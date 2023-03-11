Гол Холанда принёс «Манчестер Сити» победу над «Кристал Пэлас»

«Манчестер Сити» в гостях обыграл «Кристал Пэлас» (1:0) в матче 27-го тура АПЛ.
Единственный гол в игре на 78-й минуте с пенальти забил нападающий «горожан» Эрлинг Холанд.
«Манчестер Сити» идёт на 2-м месте (61 очко), «Кристал Пэлас» занимает 12-е место (27 очков).
Как и думал пенальти дали потому что надо было помочь МС.
Да, был контакт, Олисе наступил на стопу Гюндогана. Илкаю потребовалось время, чтобы оценить ситуацию и, подпрыгнув, упасть...
Сколько таких пенальти дадут другим клубам? Ну, может 3%, может даже 5.
Сака роняют систематически, где-то он "дорисовывает" как и Гюндоган, но на точку никто бить не ставит.
Как и думал пенальти дали потому что надо было помочь МС.
Да, был контакт, Олисе наступил на стопу Гюндогана. Илкаю потребовалось время, чтобы оценить ситуацию и, подпрыгнув, упасть...
Сколько таких пенальти дадут другим клубам? Ну, может 3%, может даже 5.
Сака роняют систематически, где-то он "дорисовывает" как и Гюндоган, но на точку никто бить не ставит.
теми исполнителями. Если МЮ то Решфорд, если Ман Сити то Холанд, если Тотенхэм то кто, конечно Кейн!!!
теми исполнителями. Если МЮ то Решфорд, если Ман Сити то Холанд, если Тотенхэм то кто, конечно Кейн!!!