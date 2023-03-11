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«Краснодар» в большинстве обыграл «Динамо»

вчера, 20:54
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар3 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

«Краснодар» обыграл «Динамо» (2:1) в матче 19-го тура РПЛ.

На 19-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Динамо» Константин Тюкавин. На 24-й минуте полузащитник «Краснодара» Кади сравнял счёт. На 59-й минуте красную карточку получил хавбек «Динамо» Муми Нгамалё, а на 68-й минуте Кади оформил дубль, чем принёс победу «Краснодару».

«Краснодар» идёт на 7-м месте (29 очков), «Динамо» занимает 4-е место (32 очка).

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Все комментарии
баск
баск ответ Сики Туранчокс (раскрыть)
сегодня в 13:26
Привет. Ну, могли дать, могли не дать..
Получилась-то явная накладка, хоть и ненамеренная.
В этом сезоне такое действие в РПЛ уже неоднократно судилось прямой красной,
конкретные прецеденты навскидку не упомню, но они точно были..
Сп62
Сп62
сегодня в 10:02
Неочевидная КК динамовцам это ответка за игру с Крыльями. Но по сумме очков больше, чем две ничьи.
Храневец
Храневец
сегодня в 09:50
Не срослось ,ждем с !
AlVi77
AlVi77
сегодня в 07:38, ред.
Карточка красная железобетоннее, чем отмененный гол КС из-за прижатой руки в прошлом туре. Динамо и до КК играло слабее Краснодара, никто их не убивал. Гораздо больше вопросов у спартаковцев должно быть по игре с Факелом. Быков с победой!
СЫН ДЕДА
СЫН ДЕДА
сегодня в 00:08, ред.
Был на стадионе. Мне матч не понравился. Быки показали себя лучше, чем в прошлых матчах, но в любом случае это команда 2 половины турнирной таблицы, это очень видно. Нет толковой игры, нет хорошей техники, нет той краснодарской вязи, к которой привыкли. Радости от игры нет. А Кордоба - я вообще не понимаю, что этот эфиоп делает на поле. Он просто стоит.
Сики Туранчокс
Сики Туранчокс
вчера в 23:36
А без Смолова мне вообще показалось лучше, мобильнее, злее и в обороне лишняя помощь.
Тюкавина надо ставить!
Сики Туранчокс
Сики Туранчокс ответ баск (раскрыть)
вчера в 23:35
Привет. Что скажешь по карточке Нгамале?
Сики Туранчокс
Сики Туранчокс ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 23:31
А что, любой наступ автоматом красная?
Либо умысел, либо травма, вообще то. Иили если ногу выгнуло как лук, с виду.
Обычно желтая за неосторожность.
Dinamo
Dinamo
вчера в 23:30
Хотя виноват Шварц
Dinamo
Dinamo
вчера в 23:13
До удаления Динамо было не хуже как минимум.

Да и красная крайне спорная.
Рourquoi pas...
Рourquoi pas...
вчера в 23:02
Рад за соседей! С победой, от души!
lotsman
lotsman
вчера в 22:30
Молодцы Краснодарцы. А оно опять в просак.
протон
протон
вчера в 22:00
Прошел буквально год, как Динамо показыыал добротный футбол. Краснодар с победой!
nik9373
nik9373 ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 21:42
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Союзник противников
Союзник противников ответ Сики Туранчокс (раскрыть)
вчера в 21:39
А что,это для красной обязательно?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:27
Тюкавин молодец...
4 матча весной - 3 гола....

Как то не уверено динамовцы на выезде играют...
Динамо 7 последних гостевых матчей - лишь одна победа...
И то в Москве...
112910415
112910415
вчера в 21:25
по делу победили
баск
баск
вчера в 21:19
За исход матча было довольно тревожно, поскольку в гостях мы играем слабовато, и к тому же Краснодар- соперник хоть и нестабильный, но вполне зубастый, и отгрызть голову любому зазевавшемуся может легко, что сегодня
и произошло.

Была и вторая причина:
сразу два игрока основы Захарян и Смолов из-за небольших повреждений остались в Москве.
Большая ответственность и функциональная нагрузка, тем самым, легла на плечи Гагнидзе, который пока не блещет и пребывает в плохонькой форме,
так же как и Фомин.

Центр поля у нас, таким образом, был невнятен, частенько и уже привычно провисал.
Причём, это не изменилось и с выходом "великого" Норманна, при котором второй и третий мячи мы получили вследствие жесточайших провалов опорной зоны, так что выход Норманна не только не добавил качества в подготовке атак, но и ухудшил дела в обороне.

Достойное лучшего применения упрямство Йокановича в непоколебимой вере
в Нгамалё (при богатом выборе на эту позицию) сегодня дало особенно грустный результат.

Сегодняшнее поражение, как и кубковое самарское, считаю тренерским.
Йоканович заметно теряет хватку, которую обрёл было поздней осенью, но за зимнюю паузу где-то потерял. Надеюсь, не насовсем.

Краснодарских с победой.
СораДникам терпения..
Сики Туранчокс
Сики Туранчокс ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 21:12
Красная Нгамале обоснованна?
Не желтая?
Ногу оторвали?
Кровь рекой?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:09
Быки сделали выводы после потери очков с Торпедо...
Ветер23
Ветер23
вчера в 21:08
Быков с Победой!
ABir
ABir
вчера в 21:07
Волевая победа Быков! Интрига в середине таблицы закручивается.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 21:03
Быки заслужено победили, Динамо после удаления игрока просто скисло.
Хорошая игра без судейских ляпов.
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:02
Краснодар обыграл Динамо 3-1, а в статье написано 2-1 и автора третьего гола Быков нет....
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 21:02
Команда прибавляет с каждым матчем, даже до удаления Краснодар выглядел, не скажу, что на голову, но немного выше, чем бело-синие. Все так же много забивают (включая отмененные), но на этот раз добились очень важной, первой для нового тренера в РПЛ победы. С нетерпением жду кубковый выезд в Грозный, эти соперники обычно очень непредсказуемы и невозможно предугадать исход матча. Вперёд быки!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 21:00
По делу в целом.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 20:58
Динамо стартует неудачно, играют вроде не хуже соперника, а пропускают и не забивают
Сики Туранчокс
Сики Туранчокс
вчера в 20:56, ред.
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