«Краснодар» в большинстве обыграл «Динамо»

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вчера, 20:54

«Краснодар» обыграл «Динамо» (2:1) в матче 19-го тура РПЛ .

На 19-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Динамо» Константин Тюкавин. На 24-й минуте полузащитник «Краснодара» Кади сравнял счёт. На 59-й минуте красную карточку получил хавбек «Динамо» Муми Нгамалё, а на 68-й минуте Кади оформил дубль, чем принёс победу «Краснодару».

«Краснодар» идёт на 7-м месте (29 очков), «Динамо» занимает 4-е место (32 очка).