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Опубликовано расписание матчей Кубка России

вчера, 18:54

Опубликовано расписание матчей плей-офф Кубка России.

Путь РПЛ. 1/2 финала. Первые матчи

14 марта (вторник)

«Спартак» – «Урал» – 20:00 по московскому времени

15 марта (среда)

«Крылья Советов» – ЦСКА – 17:30

Путь регионов. 1/4 финала. Этап 2

14 марта (вторник)

«Акрон» – «Локомотив» – 17:30

15 марта (среда)

«Ахмат» – «Краснодар» – 15:00

«Зенит» – «Динамо» – 20:00

16 марта (четверг)

«Пари НН» – «Ростов» – 18:00

Финал турнира состоится 11 июня на стадионе «Лужники» в Москве.

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Все комментарии
Alex-Odobryaet
Alex-Odobryaet
вчера в 23:49
У мэнэ такэ чувство,шо Ростов разорвы НН
Мамкин эксперт
Мамкин эксперт
вчера в 22:54
Думаю, в финале нас ожидает противостояние двух сильнейших российских клубов XXI века
ЦСКА vs Зенит
ABir
ABir
вчера в 21:51
Все пары очень интересные, скучно не будет
nggsk37edva8
nggsk37edva8 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 20:16
Надежда на Чалова!!!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 20:01
Будем ждать, удачи нам.
idres
idres
вчера в 19:58
Ну хотя бы за ранее все сделали, а не как обычно за 3 дня...
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:57, ред.
Некоторые матчи рановато начинаются для будней.
shlomo
shlomo
вчера в 19:44
Ну и славненько... можно уже за ранее планировать что посмотреть и где.
Гость
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