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Тен Хаг — лучший тренер АПЛ в феврале

10 марта 2023, 15:59

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик Тен Хаг признан лучшим тренером февраля в Английской Премьер-Лиге.

МЮ под руководством голландца набрал 10 очков в прошлом месяце, обыграв «Кристал Пэлас», «Лестер» и выиграв один из матчей у «Лидса». В ещё одной встрече с «павлинами» манкунианцы сыграли вничью.

Специалист получил награду во второй раз в текущем сезоне, до этого он становился лучшим в сентябре.

Тен Хаг — лучший тренер АПЛ в феврале

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Все комментарии
Capral
Capral ответ lk_48337614 (раскрыть)
10 марта в 21:34
Мой юный оппонент, я никогда не кичился своим возрастом, но с высоты своих лет, вижу и понимаю больше остальных. Но, как любой смертный и обычный человек, я тоже допускаю ошибки, и тоже часто ошибаюсь. Другое дело, что есть вещи неприкрытые и откровенные. Да, я допускаю победу Ливера, но точно не 7:0- это нереально, что-то, здесь нечисто... Тем-более сейчас, когда Клопп в полном ауте, игры вразумительной, поставленной нет, результатов высоких, ожидаемых нет, в ЛЧ крупная неудача. И вот на этом фоне, появляются подозрения- "а если, а вдруг"...
lk_48337614
lk_48337614 ответ Capral (раскрыть)
10 марта в 21:04
На счёт возраста писать не уместно. Просто гордитесь тем, что у вас богатый жизненный опыт😊
Тут все сплошь и рядом мастера спорта, да специалисты во всех областях. Так что это пустословие.
На счёт ставок соглашусь. Может быть это кому-то надо. Слухи о договорных матчах не редкость. Но как доказать это? Кто сможет всех выдать и предоставить доказательства? Пока этого никто не сделал. Нам только остается думать о честности этого матча. Я вам советую не тратить на это время.
Или вы фан МЮ и вам так обидно за поражение?
Если нет, зачем все это...
Capral
Capral ответ lk_48337614 (раскрыть)
10 марта в 18:06
И еще, в футболе, да и не только, существуют ставки- легальные, нелегальные и тд, и тп. Поэтому, когда случаются такие разгромы, всегда задумываешься- а может, это кому-то нужно...
Capral
Capral ответ shlomo (раскрыть)
10 марта в 17:34
    Capral
    Capral ответ lk_48337614 (раскрыть)
    10 марта в 17:31
      Elliada
      Elliada
      10 марта в 17:14
      Поздравляю, заслужил. Но думаю, тен Хаг больше рад трофею и победой над Барселоной.
      lk_48337614
      lk_48337614 ответ Capral (раскрыть)
      10 марта в 17:06
      А ты докажи что этот матч был не честный. Твои предположения-это всего лишь предположения и не более.
      shlomo
      shlomo
      10 марта в 17:04
      Повезло что 0 :7 в марте было...:)))хАнгличане известные мастера сарказма. Порадовал всех, чего уж....:)))
      Ну а так что, более чем заслуженно. ЭТХ молорик!!!
      протон
      протон
      10 марта в 16:57
      За февраль, абсолютно заслуженно
      Хорошо что матч с Ливерпулем был в марте 🙈
      Ice van Reed
      Ice van Reed
      10 марта в 16:12
      Заслуженно лучший!!!
      Capral
      Capral
      10 марта в 16:11
      И находятся же еще люди, свято верящие в честность игры Ливер-МЮ.
      Ironigor
      Ironigor
      10 марта в 16:03
      Ливерпулю привет, это уже было в марте !))
      ЮЗИК
      ЮЗИК
      10 марта в 16:00
      В марте будет точно не голландец
      Гость
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