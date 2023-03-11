«Боруссия» Дортмунд упустила победу над «Шальке»

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вчера, 22:24

«Шальке» сыграл вничью с «Боруссией» Дортмунд (2:2) в матче 24-го тура Бундеслиги.

На 38-й минуте первый гол в игре забил защитник «Боруссии» Нико Шлоттербек. На 50-й минуте нападающий «Шальке» Мариус Бюлтер сравнял счёт. На 60-й минуте Рафаэл Геррейру снова вывел «Боруссию» вперёд, однако на 79-й минуте Кенан Караман сравнял счёт.

«Боруссия» Дортмунд идёт на 2-м месте (50 очков), «Шальке» занимает 17-е место (20 очков).