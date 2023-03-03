Опубликовано расписание матчей Кубка России

Опубликовано расписание матчей плей-офф Кубка России.
Путь РПЛ. 1/2 финала. Первые матчи
14 марта (вторник)
«Спартак» – «Урал» – 20:00 по московскому времени
15 марта (среда)
«Крылья Советов» – ЦСКА – 17:30
Путь регионов. 1/4 финала. Этап 2
14 марта (вторник)
«Акрон» – «Локомотив» – 17:30
15 марта (среда)
«Ахмат» – «Краснодар» – 15:00
«Зенит» – «Динамо» – 20:00
16 марта (четверг)
«Пари НН» – «Ростов» – 18:00
Финал турнира состоится 11 июня на стадионе «Лужники» в Москве.
ЦСКА vs Зенит
ЦСКА vs Зенит