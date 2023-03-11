«Челси» одержал гостевую победу на «Лестером»

1678554311

вчера, 20:05

«Челси» в гостях обыграл «Лестер» (3:1) в матче 27-го тура АПЛ .

На 11-й минуте первый гол в игре забил защитник «Челси» Бенжамин Чилуэлл. На 39-й минуте нападающий «Лестера» Патсон Дака сравнял счёт. В дополнительное к первому тайму время Кай Хаверц снова вывел «Челси» вперёд, а на 78-й минуте Матео Ковачич поставил точку в матче. На 87-й минуте защитник «Лестера» Воут Фаэс получил красную карточку.

«Челси» идёт на 10-м месте (37 очков), «Лестер» занимает 16-е место (24 очка).