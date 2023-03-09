Стало известно имя лучшего игрока «Реала» по итогам февраля

1678372031

09 марта 2023, 17:27

Нападающий признан лучшим футболистом «Реала» по итогам февраля.

В прошлом месяце бразилец забил 7 голов в 6 поединках. Помимо этого, игрок получил «Золотой мяч» Клубного чемпионата мира как лучший исполнитель соревнования — «сливочные» выиграли этот турнир.

Ранее стало известно, что Винисиус отказался подписывать новый контракт с «Реалом».