У Мбаппе пять забавных прозвищ. Кикс побил рекорд Кавани, на очереди Жиру и Роналду

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сегодня, 16:19

Коллекционер голов и никнеймов.

Арахис превратился в Кикса

Старшие напарники по сборной и ПСЖ часто называли Мбаппе сокращенным именем – Кики. Нечто вроде Тити Анри. Но Кики существовал, пока речь шла о мальчишке, которому Тиаго Силва может подарить маску черепашки-ниндзя, чтобы все в раздевалке смеялись, а Килиан широко улыбался. А самое древнее прозвище Мбаппе получил в знаменитой академии Клерфонтен. Там учились в разные годы Анелька, Галлас, Анри, Саа, Бен Арфа, Матюиди, Рафа Геррейру, Бенатиа и сам Килиан.

В школе футбола Мбаппе прозвали «Арахис». Дети заметили, что именно его напоминает форма головы напарника. Даже тренеры иногда звали Килиана именно так. Мбаппе прозвища не ранили, в отличие от истории, когда Месси запретил футболистам сборной Аргентины называть МакАллистера «рыжим» и шутить по поводу цвета его волос. Походило на травлю и задевало будущего чемпиона мира, а тогда одного из запасных и дебютантов команды Скалони.

Но Мбаппе так играет, что со временем теряют актуальность старые прозвища. Когда Килиан только приехал в ПСЖ в 2017 году, то получил от ветеранов клуба прозвище «Донателло». Спустя годы, когда фанаты американского футбола – Мбаппе и его друг Хакими, одолжили празднование у ресивера Джейлена Уоддла в стиле пингвина, Рамос прозвал Мбаппе именно «Пингвином». Вряд ли Килиан большой фанат этого никнейма, ведь у него есть более популярный и древний.

Килиана еще на ЧМ -2018 в сборной Франции называли Киксом. Гризманну этот вариант особо нравится. Отчасти это сокращение от имени, во Франции Кики иногда называют Киксами. Также Мбаппе понравилось созвучие со словом из английского языка «kick», то есть «удар». Накануне матча против «Нанта», в котором Мбаппе побил клубный рекорд ПСЖ по количеству голов, на его бутсах красовалась надпись «Наследие Кикса». И босс ПСЖ прав – Килиану важны рекорды.

Следующим падет рекорд Жиру

В декабре Мбаппе отпраздновал 24-й день рождения. Уже не мальчик, но еще не футбольный мужчина. Расцвет сил. Нейтральным зрителям хочется увидеть его в чемпионате вроде Ла Лиги и АПЛ , но после юбилейного 201-го гола за клуб форвард еще раз напомнил, что является уроженцем Парижа, поэтому ему нравится играть за ПСЖ . Это не гарантия, что летом не уйдет, ведь дипломатичные заявления Килиан делать давно научился, но объяснение, почему рекорд состоялся.

Ибрагимович не провел в Париже лучшие футбольные годы, хотя и забил 156 голов в 180 матчах (0.87 за игру в среднем). У Кавани средний показатель был ниже – 0.66, но он выходил на поле в 301 матче и подарил 200 мячей. Мбаппе пошел дальше. Кикс сыграл 248 поединков, причем многие на фланге атаки, а не в центре, как уругваец и швед, но забил 201 мяч. Прекрасный результат. Причем важно напомнить, что пропустил 25 матчей из-за травм. Кроме того, всегда играл с эгоистами в атаке, делился ударными позициями и пенальти.

Мбаппе пока не великий ассистент, как Месси – у Лионеля 1 000 голевых действий по сумме ударов и передач в клубной карьере, но в 24 года француз только в Лиге 1 забил 153 мяча и отдал 64 ассиста в 205 матчах за «Монако» и ПСЖ . Рано и сильно начал, поэтому перешагнул отметку в 100 голевых передач – у него их 111, забил 231 за клубную карьеру, не считая сборной, и провел пока лишь триста поединков.

Впечатляющая статистика, настоящий Феномен. А в сборной у него 36 голов в 66 матчах. У Жиру 53 мяча в 120 матчах, и будет больше, но у Килиана скорострельность выше, чем у Оливье, Анри и Гризманна. Мбаппе нацеливается на рекорд «трехцветных».

Лига чемпионов – главная цель

Во Франции любой может забивать много? Не факт. Но можно сформулировать иначе. Во французской лиге мало сильных линий обороны, поэтому успешный снайпер точно найдет путь к чужим воротам. Однако в Испании времен золотой эпохи Месси и Роналду прессинг середняков тоже не был выдающимся, часто открывались. И даже мощному в обороне «Атлетико» аргентинец и португалец много забивали.

Мбаппе найдет себя в Мадриде или Манчестере, Лондоне или Мюнхене, если в его карьере будут такие города. Также очевидно, что есть мечта стать лучшим снайпером в истории Лиги чемпионов. Сейчас у него 60 матчей, 40 голов и 26 ассистов. До рекорда Роналду невероятно далеко – 140 мячей, но у Килиана будет время. Он наступает на пятки Агуэро, Дель Пьеро, Неймару, Салаху, Дрогба и Индзаги.

Дальше будет гнаться за Ибрагимовичем, Шевченко, Анри и Мюллером. Должен обойти Ван Нистелроя, Рауля и Бензема. Останется только тройка из Левандовского, Месси и Роналду. Сложно ставить на рекорды подобного калибра, ведь у аргентинца и португальца безумные показатели. Но в Лиге чемпионов будет много матчей в новом формате. А старт того же Холанда – 28 голов в 23 матчах, говорит в пользу молодых.

Норвежцу, как и французу, важно количество забитых мячей. Природа любви к коллекционированию голов у Мбаппе с детства. Привязана она к одержимости голами у кумира, Криштиану Роналду. Футбол любопытным образом перетекает из одной эпохи в другую, формируя наследников легенд. Мбаппе может стать лучшим из сыновей французского футбола в его истории, у него есть все данные.

Но не забывайте, что форвард на одиннадцать с половиной лет моложе, чем Месси, и почти на четырнадцать, чем Роналду. Повезет со здоровьем – к ногам Кикса упадут многие рекорды. И для начала нужно выигрывать у больших клубов вроде «Баварии» 8 марта.