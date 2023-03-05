МЮ потерпел самое крупное поражение в официальном матче с 1931 года

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05 марта 2023, 22:32

«Ливерпуль» разгромил «Манчестер Юнайтед» 7:0 в матче 26-го тура АПЛ . Это самый крупный разгром «красных» в дуэли с МЮ в истории (в 1895 году было 7:1).

Для «Ман Юнайтед» это поражение стало повторением их самого крупного поражения в истории в официальных матчах:

0:7 против «Ливерпуля» сегодня

0:7 против «Вулверхэмптона» в 1931 году

0:7 против «Астон Виллы» в 1930 году

0:7 против «Блэкберна» в 1926 году