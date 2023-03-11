«Краснодар» в большинстве обыграл «Динамо»

«Краснодар» обыграл «Динамо» (2:1) в матче 19-го тура РПЛ.
На 19-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Динамо» Константин Тюкавин. На 24-й минуте полузащитник «Краснодара» Кади сравнял счёт. На 59-й минуте красную карточку получил хавбек «Динамо» Муми Нгамалё, а на 68-й минуте Кади оформил дубль, чем принёс победу «Краснодару».
«Краснодар» идёт на 7-м месте (29 очков), «Динамо» занимает 4-е место (32 очка).
и произошло.
Была и вторая причина:
сразу два игрока основы Захарян и Смолов из-за небольших повреждений остались в Москве.
Большая ответственность и функциональная нагрузка, тем самым, легла на плечи Гагнидзе, который пока не блещет и пребывает в плохонькой форме,
так же как и Фомин.
Центр поля у нас, таким образом, был невнятен, частенько и уже привычно провисал.
Причём, это не изменилось и с выходом "великого" Норманна, при котором второй и третий мячи мы получили вследствие жесточайших провалов опорной зоны, так что выход Норманна не только не добавил качества в подготовке атак, но и ухудшил дела в обороне.
Достойное лучшего применения упрямство Йокановича в непоколебимой вере
в Нгамалё (при богатом выборе на эту позицию) сегодня дало особенно грустный результат.
Сегодняшнее поражение, как и кубковое самарское, считаю тренерским.
Йоканович заметно теряет хватку, которую обрёл было поздней осенью, но за зимнюю паузу где-то потерял. Надеюсь, не насовсем.
Краснодарских с победой.
СораДникам терпения..
и произошло.
Была и вторая причина:
сразу два игрока основы Захарян и Смолов из-за небольших повреждений остались в Москве.
Большая ответственность и функциональная нагрузка, тем самым, легла на плечи Гагнидзе, который пока не блещет и пребывает в плохонькой форме,
так же как и Фомин.
Центр поля у нас, таким образом, был невнятен, частенько и уже привычно провисал.
Причём, это не изменилось и с выходом "великого" Норманна, при котором второй и третий мячи мы получили вследствие жесточайших провалов опорной зоны, так что выход Норманна не только не добавил качества в подготовке атак, но и ухудшил дела в обороне.
Достойное лучшего применения упрямство Йокановича в непоколебимой вере
в Нгамалё (при богатом выборе на эту позицию) сегодня дало особенно грустный результат.
Сегодняшнее поражение, как и кубковое самарское, считаю тренерским.
Йоканович заметно теряет хватку, которую обрёл было поздней осенью, но за зимнюю паузу где-то потерял. Надеюсь, не насовсем.
Краснодарских с победой.
СораДникам терпения..