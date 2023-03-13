Арманд Дурн, агент иранского нападающего «Байера» Сердара Азмуна, рассказал, что его клиент примет участие в контрольном поединке со сборной России.
Сердар примет участие в товарищеском матче против России.
Матч состоится в Тегеране 23 марта.
Арманд Дурн, агент иранского нападающего «Байера» Сердара Азмуна, рассказал, что его клиент примет участие в контрольном поединке со сборной России.
Сердар примет участие в товарищеском матче против России.
Матч состоится в Тегеране 23 марта.
Судя по его выступлениям за Таблетки, иранский туркмен с таким же успехом может и на лавке посидеть.
Судя по его выступлениям за Таблетки, иранский туркмен с таким же успехом может и на лавке посидеть.