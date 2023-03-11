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«Бавария» обыграла «Аугсбург» в результативном матче

вчера, 19:26
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)5 : 3Логотип футбольный клуб АугсбургАугсбургМатч завершен

«Бавария» обыграла «Аугсбург» (5:3) в матче 24-го тура Бундеслиги.

На 3-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Аусбурга» Мергим Бериша. На 15-й минуте защитник «Баварии» Жоау Канселу сравнял счёт. На 19-й минуте Бенжамен Павар вывел мюнхенский клуб вперед, а на 35-й минуте Павар оформил дубль. На 45-й минуте Лерой Сане довёл счёт до разгромного, но на 60-й минуте Бериша оформил дубль, реализовав пенальти. На 74-й минуте Альфонсо Дэвис отправил пятый гол в ворота «Аусбурга», а в дополнительное ко второму тайму время отметился нападающий гостей Ирвин Кардона.

«Бавария» идёт на 1-м месте (52 очка), «Аугсбург» занимает 13-е место (27 очков).

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Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК «Бавария»
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Все комментарии
rain07
rain07
сегодня в 09:35, ред.
Жаль, Мане так и не прижился. Отличный нап, отличный клуб, но друг другу они видно не подходят. Стихия Мане скорсть и пространство, как играл в Ливерпуле, Бавария больше атакует позиционно и тут он не вписывается. Жаль
амурец
амурец
сегодня в 02:45
Повеселились
ДСА
ДСА
вчера в 23:00
Бавария отдохнула на этой игре.
salleeh
salleeh
вчера в 21:34
В целом Бавария сыграла хорошо, если не считать того, что в нападении у нее играли защитники. Бенжамин Павар это защитник с инстинктом нападающего и чуть было Бавария его не отпустила в Барселону. Защита Баварии сегодня была на «раслабоне», отсюда и игра Аусбурга стала результативной, да и весь матч был смотрибельный…
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:54
Результативный получился матч,больше на хоккей похож.
ABir
ABir
вчера в 20:52
Бавария снова возвращается на первое, чтобы стать там единственной
Palex
Palex
вчера в 20:18
Четыре мяча, забили защитники
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс
вчера в 20:01
После сухих матчей с ПСЖ расслабились в обороне
112910415
112910415
вчера в 19:42
лидер желает остаться лидером !
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 19:39
Комментарий в целом является флудом для очков в конкурсе прогнозов.

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