Варан заставил одноклубников подойти к фанатам после игры с «Ливерпулем»

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вчера, 08:18

Защитник «Манчестер Юнайтед» заставил своих одноклубников после поединка АПЛ с «Ливерпулем» (0:7) подойти к болельщикам.

Некоторые из футболистов «дьяволов» после игры направились в подтрибунное помещение, но француз в грубой форме попросил их вернуться.

После этого Алехандро Гарначо и Антони Эланга подошли к трибунам, Скотт МакТоминэй и Тайрелл Маласиа поступили подобным образом, вернувшись из тоннеля.