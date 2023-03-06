Варан заставил одноклубников подойти к фанатам после игры с «Ливерпулем»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан заставил своих одноклубников после поединка АПЛ с «Ливерпулем» (0:7) подойти к болельщикам.
Некоторые из футболистов «дьяволов» после игры направились в подтрибунное помещение, но француз в грубой форме попросил их вернуться.
После этого Алехандро Гарначо и Антони Эланга подошли к трибунам, Скотт МакТоминэй и Тайрелл Маласиа поступили подобным образом, вернувшись из тоннеля.
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Если мужик обещал то мужик должен исполнить )
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Если мужик обещал то мужик должен исполнить )
Байкал это не только рыбалка, это прежде всего жемчужина России и всего мира.
https://youtu.be/mO_agRfSBEA
https://youtu.be/yF3nsOdJwdU
Байкал это не только рыбалка, это прежде всего жемчужина России и всего мира.