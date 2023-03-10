В «Химках» опровергли информацию о конфликте Гогниева с Гулиевым и Тихим

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10 марта 2023, 13:27

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев отреагировал на информацию о том, что между главным тренером , защитником и полузащитником произошёл конфликт.

Проблем нет, команда в рабочем режиме готовится к предстоящей игре. Не верьте слухам.

Ранее сообщалось, что 9 марта, на базе клуба, во время тренировок в зале, между тренером и футболистами возникла перепалка.