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Гол Холанда принёс «Манчестер Сити» победу над «Кристал Пэлас»

вчера, 22:22
Кристал ПэласЛоготип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)0 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

«Манчестер Сити» в гостях обыграл «Кристал Пэлас» (1:0) в матче 27-го тура АПЛ.

Единственный гол в игре на 78-й минуте с пенальти забил нападающий «горожан» Эрлинг Холанд.

«Манчестер Сити» идёт на 2-м месте (61 очко), «Кристал Пэлас» занимает 12-е место (27 очков).

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Стадион «Селхарст Парк»
Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК «Манчестер Сити»
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Все комментарии
shur
shur ответ Agamaga........ (раскрыть)
сегодня в 12:16
...и вам там в Каталонии не хворать!
Agamaga........
Agamaga........ ответ shur (раскрыть)
сегодня в 11:11
Выдуманные истории!
aNOOBis
aNOOBis
сегодня в 10:16
Глянул обзор.
Как и думал пенальти дали потому что надо было помочь МС.
Да, был контакт, Олисе наступил на стопу Гюндогана. Илкаю потребовалось время, чтобы оценить ситуацию и, подпрыгнув, упасть...
Сколько таких пенальти дадут другим клубам? Ну, может 3%, может даже 5.
Сака роняют систематически, где-то он "дорисовывает" как и Гюндоган, но на точку никто бить не ставит.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 05:57
МС еле ходят по полю.
shur
shur ответ Agamaga........ (раскрыть)
сегодня в 00:43
... «дело Негрейры» покоя не даёт, так и свербит !!!
Agamaga........
Agamaga........ ответ shur (раскрыть)
сегодня в 00:29
А у сливочных Флорентино Перес)
112910415
112910415
вчера в 23:13
не сказать, что убедительно
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:11
Тяжеловато далась победа и то с пенальти.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 23:03
Выполнил свою работу, да ещё и с пенальти,героя не заслужил
протон
протон
вчера в 22:51
Он это рекорд может дотянуть в 2-3 матчах…
shur
shur
вчера в 22:30
...все, как правило, игры с победой в АПЛ ассоциируются с одними и
теми исполнителями. Если МЮ то Решфорд, если Ман Сити то Холанд, если Тотенхэм то кто, конечно Кейн!!!
Elliada
Elliada
вчера в 22:28
Главное есть результат. Даже ничья была бы на руку Арсеналу. Всех с победой!!!!
Гость
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