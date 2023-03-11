«Боруссия» Дортмунд упустила победу над «Шальке»

«Шальке» сыграл вничью с «Боруссией» Дортмунд (2:2) в матче 24-го тура Бундеслиги.
На 38-й минуте первый гол в игре забил защитник «Боруссии» Нико Шлоттербек. На 50-й минуте нападающий «Шальке» Мариус Бюлтер сравнял счёт. На 60-й минуте Рафаэл Геррейру снова вывел «Боруссию» вперёд, однако на 79-й минуте Кенан Караман сравнял счёт.
«Боруссия» Дортмунд идёт на 2-м месте (50 очков), «Шальке» занимает 17-е место (20 очков).
Главный тренер Шальке Томас Райс сумел наладить игру своей команды в обороне и команда маленькими но более менее уверенными шагами начала покидать зону вылета и до этого матча не проигрывала аж 7 матчей к ряду, а это уже можно считать большим успехом для Шальке!!!
В свою очередь команда Эдина Терзича вообще не теряла очков в Бундеслиге в 2023 году и если я не ошибаюсь одержала 8 побед в 8 матчах Бундеслиги и перед игрой с Шальке именно Дортмундцы считались фаворитами, но команда Райса в очередной раз проявила характер и сумела дважды по ходу матча отыграться и набрать очередное и такое важное очко!
По игре Боруссия была острее, но реализация подвела, возможно сказалась недавняя игра против Челси, которая и силы отобрала у Дортмунда, и эмоции.
Главный тренер Шальке Томас Райс сумел наладить игру своей команды в обороне и команда маленькими но более менее уверенными шагами начала покидать зону вылета и до этого матча не проигрывала аж 7 матчей к ряду, а это уже можно считать большим успехом для Шальке!!!
В свою очередь команда Эдина Терзича вообще не теряла очков в Бундеслиге в 2023 году и если я не ошибаюсь одержала 8 побед в 8 матчах Бундеслиги и перед игрой с Шальке именно Дортмундцы считались фаворитами, но команда Райса в очередной раз проявила характер и сумела дважды по ходу матча отыграться и набрать очередное и такое важное очко!
По игре Боруссия была острее, но реализация подвела, возможно сказалась недавняя игра против Челси, которая и силы отобрала у Дортмунда, и эмоции.