Caniggia
05 марта в 12:33
Побив рекорд, он может ещё более потерять мотивацию для себя в ПСЖ, так как давно известно где хочет играть камерунская черепашка.
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
05 марта в 11:42
Молодец... Для этого он и оставался... Но матч он провёл плохой ... Его закрыли...
Ironigor
Ironigor
05 марта в 10:06
Ну что тут скажешь, молодец Мбаппец !)
Alex12357
Alex12357
05 марта в 10:04
Хорошие слова песни-Вы слыхали как поют дрозды-это про высказывания на форуме.
lotsman
lotsman
05 марта в 09:40
У Мбаппе ещё всё впереди. Он станет большой величиной в футболе.
Elliada
Elliada
05 марта в 09:30
Осталось выиграть ЛЧ, чтобы стать легендой ПСЖ
Elliada
Elliada ответ zooveterinar (раскрыть)
05 марта в 09:29
У Месси свой рекорд. Покруче, чем у Мбаппе
112910415
112910415
05 марта в 09:18
скромный французский герой ...
zooveterinar
zooveterinar
05 марта в 08:56
Это заслуженный рекорд!! Как же Арааргентинец,опять,в пролете?!!
Варвар7
Варвар7
05 марта в 08:49
Интересно отметится он в матче с немцами?
VeniaminS
VeniaminS
05 марта в 08:39
Поздравляем Мбаппе с обновлением рекорда ПСЖ!!!
протон
протон
05 марта в 08:39
Мбаппе молодец, это хейтеры его критикуют на пустом месте.
ДСА
ДСА
05 марта в 08:30
Если не уйдет, то станет вечным рекордсменом.
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