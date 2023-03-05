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МЮ потерпел самое крупное поражение в официальном матче с 1931 года

05 марта 2023, 22:32
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль7 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

«Ливерпуль» разгромил «Манчестер Юнайтед» 7:0 в матче 26-го тура АПЛ. Это самый крупный разгром «красных» в дуэли с МЮ в истории (в 1895 году было 7:1).

Для «Ман Юнайтед» это поражение стало повторением их самого крупного поражения в истории в официальных матчах:

0:7 против «Ливерпуля» сегодня
0:7 против «Вулверхэмптона» в 1931 году
0:7 против «Астон Виллы» в 1930 году
0:7 против «Блэкберна» в 1926 году

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 10:19
Вроде бы начали показывать более-менее внятную позицию – и на тебе!
shur
shur
вчера в 09:55
...где эти песни про баласт??!!!
SERIOUS SAМ
SERIOUS SAМ
вчера в 09:49
Главное Роналду продали))))))))))) А теперь на кого спихивать впихнутое))))))))))))
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 08:59
Странно,что это событие не названо рекордом(антирекордом).
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
вчера в 08:32
А Тен Хаг чуть не подтвердил свою фамилию
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров ответ lobsterdam (раскрыть)
вчера в 08:25
Не 29! После этого матча они возьмут яйца в кулак. Из топ 4 точно не вылетят
lobsterdam
lobsterdam ответ Абдурахман Джантемиров (раскрыть)
вчера в 08:22
Зачем нам ЛЧ!? Лучше Лига конференций подойдёт!
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров
вчера в 08:12
Мда! Знатно Ливер отомстил нам за первый матч. Видимо МЮ решил играть в пол ноги и поплатился за это. Не самый подходящий соперник для того чтобы экономить силы. Ливерных с победой, но а нам нужно возвращаться в коллею после такого позора, а иначе ЛЧ с такой игрой нам не видать. Думаю Тен Хаг сделает выводы
Кот в сапогах 1
Кот в сапогах 1 ответ Умар Закаев (раскрыть)
вчера в 07:59
"кто-то за них болеет" - это, скорее, про ахмат.
А за Спартак болеют миллионы.
Может, и вы когда-нибудь в еврокубки попадете.
Впрочем, врядли.
112910415
112910415
вчера в 05:30
все пишут историю, все стараются
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 05:21
Это просто позор.
Игроки и тренер должны посыпать головы пеплом.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 04:42
Жаль, что не 0-8, а то бы результат был бы навечно вписан в историю.
Gahi
Gahi
вчера в 04:35
Это как страшный сон, тем более на стадионе присутствовал сам Сэр Алекс Фергюсон.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 04:27
Особенно обидно получить такой разгром от своего принципиального соперника. МЮ и Тен Хагу еще долго будут припоминать этот матч. Ему уже дали прозвище Erik Seven Hag.
ffh3nvg3dbht
ffh3nvg3dbht
вчера в 02:58
Вот как оно в жизни бывает: раздраконил Ливерпуль Мадрид, а полную авоську получай Манчестер!
qmhx9vws2v53
qmhx9vws2v53
вчера в 02:55
Походу Ливер весь сезон копил силы только на этот погром
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 01:44
надо почаще приезжать в гости на Энфилд - обновлять рекорды)))
Владимир Коробов
Владимир Коробов ответ Умар Закаев (раскрыть)
вчера в 01:35
Ну Спартак туда хотя бы попадал.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Ice van Reed (раскрыть)
вчера в 01:22
... и прониклись. )
Умар Закаев
Умар Закаев
05 марта в 23:59
Ничего страшного
Раз в сто лет можно
Спартак вон регулярно по 5-7 мячей получает и в Европе и дома, и ничего, кто-то даже за них болеет
zim289
zim289
05 марта в 23:44
Моуриньо плохой тренер, говорили они.
Роналду им мешает, говорили они.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
05 марта в 23:43
Если в ближайшее время они ничего кроме внутренних кубков не выиграют, то беспокойный сон лет так на -дцать им обеспечен.

сон - это не фамилия футболиста!
Шуnя771
Шуnя771
05 марта в 23:13
А шо это было?
-Это АПЛ сынок!)
Ironigor
Ironigor
05 марта в 23:04
Своего рода тоже рекорд, спустя 92 года .
monah-10
monah-10
05 марта в 22:37
На восьмой гол блин арбитр мало времени накинул, очень МЮ видать жалко стало.
Ice van Reed
Ice van Reed
05 марта в 22:36
Получили, расписались
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