Поттер повторил рекорд Лиги чемпионов среди английских тренеров

«Челси» обыграл «Боруссию» Дортмунд (2:0) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Таким образом, в этом розыгрыше ЛЧ «синие» под руководством Грэма Поттера одержали пятую победу.
Среди английских наставников подобное удавалось только Бобби Робсону с «Ньюкаслом» в сезоне 2002/03.
p.s. я, всегда на стороне униженных и оскорблённых. Я не знаю и не видел работу Поттера в других командах, если он работал, не знаю его как человека. Но мне показалось, что как человек- он достаточно скромный, что делает ему Честь.
p.s. я, всегда на стороне униженных и оскорблённых. Я не знаю и не видел работу Поттера в других командах, если он работал, не знаю его как человека. Но мне показалось, что как человек- он достаточно скромный, что делает ему Честь.
Дело в том, что Дортмунд, он обыграл дважды- по игре, а эта команда непростая. Мне неизвестны причины неудачной работы Поттера в Челси, поскольку, я мало интересуюсь АПЛ. Но мне понравились матчи с Боруссией, прежде всего тренерской установкой. Вчера, Челси сыграл образцово во всех линиях, и я уверен, что это- во многом тренерская победа.
Дело в том, что Дортмунд, он обыграл дважды- по игре, а эта команда непростая. Мне неизвестны причины неудачной работы Поттера в Челси, поскольку, я мало интересуюсь АПЛ. Но мне понравились матчи с Боруссией, прежде всего тренерской установкой. Вчера, Челси сыграл образцово во всех линиях, и я уверен, что это- во многом тренерская победа.
Лидс и Дортмунд Поттер обыграл, хотя казалось что ему будет сложно.
Лидс и Дортмунд Поттер обыграл, хотя казалось что ему будет сложно.