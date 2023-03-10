В «Химках» опровергли информацию о конфликте Гогниева с Гулиевым и Тихим

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев отреагировал на информацию о том, что между главным тренером Спартаком Гогниевым, защитником Дмитрием Тихим и полузащитником Аязом Гулиевым произошёл конфликт.
Проблем нет, команда в рабочем режиме готовится к предстоящей игре. Не верьте слухам.
Ранее сообщалось, что 9 марта, на базе клуба, во время тренировок в зале, между тренером и футболистами возникла перепалка.
ФК Химки в последнее время так и хотят стать самым скандальным клубом России, отобрать пальму первенства у своих друзей... но как то мелко получается.
Наверное из-за того, что их просто не воспринимают всерьёз.
ФК Химки в последнее время так и хотят стать самым скандальным клубом России, отобрать пальму первенства у своих друзей... но как то мелко получается.
Наверное из-за того, что их просто не воспринимают всерьёз.