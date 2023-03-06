Новый лидер в рейтинге. Вспоминаем лучших бомбардиров «Ливерпуля»

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вчера, 23:40

Повод для ностальгии и оценки реальности «красных» в АПЛ .

Разрыв «Ливерпулем» «Манчестер Юнайтед» порвал и футбольное информационное пространство. Тут же многие полезли за различными списками рекордов и статистики. К тому же «Ливерпуль» не так давно стал всего лишь третьей командой, которая в эпоху Английской Премьер-Лиги (с 1992 года) преодолела отметку в две тысячи голов. Есть повод посмотреть на десятку тех, кто внес наибольший персональный вклад в эту результативность. Сразу можно сказать, что матч с МЮ произвел некоторые перестановки в рейтинге.

10. Дэниел Старридж (50 голов)

Несмотря на многочисленные травмы, Старридж все-таки входит в число лучших бомбардиров «Ливерпуля» в Премьер-Лиге. Можем напомнить, что для бывшего нападающего сборной Англии лучшим сезоном в составе «красных» стал чемпионат-2013/14, когда Старридж забил 21 мяч в 29 матчах. Но команда Брендана Роджерса не смогла выиграть напряженную гонку за титулом.

9. Дирк Кейт (51 гол)

Потрясающая работоспособность и самоотдача сделали его практически эталоном среди фанатов. Но этого трудолюбивого и самоотверженного голландца болельщики «красных» могут ценить и за голы, пусть он не исполнял роль центрфорварда в качестве основного амплуа. Кейт не забивал больше 13 мячей за сезон, но в «Ливерпуле» он провел шесть лет, а в трех сезонах число его голов было двузначным. В сезоне-2008/09 под руководством Рафаэля Бенитеса Кейт провел все 38 матчей чемпионата, в котором «Ливерпуль» стал вторым.

8. Фернандо Торрес (65 голов)

Торрес прибыл на «Энфилд» с большими ожиданиями летом 2007 года. Он числился среди самых востребованных молодых нападающих Европы. И испанец оправдал эти ожидания. В первом же сезоне он забил 24 мяча в Премьер-Лиге, а всего за 102 матча наколотил 65 гола. Пока не случился непростой разрыв с отъездом в «Челси» в январе 2011 года. И вот там он уже в списке главных разочарований.

7. Луис Суарес (69 голов)

Суарес провел за «Ливерпуль» в Премьер-Лиге 110 матчей, но оставил неизгладимый след. Даже не от зубов. Интересно, что уругваец забил 51 из своих 69 мячей в последние свои 66 матчей в АПЛ . В частности, разошедшийся бомбардир выиграл «Золотую бутсу» в сезоне-2013/14 и стал одним из шести футболистов, которые преодолели отметку в 30 голов за 38-матчевый сезон в Премьер-Лиге.

6. Роберто Фирмино (79 голов)

Переходим в современную эпоху «Ливерпуля». Неутомимый Фирмино (как будто у Клоппа могут быть другие игроки) обошел Суареса по голам в лиге за «красных» в прошлом сезоне, когда оформил хет-трик в ворота «Уотфорда» (5:0). Причем он стал первым бразильцем, у которого в АПЛ несколько хет-триков. Предыдущий был в матче с «Арсеналом» в декабре 2018 года. В последнем историческом разгроме МЮ Фирмино отличился одним голом.

5. Садио Мане (90 голов)

Сенегалец замыкает пятерку, над которой располагаются уже настоящие легенды с точки зрения голов. И разрыв достаточно велик. Но Мане останется одним из символов эпохи «Ливерпуля» Юргена Клоппа с энергичным, быстрым, интенсивным атакующим футболом. В сезоне-2018/19 он поделил «Золотую бутсу» с Салахом и Обамеянгом. Кроме того, не будем забывать, что Мане поиграл в АПЛ за «Саутгемптон», где забил 21 мяч, то есть у него преодолена гроссмейстерская отметка в сто мячей в Премьер-Лиге.

4. Майкл Оуэн (118 голов)

Если бы не рецидив травмы подколенного сухожилия, который поставил под угрозу карьеру Оуэна, он бы вполне мог стать и первым номером этого рейтинга. Но Майклу для легендарности этого и не нужно. Он остается самым молодым игроком, который забил сто мячей в Премьер-Лиге. Эту планку Оуэн преодолел в 23 года и 134 дня, в апреле 2003 года, когда забил четыре мяча в ворота «Вест Бромвича» (6:0).

3. Стивен Джеррард (120 голов)

Единственный вообще не форвард в этом рейтинге. Пусть существенную часть этих голов Джеррард забил с пенальти или со штрафных, это не умаляет того вклада, который он внес в жизнь «Ливерпуля». Только 18 футболистов в Премьер-Лиге забили больше мячей за историю этого турнира. Возможно, фанатам лучше запомнились его голы против «Олимпиакоса» или «Милана», но из внутрианглийской истории нельзя вычеркнуть его хет-трик в 400-м матче в Премьер-Лиге, который выпал на дерби с «Эвертоном» (3:0).

2. Робби Фаулер (128 голов)

Один из самых смертоносных форвардов чемпионата Англии 1990-х годов мог бы делить позицию с Джеррардом, если бы считался лишь его первый заход на «Энфилде», который продолжался с 1993 по 2001 год. За этот период он забил 120 мячей в АПЛ . Но в 2006 году состоялось его короткое возвращение к «красным», в течение которого он забил еще восемь мячей. Благодаря этому до марта 2023 года Фаулер был лучшим бомбардиром «Ливерпуля» в Премьер-Лиге.

1. Мохамед Салах (129 голов)

Сколько раз за этот сезон приходилось слышать, что Салах уже не тот, что египтянин сдает вместе с «Ливерпулем» Клоппа, что он выдохся. Но матч с «Манчестер Юнайтед» заставит критиков замолчать хотя бы на какое-то время. Салах в этой игре отметился дублем и отдал две голевые передачи. Безусловно, Мохамед станет главной фигурой у историков, которые будут исследовать и писать в будущем о «Ливерпуле» эпохи Клоппа. А это уже какая-никакая эпоха. В прошлом сезоне Салах поделил «Золотую бутсу» с Сон Хын-Мином. Получается, что у египтянина три такие награды. Только у Харри Кейна и Алана Ширера столько же, а у Тьерри Анри – четыре. Вместе с Мане и Дрогба только Салах из африканских футболистов имеет больше ста голов в Премьер-Лиге. Не будем забывать добавить к указанному выше числу еще два гола, забитых им во время бесславного путешествия в «Челси».