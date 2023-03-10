Тен Хаг — лучший тренер АПЛ в феврале

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик Тен Хаг признан лучшим тренером февраля в Английской Премьер-Лиге.
МЮ под руководством голландца набрал 10 очков в прошлом месяце, обыграв «Кристал Пэлас», «Лестер» и выиграв один из матчей у «Лидса». В ещё одной встрече с «павлинами» манкунианцы сыграли вничью.
Специалист получил награду во второй раз в текущем сезоне, до этого он становился лучшим в сентябре.
Тут все сплошь и рядом мастера спорта, да специалисты во всех областях. Так что это пустословие.
На счёт ставок соглашусь. Может быть это кому-то надо. Слухи о договорных матчах не редкость. Но как доказать это? Кто сможет всех выдать и предоставить доказательства? Пока этого никто не сделал. Нам только остается думать о честности этого матча. Я вам советую не тратить на это время.
Или вы фан МЮ и вам так обидно за поражение?
Если нет, зачем все это...
Тут все сплошь и рядом мастера спорта, да специалисты во всех областях. Так что это пустословие.
На счёт ставок соглашусь. Может быть это кому-то надо. Слухи о договорных матчах не редкость. Но как доказать это? Кто сможет всех выдать и предоставить доказательства? Пока этого никто не сделал. Нам только остается думать о честности этого матча. Я вам советую не тратить на это время.
Или вы фан МЮ и вам так обидно за поражение?
Если нет, зачем все это...
Ну а так что, более чем заслуженно. ЭТХ молорик!!!
Ну а так что, более чем заслуженно. ЭТХ молорик!!!
Хорошо что матч с Ливерпулем был в марте 🙈
Хорошо что матч с Ливерпулем был в марте 🙈