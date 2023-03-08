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Поттер повторил рекорд Лиги чемпионов среди английских тренеров

08 марта 2023, 08:48
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)2 : 0Логотип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)БоруссияМатч завершен

«Челси» обыграл «Боруссию» Дортмунд (2:0) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Таким образом, в этом розыгрыше ЛЧ «синие» под руководством Грэма Поттера одержали пятую победу.

Среди английских наставников подобное удавалось только Бобби Робсону с «Ньюкаслом» в сезоне 2002/03.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Rafael Benitez (раскрыть)
08 марта в 14:25, ред.
Вот именно- свою игру!!! Две игры с Боруссией показали и доказали, что Поттер умеет читать соперника, а это уже большой плюс. Ну не будем перехваливать, наберемся терпения и посмотрим, что будет дальше... Я лично- желаю ему УДАЧИ!!!
p.s. я, всегда на стороне униженных и оскорблённых. Я не знаю и не видел работу Поттера в других командах, если он работал, не знаю его как человека. Но мне показалось, что как человек- он достаточно скромный, что делает ему Честь.
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Capral (раскрыть)
08 марта в 14:19, ред.
Для меня тоже загадка, хотя изначально у Поттера дела шли хорошо в Челси. Главное найти свою игру.
Capral
Capral ответ Rafael Benitez (раскрыть)
08 марта в 14:08, ред.
Приветствую Вас!
Дело в том, что Дортмунд, он обыграл дважды- по игре, а эта команда непростая. Мне неизвестны причины неудачной работы Поттера в Челси, поскольку, я мало интересуюсь АПЛ. Но мне понравились матчи с Боруссией, прежде всего тренерской установкой. Вчера, Челси сыграл образцово во всех линиях, и я уверен, что это- во многом тренерская победа.
Romeo 777
Romeo 777
08 марта в 14:02
Рекордсмен 😁 правда в основном рекорды его не положительные в этом сезоне…
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Capral (раскрыть)
08 марта в 13:59
Похоже так работает, теперь на каждые 2 матча нужно ставить задачу победить )
Лидс и Дортмунд Поттер обыграл, хотя казалось что ему будет сложно.
monah-10
monah-10
08 марта в 13:27
Через пару туров, Ливер вернет его на выход.
Capral
Capral ответ Варвар7 (раскрыть)
08 марта в 13:10
Такое часто бывает. Однако, хочется верить, что после серии с Дортмундом, Челси получит новое развитие!!! Удачи команде и её тренеру!!!
Capral
Capral
08 марта в 13:08
Оплёванный и униженный многими тренер, несмотря ни на что- ставит рекорды!!!!!!! Разве не молодец?!
Варвар7
Варвар7
08 марта в 11:33
Удивлён, что так плохо обстоят дела у английских тренеров в ЛЧ!
ДСА
ДСА
08 марта в 11:25
Одной ногой стоит на вылет, а рекорды ставит.
ЮЗИК
ЮЗИК
08 марта в 10:11
В АПЛ такой стабильной игры не получается
lotsman
lotsman
08 марта в 09:56
Руководству Челси придётся изменить своё мнение о тренере.))
shlomo
shlomo
08 марта в 09:46
Похоже пока отставка Поттера откладывается... пожелаю удачи Челси!
Gahi
Gahi
08 марта в 09:43
Есть над чем задуматься руководству клуба "Челси" по поводу увольнения тренера команды.
Конкурс бот
Конкурс бот
08 марта в 09:00
aiz27, pin_y, truffagldino больше всех вчера набрали очков в Соккер-Мании - 18. Поздравляем! Лига чемпионов 2022/2023
t3ukc4sx8ybq
t3ukc4sx8ybq
08 марта в 08:57
Походу Поттера только ЛЧ возбуждает, а такая мелочёвка как игры АПЛ ему ващще фиолетового цвета
112910415
112910415
08 марта в 08:53
тогда не станут увольнять ?
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