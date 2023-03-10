Тен Хаг — лучший тренер АПЛ в феврале

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10 марта 2023, 15:59

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» признан лучшим тренером февраля в Английской Премьер-Лиге.

МЮ под руководством голландца набрал 10 очков в прошлом месяце, обыграв «Кристал Пэлас», «Лестер» и выиграв один из матчей у «Лидса». В ещё одной встрече с «павлинами» манкунианцы сыграли вничью.

Специалист получил награду во второй раз в текущем сезоне, до этого он становился лучшим в сентябре.