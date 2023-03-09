Ришарлисон раскритиковал решения Конте по выбору состава

Нападающий «Тоттенхэма» раскритиковал главного тренера «шпор» за то, что он даёт ему мало игрового времени.

Я не понимаю, почему сижу на скамейке запасных. У меня был отличный отрезок, мы обыграли «Вест Хэм» и «Челси», а после меня посадили в запас и выпустили на пять минут против «Вулверхэмптона». Я спросил у тренера, почему это произошло, но не получил ответа.

Этот сезон вышел дерьмовым, потому что я мало играл. Мне мешала травма, но сейчас я готов выходить на поле. Я считаю, что заслуживал играть против «Милана» в старте.