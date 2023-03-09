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Стало известно имя лучшего игрока «Реала» по итогам февраля

09 марта 2023, 17:27

Нападающий Винисиус Жуниор признан лучшим футболистом «Реала» по итогам февраля.

В прошлом месяце бразилец забил 7 голов в 6 поединках. Помимо этого, игрок получил «Золотой мяч» Клубного чемпионата мира как лучший исполнитель соревнования — «сливочные» выиграли этот турнир.

Ранее стало известно, что Винисиус отказался подписывать новый контракт с «Реалом».

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Все комментарии
FenixSL
FenixSL
09 марта в 21:02
Холанда дайте ему
а то не с кем играть - не успевают
так бы стата еще лучше была
странно что ассисты не указали
shur
shur
09 марта в 19:29
...лучший по нервозности, будет продолжать, успехи закончатся,
делай выводы приятель!!!
Ironigor
Ironigor
09 марта в 17:35
Тут статистика сама говорит и утверждает, об этом !
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