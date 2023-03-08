Поттер повторил рекорд Лиги чемпионов среди английских тренеров

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08 марта 2023, 08:48

«Челси» обыграл «Боруссию» Дортмунд (2:0) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Таким образом, в этом розыгрыше ЛЧ «синие» под руководством одержали пятую победу.

Среди английских наставников подобное удавалось только Бобби Робсону с «Ньюкаслом» в сезоне 2002/03.