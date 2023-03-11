«Челси» одержал гостевую победу на «Лестером»

«Челси» в гостях обыграл «Лестер» (3:1) в матче 27-го тура АПЛ.
На 11-й минуте первый гол в игре забил защитник «Челси» Бенжамин Чилуэлл. На 39-й минуте нападающий «Лестера» Патсон Дака сравнял счёт. В дополнительное к первому тайму время Кай Хаверц снова вывел «Челси» вперёд, а на 78-й минуте Матео Ковачич поставил точку в матче. На 87-й минуте защитник «Лестера» Воут Фаэс получил красную карточку.
«Челси» идёт на 10-м месте (37 очков), «Лестер» занимает 16-е место (24 очка).
Отличный матч провел Кулибали, красивый гол забил Ковачич, а Мудрик отдал первый ассист в АПЛ, в общем молодцы, тем интересней борьба на всех участках турнирной таблице!
У меня вот только такой вопрос - а почему судьи не поставили пенальти за игру рукой у Фофана? Выпригивая, он оставил локоть в который и угодил мяч, вот если бы он прикрывал локтем лицо, вопросов бы не было, но тут локоть явно был выставлен в сторону и как по мне он увеличил площадь тела (вроде так трактуется).
Отличный матч провел Кулибали, красивый гол забил Ковачич, а Мудрик отдал первый ассист в АПЛ, в общем молодцы, тем интересней борьба на всех участках турнирной таблице!
У меня вот только такой вопрос - а почему судьи не поставили пенальти за игру рукой у Фофана? Выпригивая, он оставил локоть в который и угодил мяч, вот если бы он прикрывал локтем лицо, вопросов бы не было, но тут локоть явно был выставлен в сторону и как по мне он увеличил площадь тела (вроде так трактуется).
Хаверц и Чилуэлл самые лучшие игроки. Особенно Бен, играть под таким давлением стадиона не так просто. Мудрик по моему самый худший, не смотря на голевую передачу. На этот момент Стерлинг лучше.
Удивляет Кулибали, хорошо страхует партнеров.
Лестер лихорадит. С такой игрой они не заслуживают такое низкое место. Давление на Роджерса огромное.
И конечно судейство. В двух эпизодах как минимум одно удаление должно было быть у лис. А Марринер даже желтую не дал!
Хаверц и Чилуэлл самые лучшие игроки. Особенно Бен, играть под таким давлением стадиона не так просто. Мудрик по моему самый худший, не смотря на голевую передачу. На этот момент Стерлинг лучше.
Удивляет Кулибали, хорошо страхует партнеров.
Лестер лихорадит. С такой игрой они не заслуживают такое низкое место. Давление на Роджерса огромное.
И конечно судейство. В двух эпизодах как минимум одно удаление должно было быть у лис. А Марринер даже желтую не дал!