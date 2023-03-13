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Агент Азмуна рассказал, сыграет ли футболист со сборной России

вчера, 16:48
ИранЛоготип футбольный клуб Иран-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия23.03.2023 в 16:00 Не начался

Арманд Дурн, агент иранского нападающего «Байера» Сердара Азмуна, рассказал, что его клиент примет участие в контрольном поединке со сборной России.

Сердар примет участие в товарищеском матче против России.

Матч состоится в Тегеране 23 марта.

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 11:17
"...Сердар примет участие в товарищеском матче против России..."

Судя по его выступлениям за Таблетки, иранский туркмен с таким же успехом может и на лавке посидеть.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 18:47
Да он уже играть разучился
sova147
sova147
вчера в 17:56
Это будет проверка нашей защиты и вратаря!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:01
Хорошо, что хоть кто-то соглашается сыграть с нашими бедолагами...
Гость
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