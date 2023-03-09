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Ришарлисон раскритиковал решения Конте по выбору состава

09 марта 2023, 11:25
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)0 : 0Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч завершен

Нападающий «Тоттенхэма» Ришарлисон раскритиковал главного тренера «шпор» Антонио Конте за то, что он даёт ему мало игрового времени.

Я не понимаю, почему сижу на скамейке запасных. У меня был отличный отрезок, мы обыграли «Вест Хэм» и «Челси», а после меня посадили в запас и выпустили на пять минут против «Вулверхэмптона». Я спросил у тренера, почему это произошло, но не получил ответа.

Этот сезон вышел дерьмовым, потому что я мало играл. Мне мешала травма, но сейчас я готов выходить на поле. Я считаю, что заслуживал играть против «Милана» в старте.

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Все комментарии
Zhgoon
Zhgoon
10 марта в 13:30
Если бы «Милан» умел завершать атаки, то там бы был разгром шпор в обеих матчах. Я вообще большего ожидал от ТТХ. Но когда увидел, что Сон у них в обороне играет, то сразу успокоился.
A.S.A
A.S.A
09 марта в 15:28
Помалкивал бы лучше....что он такого показывает, что бы быть в основе?! Единственное что приходит на ум когда называют его фамилию, так это красивый гол забитый на ЧМ, вот и всё....
ДСА
ДСА
09 марта в 12:23
Похоже начинается бунт на корабле.
galem72
galem72 ответ erla1984 (раскрыть)
09 марта в 11:51
У Риши действительно не топовый уровень, но и ТТХ не гранд европейского футбола. Их уровни вполне сопоставимы. Просто бразил не тот форвард, который нужен Контарю под его стиль. Его любимый нытик сейчас прозябает в Интере, а лондонцы не хотят его брать даже в аренду.
И что сделал Кейн для победы своего клуба? ))
erla1984
erla1984
09 марта в 11:30
ты голубей иди гонять никчемный ришарлисон, и вообще зря его купили толку ноль от него, много берет на себя еще, продайте его не уровень тоттенхэма он
Гость
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