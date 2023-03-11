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«Челси» одержал гостевую победу на «Лестером»

вчера, 20:05
Лестер СитиЛоготип футбольный клуб Лестер Сити1 : 3Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

«Челси» в гостях обыграл «Лестер» (3:1) в матче 27-го тура АПЛ.

На 11-й минуте первый гол в игре забил защитник «Челси» Бенжамин Чилуэлл. На 39-й минуте нападающий «Лестера» Патсон Дака сравнял счёт. В дополнительное к первому тайму время Кай Хаверц снова вывел «Челси» вперёд, а на 78-й минуте Матео Ковачич поставил точку в матче. На 87-й минуте защитник «Лестера» Воут Фаэс получил красную карточку.

«Челси» идёт на 10-м месте (37 очков), «Лестер» занимает 16-е место (24 очка).

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Источник: soccer.ru Фото: Твиттер АПЛ
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Все комментарии
Capral
Capral ответ azkan (раскрыть)
вчера в 22:38
Очень рад за Вашу команду, буду поддерживать её и впредь!!! Удачи!!!
azkan
azkan
вчера в 22:26
Очень рад за победу Челси! Да, не за явным преимуществом, но победа и голы красивые! Не смотря на большое количество травм, Поттер на мой взгляд выставил самый оптимальный состав и тактику пост дортмундскую. Немного вроде научились играть в три защитника. Кепа все еще не на 100% надежен. Особенно когда выходит на перехват. Лучше бы он не выходил.
Хаверц и Чилуэлл самые лучшие игроки. Особенно Бен, играть под таким давлением стадиона не так просто. Мудрик по моему самый худший, не смотря на голевую передачу. На этот момент Стерлинг лучше.
Удивляет Кулибали, хорошо страхует партнеров.
Лестер лихорадит. С такой игрой они не заслуживают такое низкое место. Давление на Роджерса огромное.
И конечно судейство. В двух эпизодах как минимум одно удаление должно было быть у лис. А Марринер даже желтую не дал!
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 21:53
Стоило упрямому Поттеру вернуться к прежней схеме 3-4-3 и игра пошла, третья победа к ряду.
dok66
dok66
вчера в 21:42
Челси наконец-то прорвало , аж три закатили . Уж и не припомню когда это было .
112910415
112910415
вчера в 21:32
пора, пора в таблице подниматься
Capral
Capral
вчера в 21:02
Игру не видел, представления не имею. Но, рад- за Челси, за Поттера и за Мудрика!!! Удачи вам, ребята!!!
A.S.A
A.S.A
вчера в 20:50, ред.
Поздравляю болельщиков Челси с очередной победой! Дела вроде начали налаживаться и пошли долгожданные победы, как в АПЛ так и в ЛЧ. По игре вполне заслуженная победа, лис сломил гол Хаверца в раздевалку.

Отличный матч провел Кулибали, красивый гол забил Ковачич, а Мудрик отдал первый ассист в АПЛ, в общем молодцы, тем интересней борьба на всех участках турнирной таблице!

У меня вот только такой вопрос - а почему судьи не поставили пенальти за игру рукой у Фофана? Выпригивая, он оставил локоть в который и угодил мяч, вот если бы он прикрывал локтем лицо, вопросов бы не было, но тут локоть явно был выставлен в сторону и как по мне он увеличил площадь тела (вроде так трактуется).
drug01
drug01
вчера в 20:25
Теперь дела пойдут всё плохое позади....
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