Приключения Фонтена, Пеле и Игнашевича. Рекорды ЧМ, которые сложно побить

1677685549

сегодня, 18:45

Подвиг Мбаппе тоже в списке.

13 голов Фонтена на одном ЧМ

Сегодня ушел из жизни Жюст Фонтен, легендарный нападающий сборной Франции. На его счету 30 голов в 21 матче за национальную команду. Целых тринадцать голов Жюст забил на чемпионате мира 1958 года, когда зажглась звезда юного Пеле и великой сборной Бразилии. А вот Фонтену повезло меньше. К сожалению, многократного чемпиона Франции, уроженца Марокко из многодетной семьи француза и испанки ждали впереди разочарования. Сначала получил двойной перелом большеберцовой кости, а спустя менее чем год – еще один на той же ноге. Фактически карьера завершилась в 26 лет, а официально завязал в 28. Но даже бразилец Роналдо не сумел приблизиться к результату Фонтена на одном ЧМ , забил в 2002-м восемь раз. У Герда Мюллера было 10 мячей, но это третье место в истории после Кошича, чей рекорд – 11 голов на одном турнире, побил именно Фонтен. Пусть покоится с миром, прожил долгую жизнь – 89 лет. Легенда мирового футбола, невзирая на невезучесть.

3 чемпионства великого Пеле

Рекорд по сумме голов – 16 мячей Клозе, можно будет побить. Мбаппе собрал 12 мячей, а ему всего двадцать четыре года. Даже Месси, если вдруг сыграет на ЧМ -2026, может повторить достижение Мирослава. У аргентинца 13 мячей на чемпионатах мира. У Пеле было 12 голов, зато только у Короля три титула. Килиан мог претендовать на повторение рекорда в будущем, если бы не уступил Аргентине. Но в том финале сделал, что мог. Хет-трик француза повторяет достижение Херста, больше никто трижды в одном финале не забивал. Еще один рекорд ЧМ , который тяжело превзойти. Нужно делать покер в финале турнира, а это возможно лишь в случае, если одна команда окажется незаслуженным слабым финалистом, что маловероятно. Если голевой рекорд теоретически можно побить, то достижение Пеле может держаться еще лет сто. Вряд ли появится еще один трехкратный чемпион мира по футболу как игрок. Лишь Загалло чаще поднимал кубок мира, но лишь дважды как футболист. Король Пеле ушел из жизни, но наследие его живет.

199 854 зрителя на игре ЧМ

Вечный рекорд, поскольку нет в мире арен, которые могут провести чемпионат мира, чтобы вмещали более двухсот тысяч человек. В списке самых вместительных стадионов планеты на первом месте строение в Северной Корее. Стадион «Первого мая», как говорят, вмещает 114 000 человек. Это если не врут, что северные корейцы практикуют. В развитых странах даже арены на сто тысяч теперь не строят из-за вопросов безопасности. Плотная застройка вокруг стадионов в мегаполисах исключает безопасный выход такого количества зрителей в случае чрезвычайной ситуации. Так что почти 200 000 человек на решающей игре Бразилии и Уругвая в 1950 году – рекорд на века. По легенде Пеле после того поражения родной команды обещал отцу, что принесет «канарейкам», которые тогда еще не были «избранными», корону. И слово сдержал.

Автогол Игнашевича в 38 лет

Рекорды, которые трудно побить, бывают не только позитивными для авторов. Можно вспомнить три желтые карточки Йосипу Шимуничу. Хорват получил столько предупреждений от английского арбитра Грэма Пола, прежде чем покинуть поле в матче ЧМ -2006. Только у Зидана и Сонга есть более одного удаления на чемпионатах мира. Но их рекорд в будущем могут повторить. Тяжелее стать самым быстрым удаленным, ведь уругваец Хосе Батиста Гонсалес справился в 1986 году против шотландцев за 56 секунд. Также непросто представить автогол 39-летнего футболиста, даже вратаря. Игнашевич думал, что забил Рамос. Не понял, что сам отправил мяч в ворота Акинфеева. Оказалось, Сергей Николаевич в возрасте 38 лет и 352 дней забил на ЧМ , хотя не в те ворота, как ему бы хотелось. Кстати, рекорд Миллы – гол в правильную сторону в 42 года и 1 месяц, тоже непросто превзойти. Например, Роналду на ЧМ -2026, если сыграет на турнире, будет 41-летним.

27 голов знаменитой Венгрии

В одном матче больше всех забил Саленко. Рекорд Олега будет держаться долго, ведь шесть мячей за игру вряд ли забьют, учитывая класс участников. Также непросто побить рекорд сборной Венгрии, которая забила 27 мячей на турнире в Швейцарии. В 1954 году фавориты разгромили Республику Корея со счетом 9:0 и прошлись катком по западным немцам – 8:3. Кто мог подумать, что сборная, которая в плей-офф одолела финалистов прошлого турнира бразильцев и уругвайцев (победы со счетом 4:2, хотя во втором случае в дополнительное время), проиграет немцам с Фрицом Вальтером? Кошич и Пушкаш не стали первыми на футбольной планете со сборной. Зато попали в историю. Теперь самая результативная команда забивает где-то по 16 мячей, хотя проводит больше поединков. Даже немцы, накидавшие бразильцам семь за игру, в сумме собрали лишь 18 голов.

Непрерывная серия «селесао»

Вечный рекорд, его невозможно ни побить, ни повторить. Только прервать серию, если Бразилия когда-то не поедет на чемпионат мира. Но это вряд ли, особенно с учетом, что количество участников увеличили до 48. Теперь у Южной Америки шесть прямых путевок и седьмая через стыковые матчи. Раньше было лишь четыре места и одно через стыки, но бразильцы всегда справлялись с отбором. Участвовали в турнире, который на заре основания некоторые большие сборные в итоге пропускали. «Селесао» давненько не были в финале, более двадцати лет, но Бразилия среди главных футбольных стран планеты. Этот тезис подтверждает жаркая подготовка к назначению нового тренера сборной.