«Бавария» обыграла «Аугсбург» в результативном матче

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вчера, 19:26

«Бавария» обыграла «Аугсбург» (5:3) в матче 24-го тура Бундеслиги.

На 3-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Аусбурга» Мергим Бериша. На 15-й минуте защитник «Баварии» Жоау Канселу сравнял счёт. На 19-й минуте Бенжамен Павар вывел мюнхенский клуб вперед, а на 35-й минуте Павар оформил дубль. На 45-й минуте Лерой Сане довёл счёт до разгромного, но на 60-й минуте Бериша оформил дубль, реализовав пенальти. На 74-й минуте Альфонсо Дэвис отправил пятый гол в ворота «Аусбурга», а в дополнительное ко второму тайму время отметился нападающий гостей Ирвин Кардона.

«Бавария» идёт на 1-м месте (52 очка), «Аугсбург» занимает 13-е место (27 очков).