Стало известно имя лучшего игрока «Реала» по итогам февраля

Нападающий Винисиус Жуниор признан лучшим футболистом «Реала» по итогам февраля.
В прошлом месяце бразилец забил 7 голов в 6 поединках. Помимо этого, игрок получил «Золотой мяч» Клубного чемпионата мира как лучший исполнитель соревнования — «сливочные» выиграли этот турнир.
Ранее стало известно, что Винисиус отказался подписывать новый контракт с «Реалом».
а то не с кем играть - не успевают
так бы стата еще лучше была
странно что ассисты не указали
а то не с кем играть - не успевают
так бы стата еще лучше была
странно что ассисты не указали
делай выводы приятель!!!
делай выводы приятель!!!