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В «Химках» опровергли информацию о конфликте Гогниева с Гулиевым и Тихим

10 марта 2023, 13:27

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев отреагировал на информацию о том, что между главным тренером Спартаком Гогниевым, защитником Дмитрием Тихим и полузащитником Аязом Гулиевым произошёл конфликт.

Проблем нет, команда в рабочем режиме готовится к предстоящей игре. Не верьте слухам.

Ранее сообщалось, что 9 марта, на базе клуба, во время тренировок в зале, между тренером и футболистами возникла перепалка.

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Все комментарии
я из Химок
я из Химок
10 марта в 16:42
Как это всё достало!!!!!!!!!!! Хочется радоваться успехам и достижениям клуба а не следить за подковёрной борьбой! Успехов практически ноль, грязного белья и всякой 66.и до ... , по пояс будет! Становится стыдно за свой клуб.
Jon718875
Jon718875
10 марта в 15:21
Какой может быть конфликт с Д.Тихим, его фамилия говорит, что он тихоня
Байкал-38
Байкал-38
10 марта в 15:21
Так всё таки Гогниев принял предложение Гулиева «выйти раз на раз» или струханул?
ФК Химки в последнее время так и хотят стать самым скандальным клубом России, отобрать пальму первенства у своих друзей... но как то мелко получается.
Наверное из-за того, что их просто не воспринимают всерьёз.
Рыцарь Маг
Рыцарь Маг
10 марта в 14:56
Вот тут согласен. Это как с придуманным конфликтом Аяза и американца - ничего не было, всё журналюги придумали. Или кто-то не верит Аязу?
112910415
112910415
10 марта в 13:50
фирменный микроклимат, особая "химия" ... )
Варвар7
Варвар7
10 марта в 13:48
" Затихарили" конфликт..
ЮЗИК
ЮЗИК
10 марта в 13:38
Слухи бегут впереди паровоза
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