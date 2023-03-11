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«Боруссия» Дортмунд упустила победу над «Шальке»

вчера, 22:24
Шальке-04Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)2 : 2Логотип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)БоруссияМатч завершен

«Шальке» сыграл вничью с «Боруссией» Дортмунд (2:2) в матче 24-го тура Бундеслиги.

На 38-й минуте первый гол в игре забил защитник «Боруссии» Нико Шлоттербек. На 50-й минуте нападающий «Шальке» Мариус Бюлтер сравнял счёт. На 60-й минуте Рафаэл Геррейру снова вывел «Боруссию» вперёд, однако на 79-й минуте Кенан Караман сравнял счёт.

«Боруссия» Дортмунд идёт на 2-м месте (50 очков), «Шальке» занимает 17-е место (20 очков).

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Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК «Боруссия» Дортмунд
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Все комментарии
Roger Young
Roger Young
сегодня в 11:27, ред.
Очень понравился матч. Сначала включил для фона по телевизору, но посмотрел полностью от начала до конца. Смотрел и первое рурское дерби в этом сезоне, но вторая игра оказалась намного лучше. Хорошие скорости, много конструктивных атак. БД все-таки была острее и чувствовалось, что выше классом, но удача не всегда улыбается сильным. Шальке был чуть хуже, но по итогу матча очки разделили поровну.

Немного обидно, что Бавария снова уходит в отрыв, но ради таких битв, иногда можно поступиться интригой в чемпионате.
Субъективное мнение
Субъективное мнение
сегодня в 11:03
Типичная Боруссия из Дортмунда...
Василий 50
Василий 50
сегодня в 05:59
Это просто жесть.
БД играет очень нестабильно.
112910415
112910415
сегодня в 04:44
такие вот печальные осечки горько вспоминаются на финише
ОПС
ОПС
сегодня в 03:46
Очки всем нужны. Мы тоже, как и команды теряем вместе с ними свое. Мало кто ставил на ничью. Большинство ставило на Боруссию. Но... вот так.
Gahi
Gahi
сегодня в 03:40
Результат матча оказался неожиданным тем более Дортмунд шёл с Баварией ровно по набранным очкам, теперь гандикапом -2, нужно преодолевать. Удачи
Köln
Köln
сегодня в 01:39
В следующем туре Боруссию можно и надо попробовать обыграть!
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 00:58
Не скажу, что это неожиданный результат. Шальке в последнее время на ходу. Тем более это дерби и они дали хороший бой Боруссии. Молодцы!
протон
протон
сегодня в 00:23
Аллер абсолютное дно. Не понимаю зачем его до сих пор выпускают? Защитники более результативные, чем он
ABir
ABir
сегодня в 00:08
А Шальке-то идет на последнем месте, а дортмундцы боролись за первое место
A.S.A
A.S.A
сегодня в 00:01, ред.
Давненько не было такого огненного и конкурентного рурского дерби!

Главный тренер Шальке Томас Райс сумел наладить игру своей команды в обороне и команда маленькими но более менее уверенными шагами начала покидать зону вылета и до этого матча не проигрывала аж 7 матчей к ряду, а это уже можно считать большим успехом для Шальке!!!

В свою очередь команда Эдина Терзича вообще не теряла очков в Бундеслиге в 2023 году и если я не ошибаюсь одержала 8 побед в 8 матчах Бундеслиги и перед игрой с Шальке именно Дортмундцы считались фаворитами, но команда Райса в очередной раз проявила характер и сумела дважды по ходу матча отыграться и набрать очередное и такое важное очко!

По игре Боруссия была острее, но реализация подвела, возможно сказалась недавняя игра против Челси, которая и силы отобрала у Дортмунда, и эмоции.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 22:49
Потерять очки с безнадежным Шальке !!! Это надо суметь!
xd6a8hgv53ve
xd6a8hgv53ve
вчера в 22:33
Такой итог не ждали, эта ничья наделала много шума
Гость
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