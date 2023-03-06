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Варан заставил одноклубников подойти к фанатам после игры с «Ливерпулем»

вчера, 08:18
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль7 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан заставил своих одноклубников после поединка АПЛ с «Ливерпулем» (0:7) подойти к болельщикам.

Некоторые из футболистов «дьяволов» после игры направились в подтрибунное помещение, но француз в грубой форме попросил их вернуться.

После этого Алехандро Гарначо и Антони Эланга подошли к трибунам, Скотт МакТоминэй и Тайрелл Маласиа поступили подобным образом, вернувшись из тоннеля.

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Все комментарии
протон
протон ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 03:17
Кто то давненько обещал меня пригласить на озеро Байкал порыбачить....))
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Если мужик обещал то мужик должен исполнить )
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 09:08
С болельщиками надо общаться, в любом случае!! Всякое бывает!! Вот у нас,в Ростове ,еще позорнее,от рукоблуда отхватить ,аж три гола!!!!! Да еще где,у себя дома!!!!!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 08:52
А сказать то и нечего... Только выслушать негатив.
ДСА
ДСА
вчера в 08:50
За такой позор следующий выезд фанатам игроки должны оплатить из собственного кармана.
adekvat
adekvat ответ Loko57 (раскрыть)
вчера в 08:45
Ливерпуль на славу покуражился.
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 08:42
Варану пора сменить клуб и не позориться!
v8f3pfs6ex2f
v8f3pfs6ex2f
вчера в 08:38
Пришлось ребятушкам экстренный визит к проктологу минут на пять отсрочить
Loko57
Loko57
вчера в 08:37
После такого разгрома, любой бы хотел спрятаться)
ssspartak
ssspartak
вчера в 08:36
Это поражение должно их сделать сильнее
xqqg2jn4ut8w
xqqg2jn4ut8w
вчера в 08:35
Не потеряла ящерка самообладания после погрома
Байкал-38
Байкал-38 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 08:33, ред.
Всегда рады гостям!
Байкал это не только рыбалка, это прежде всего жемчужина России и всего мира.

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