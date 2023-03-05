МЮ потерпел самое крупное поражение в официальном матче с 1931 года

«Ливерпуль» разгромил «Манчестер Юнайтед» 7:0 в матче 26-го тура АПЛ. Это самый крупный разгром «красных» в дуэли с МЮ в истории (в 1895 году было 7:1).
Для «Ман Юнайтед» это поражение стало повторением их самого крупного поражения в истории в официальных матчах:
0:7 против «Ливерпуля» сегодня
0:7 против «Вулверхэмптона» в 1931 году
0:7 против «Астон Виллы» в 1930 году
0:7 против «Блэкберна» в 1926 году
А за Спартак болеют миллионы.
Может, и вы когда-нибудь в еврокубки попадете.
Впрочем, врядли.
А за Спартак болеют миллионы.
Может, и вы когда-нибудь в еврокубки попадете.
Впрочем, врядли.
Игроки и тренер должны посыпать головы пеплом.
Игроки и тренер должны посыпать головы пеплом.
Раз в сто лет можно
Спартак вон регулярно по 5-7 мячей получает и в Европе и дома, и ничего, кто-то даже за них болеет
Раз в сто лет можно
Спартак вон регулярно по 5-7 мячей получает и в Европе и дома, и ничего, кто-то даже за них болеет
Роналду им мешает, говорили они.
Роналду им мешает, говорили они.
сон - это не фамилия футболиста!
сон - это не фамилия футболиста!
-Это АПЛ сынок!)
-Это АПЛ сынок!)